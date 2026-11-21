Pubblicazione: 21 novembre alle 11:43

Un breve fuorionda è bastato per riaccendere le polemiche intorno a Pierluigi Diaco. Il conduttore di BellaMa' è stato ripreso in un momento di evidente tensione nello studio del programma di Rai2. A pubblicare il filmato, diventato rapidamente virale, è stata Selvaggia Lucarelli attraverso il proprio profilo Instagram.

Nel video si sente chiaramente la voce di Diaco pronunciare parole molto dure: "Non me ne frega niente, non mi prendi in giro". Una sfuriata rivolta a una persona fuori campo, in un momento in cui il conduttore probabilmente non immaginava di essere ripreso.

La condivisione di Lucarelli arriva in una fase già delicata per il conduttore, mentre la Rai sta portando avanti alcuni accertamenti interni legati alla sua conduzione e agli episodi controversi delle ultime settimane. Sui social le reazioni sono state contrastanti, c'è chi considera comprensibile un momento di nervosismo lontano dalla diretta e chi, invece, giudica inappropriato il linguaggio utilizzato da chi lavora nel servizio pubblico. Tra i commenti è intervenuta anche Giulia De Lellis, che ha manifestato apertamente la propria poca simpatia per Diaco.

La vicenda riporta al centro anche il rapporto tra pubblico e privato nell'era dei social network. Un momento vissuto lontano dalla diretta può trasformarsi in poche ore in un caso mediatico, alimentando discussioni sulla professionalità e sui comportamenti di chi ricopre un ruolo televisivo. Resta aperta la questione di quanto sia opportuno giudicare un professionista sulla base di un singolo episodio registrato fuori onda.

. Il sacerdote aveva raccontato di aver fatto fatica a dormire dopo la partecipazione a BellaMa', descrivendo il confronto con il conduttore come una situazione in cui si era sentito Davide contro Golia. Un episodio che

Adesso l'attenzione è rivolta alle possibili conseguenze per Diaco e alla posizione della Rai. Gli accertamenti interni potrebbero proseguire alla luce del nuovo filmato, mentre il dibattito continua a concentrarsi sui limiti tra fermezza, aggressività e rispetto degli ospiti. Una polemica che coinvolge non soltanto il conduttore, ma anche il clima e le dinamiche professionali all'interno degli studi televisivi.