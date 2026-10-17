Below, la creatura che terrorizza Netflix è reale? A ispirarla è un animale dalle dimensioni impressionanti

Pubblicazione: 17 ottobre alle 11:55

Un villaggio di pescatori, un mare che nasconde una presenza terrificante e una comunità che rischia di perdere tutto. Below, la miniserie Netflix con Josh Hartnett, unisce horror, mistero e dramma sociale sullo sfondo dei paesaggi selvaggi di Terranova, in Canada. Ma la storia di Calvin Penney e della creatura marina è realmente accaduta? Dietro la trama si nascondono riferimenti storici e scientifici, che rendono il racconto ancora più interessante. Gli eventi mostrati sullo schermo, tuttavia, sono frutto dell'immaginazione degli autori.

Disponibile su Netflix dall'8 ottobre 2026, Below è composta da sei episodi e segue Calvin Penney, pescatore e padre single di tre figli. L'uomo cerca di impedire che gli abitanti di Snook's Arm, un immaginario villaggio costiero, siano costretti ad abbandonare le proprie case a causa delle difficoltà economiche. Quando un enorme iceberg appare nelle acque vicine e, la situazione precipita. La lotta per salvare la comunità si trasforma così in una sfida contro una presenza sconosciuta.

Uno dei riferimenti più importanti della storia è legato a un episodio realmente avvenuto a Terranova. Nel 1965 venne introdotto il Fisheries Household Resettlement Program, un programma volto a favorire il trasferimento degli abitanti delle comunità rurali verso località con maggiori opportunità economiche e servizi. Per molte famiglie, lasciare il proprio villaggio significò rinunciare a tradizioni, relazioni e a uno stile di vita tramandato per generazioni. Nella serie, Calvin porta con sé il trauma della morte del padre, avvenuta durante il trasferimento della famiglia dalla fittizia Little Pot Rock a Snook's Arm. Il suo rifiuto di abbandonare nuovamente la propria casa riflette quindi una questione storica concreta, il conflitto tra le necessità economiche e il diritto di una comunità a conservare le proprie radici.

L'idea di Jesse McKeown nasce anche dal rapporto particolare tra gli abitanti di Terranova e il loro ambiente. La regione canadese è caratterizzata da coste impervie, condizioni climatiche difficili e una forte tradizione marittima. Il mare rappresenta una fonte di sostentamento e un elemento essenziale dell'identità collettiva, ma può trasformarsi anche in una minaccia imprevedibile. La miniserie sfrutta questo contrasto per costruire un'atmosfera inquietante, ispirandosi alla tradizione cinematografica dei film con creature mostruose, come Lo squalo, Fog e La cosa. Il folklore marittimo contribuisce al mistero, ma Netflix non identifica il mostro con una specifica leggenda tradizionale realmente esistente.

Il suo aspetto richiama il calamaro gigante, un animale reale che vive nelle profondità oceaniche e può raggiungere dimensioni considerevoli. Per rendere più credibile la rappresentazione del cefalopode, la produzione si è avvalsa della consulenza della biologa marina Annie Mercier, ricercatrice presso il Memorial University Ocean Sciences Centre di Terranova., caratteristiche che nel tempo hanno alimentato racconti e leggende. Non esistono basi scientifiche per attribuire loro gli attacchi distruttivi mostrati nella serie,

Nella trama, Mudder cerca disperatamente di proteggere le proprie uova, minacciate dall'aumento della temperatura dell'acqua. Anche questo elemento richiama aspetti della biologia reale, alcune specie di cefalopodi investono molte energie nella protezione della prole e questi animali sono capaci di apprendere e adattarsi all'ambiente. Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia concreta per gli ecosistemi marini, perché il riscaldamento degli oceani può alterare la disponibilità di ossigeno e gli equilibri biologici. Below trasforma questi elementi in un racconto horror, intrecciando una creatura immaginaria con problemi ambientali e sociali reali. La miniserie non racconta una vicenda realmente accaduta, ma prende spunto dalla storia di Terranova, dalla scienza e dalle paure legate a un mondo sottomarino che ancora oggi nasconde molti segreti.