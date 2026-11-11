BellaMa': possibile sostituzione alla conduzione, la Rai apre un'indagine per Diaco e spunta già un nome

Pubblicazione: 11 novembre alle 17:18

La vicenda che coinvolge Pierluigi Diaco e il programma BellaMa' entra in una nuova fase. La Rai ha deciso di avviare un'indagine interna per fare chiarezza sulle testimonianze e sulle registrazioni audio diffuse negli ultimi giorni. Al centro della questione c'è il clima che si sarebbe respirato dietro le quinte della trasmissione pomeridiana di Rai2. A far emergere il caso è stata un'inchiesta giornalistica di Selvaggia Lucarelli, contenente racconti di ex partecipanti e alcune registrazioni fuori onda. La decisione di Viale Mazzini potrebbe avere conseguenze sul futuro del programma e del suo conduttore. Per il momento, però, BellaMa' continua a essere trasmesso regolarmente.

Pierluigi Diaco e Bruno Vespa via dalla RAI https://t.co/OEHACGd0Kb — inatçı keçi 🐐 (@_La_Brina) November 4, 2026

. L'azienda ha scelto di approfondire quanto emerso nelle ultime ore, con l'obiettivo di stabilire se i racconti e le registrazioni diffuse corrispondano a fatti realmente accaduti.. Viale Mazzini ha sottolineato anche la necessità di proteggere la dignità e la sicurezza di dipendenti, collaboratori e ospiti che partecipano ai programmi del servizio pubblico.

A portare la vicenda all'attenzione del pubblico è stata Selvaggia Lucarelli, attraverso un'inchiesta pubblicata nella sua newsletter. Il materiale comprende le testimonianze di due ex concorrenti di BellaMa', presentati con nomi di fantasia per tutelarne l'identità, e una registrazione che sarebbe stata realizzata durante un momento non destinato alla messa in onda. Secondo i racconti raccolti dalla giornalista, Diaco avrebbe utilizzato espressioni particolarmente dure nei confronti di alcune persone presenti nel programma. Le circostanze descritte sono ancora da verificare e rappresentano proprio l'oggetto degli accertamenti avviati dalla Rai.

Il caso arriva dopo un precedente intervento dell'azienda nei confronti del conduttore. Pierluigi Diaco aveva ricevuto una comunicazione formale con cui gli veniva richiesto di rispettare il Codice etico della Rai. Il provvedimento era collegato all'intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato concorrente di Ballando con le Stelle, trasmessa il 3 novembre, e alla successiva telefonata a Le Iene, che secondo quanto ricostruito non sarebbe stata autorizzata. Venerdì 6 novembre, la Rai aveva anche diffuso delle scuse pubbliche attraverso una dichiarazione di Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time, che aveva riconosciuto l'inadeguatezza dei toni utilizzati durante l'intervista.

Chiusura puntata di #BellaMa dell'11/11/2026, poco fa. #Diaco #Rai2 https://t.co/VD4IUtDjbj — JoVideo (@7jovideo7) November 11, 2026

. Soltanto dopo aver verificato le testimonianze e il contenuto delle registrazioni, la Rai potrà valutare eventuali interventi nei confronti del conduttore o della trasmissione.. Tra i nomi ipotizzati per un'eventuale sostituzione c'è quello di Andrea Delogu, che potrebbe anticipare la messa in onda de La Porta Magica. Si tratta, al momento, di possibilità non confermate ufficialmente dall'azienda.

Nel frattempo, BellaMa' non è stato sospeso e continua a essere previsto nel palinsesto di Rai2. La puntata successiva all'esplosione del caso era già stata registrata. L'apertura dell'indagine rappresenta un passaggio importante nella gestione della vicenda, ma non equivale a una conferma delle accuse emerse, sarà necessario attendere gli sviluppi ufficiali prima di conoscere le eventuali decisioni sulla permanenza di Diaco alla conduzione.