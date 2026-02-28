Baywatch: duemila comparse si contendono un posto nel cast del reboot della serie, sotto il sole di Los Angeles

Pubblicazione: 28 febbraio alle 15:31

Non si può indossare uno Speedo rosso sotto la pioggia battente. Questo è ovvio. Lo sanno tutti. Ed è proprio per questo che, dopo due giorni di diluvio torrenziale sulla City of Angels, il cielo si è aperto, anche solo per qualche ora, permettendo a duemila attori, modelli e aspiranti star di spogliarsi fino al costume da bagno sotto un cielo finalmente azzurro e prendere d'assalto il marina per un casting aperto destinato al reboot di Baywatch firmato Fox.



Persone di tutte le età e corporature si allineano fuori dal Marina del Rey Marriott in un mercoledì mattina qualunque. Vengono accompagnate sulla sabbia per una foto di gruppo. La temperatura di dieci gradi non ferma alcuni contendenti che corrono al rallentatore nell'acqua. Il sogno di diventare il prossimo David Hasselhoff o Pamela Anderson è palpabile.



Con un ordine diretto per una serie completa, il reboot riprenderà da dove Baywatch si era fermata oltre venticinque anni fa a Los Angeles. Il drama dei bagnini è stato un fenomeno globale che ha trasformato le spiagge della California del Sud e i corpi caldi e abbronzati che le pattugliavano in un simbolo dell'aspirazione americana. Lo show raggiungeva un miliardo di spettatori per episodio, un'impresa impossibile nel clima frammentato dei contenuti odierni. Ma con un casting aperto a rete larga che funziona anche come evento promozionale, Fox spera di fare subito colpo e ispirare anche solo una frazione del pubblico originale a tornare sulla sabbia.

Baywatch - GTG Entertainment





Quattordicimila persone hanno inviato provini e foto, ma solo duemila sono state invitate ad audizionare. Centinaia hanno attraversato il paese in volo per passare quarantacinque secondi a leggere poche righe di dialogo. Tra le persone radunate fuori dall'hotel: una madre e una figlia senza alcuna esperienza di recitazione arrivate dal Colorado. Un tutor di matematica in una autodiagnosticata "crisi di mezza età". Un'influencer che non aveva mai sentito parlare di Baywatch fino a quando non ha visto l'annuncio del casting. Una donna coperta di pittura bianca per il viso che spiega, senza mezzi termini: "Sono un clown".



"Tutta questa cosa non è normale", dice Stephen Amell, protagonista del reboot, mentre si mescola con i suoi potenziali futuri colleghi. "Recito da un po', e mi hanno sempre detto: 'Sei troppo bionda, il tuo seno è troppo grande'", racconta Athena Vas, bodybuilder e vincitrice della seconda stagione della versione greca di The Bachelor. "Quindi questo è il ruolo perfetto".



Una settantasettenne di nome Margaret "BB" Dupré, vestita con un cappello da cowboy rosa, un corsetto nero borchiato e guanti senza dita, ha lavorato come controfigura per Anderson nella serie originale. "Qualsiasi parte in cui Pamela non si sarebbe bagnata i capelli, ero io". Il suo biglietto da visita mostra una sua foto in costume da bagno e recita: "Pittrice/Scultrice/Scrittrice/Medium".



Dirigendosi verso l'hotel, non tutti in fila sono bodybuilder pronti per la spiaggia. "Immagino che i bagnini abbiano bisogno di mamme, vicini e venditori di frutta", dice Denise Koek, un'attrice di improvvisazione che indossa un cappello da sole, una camicetta, una giacca e leggings. Mentre la serie dovrebbe iniziare le riprese a marzo, la gamma di opportunità è davvero ampia.

I produttori stanno cercando di ingaggiare bagnini, frequentatori di bar, comparse e persino attori regolari della serie. "Abbiamo una stagione intera di persone che devono essere salvate sulla spiaggia", dice lo showrunner Matt Nix. Alcuni ruoli devono ancora essere scritti. "Attraversando la hall, ho pensato: 'Aspetta un secondo, non avevamo nemmeno pensato a questo personaggio, e ne ho appena visti tre'", racconta Nix. "Ho letteralmente appena mandato un messaggio alla responsabile del casting di Fox".



Per molti, Baywatch 2.0 rappresenta più di un semplice reboot, ma piuttosto una scommessa audace su Los Angeles, che non si è ancora completamente ripresa da COVID, scioperi e incendi. Basta guidare lungo la Pacific Coast Highway e guardare le onde che colpiscono le ossa delle case sulla spiaggia carbonizzate, che sembrano rovine antiche. Molteplici tentativi precedenti di far rivivere Baywatch dovevano essere girati in Sudafrica o Australia, ma grazie a un credito d'imposta californiano di 21,1 milioni di dollari, lo show sarà filmato a Venice Beach.







