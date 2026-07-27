Baywatch, Pamela Anderson tornerà nel reboot? La sua risposta sul possibile ritorno non lascia dubbi

Pubblicazione: 27 luglio alle 08:00

Quando si pensa a Baywatch, l'immagine che emerge istintivamente è quella di Pamela Anderson che corre al rallentatore sulla spiaggia, incarnando C.J. Parker, la lifeguard che ha trasformato una serie televisiva in un fenomeno culturale planetario. Eppure, nella serie reboot che Fox e Fremantle stanno preparando per il 2027, quella figura iconica non ci sarà. E la ragione, forse più sorprendente di quanto ci si aspettasse, è semplice quanto sconcertante: nessuno l'ha contattata.

"So che a un certo punto hanno parlato con i miei figli della possibilità di produrre, ma non credo abbiano trovato un'intesa. Non sono sicura di cosa sia successo, ma auguro loro il meglio". - Pamela Anderson

In una recente intervista a Deadline, l'attrice, rivelando che nessuno dei responsabili del nuovo progetto si è fatto vivo per proporle una partecipazione. "Nessuno mi ha contattata. Non so molto al riguardo", ha dichiaratocon una certa franchezza:

Baywatch, fonte: Fox

La questione non è solo una faccenda di cortesia hollywoodiana.dal, diventando insieme a David Hasselhoff il volto di una serie che ha raggiunto. Baywatch non era solo una serie tv:, un brand riconoscibile quanto Coca-Cola o McDonald's.ne era il cuore pulsante, l'elemento che trasformava un drama balneare in qualcosa di molto più grande.

Il reboot in arrivo, che vedrà Stephen Amell nei panni di un adulto Hobie Buchannon, figlio del leggendario Mitch interpretato da Hasselhoff, rappresenta un tentativo ambizioso di riportare in vita un franchise che ha segnato un'epoca. Il cast include volti nuovi come Jessica Belkin, Shay Mitchell, Brooks Nader, Noah Beck e Livvy Dunne, ma anche ritorni dal passato: David Chokachi, Kelly Packard, Michael Bergin ed Erika Eleniak riprenderanno i loro ruoli storici. Un mix di nostalgia e rinnovamento che, sulla carta, sembrerebbe perfetto. Tranne che per l'assenza della sua stella più luminosa.

Ma c'è un elemento ancora più interessante nelle parole di Anderson: la sua mancanza di interesse non è dettata da rancore o disinteresse verso Baywatch. Al contrario, l'attrice ha ricordato con affetto quegli anni: "È stato un lavoro fantastico e amavo andare al lavoro ogni giorno sulla spiaggia. Ci sarei stata comunque", ha detto ridendo. "All'epoca mi ha insegnato molto e mi ha dato un'esposizione mondiale. Tutto ciò che ho fatto mi ha portato qui, e questo è una benedizione".

Eppure, proprio quella consapevolezza di quanto Baywatch sia stata importante per lei la spinge oggi a guardare altrove. "Ma non ho intenzione di tornare a Baywatch", ha affermato senza lasciare spazio a interpretazioni. Se i suoi figli fossero stati coinvolti nel progetto, ha ammesso, avrebbe potuto considerare l'idea. Ma la sua carriera, in questo momento, va in un'altra direzione.

Baywatch, fonte: Fox

E che direzione. Negli ultimi anni, Pamela Anderson ha vissuto una rinascita artistica che pochi avrebbero previsto. Il documentario Netflix del 2023, Pamela, A Love Story, insieme alla pubblicazione del memoir Love, Pamela, hanno permesso al pubblico di vedere l'attrice sotto una luce completamente nuova: vulnerabile, riflessiva, profondamente umana. Ma è stato il suo ruolo nel film The Last Showgirl di Gia Coppola a cambiare definitivamente la narrazione intorno a lei. La performance, acclamata dalla critica, ha dimostrato una profondità e una gamma espressiva che hanno sorpreso anche i più scettici, introducendola a una generazione di spettatori che conoscevano solo l'immagine patinata della bagnina.

"Capisco che ci sia molta ottima televisione in giro in questo momento, ma quella l'ho già fatta", ha spiegato Anderson.

"Ora è il mio momento per giocare davvero con personaggi diversi. Non voglio solo riempire il mio tempo fino alla fine dell'anno. Ho delle opzioni e alcune cose a cui sto pensando, incluso un po' di teatro. Voglio fare scelte davvero coraggiose. Voglio sorprendere le persone. Voglio sorprendere me stessa. E quindi sto cercando di fare cose che non ho fatto in passato". - Pamela Anderson

Baywatch, fonte: Fox

Il franchise di Baywatch ha già tentato un ritorno nel 2017 con l'adattamento cinematografico diretto da Seth Gordon, con Dwayne Johnson e Zac Efron come protagonisti. Nonostante i nomi altisonanti, il film ha deluso sia la critica che il botteghino, dimostrando che riportare in vita certe icone non è un'operazione automatica. Eppure la popolarità duratura del brand ha continuato a renderlo attraente per gli studios, portando all'attuale progetto seriale di Fox.

Resta da vedere se questa nuova incarnazione riuscirà a catturare la magia dell'originale o se finirà per essere un altro tentativo nostalgico destinato a deludere. Ciò che è certo è che lo farà senza uno dei suoi elementi più identitari. La porta per un ritorno di Pamela Anderson non è completamente chiusa, ma le sue ultime dichiarazioni suggeriscono che, almeno per ora, guardare indietro non fa parte dei suoi piani. E forse, in fondo, è proprio questa la lezione più importante che C.J. Parker può ancora insegnare con il nuovo Baywatch: sapere quando è il momento di lasciare la spiaggia e dirigersi verso nuovi orizzonti.