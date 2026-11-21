Pubblicazione: 21 novembre alle 11:29

La nuova edizione di Belve non è ancora iniziata, ma Francesca Fagnani ha già svelato alcuni retroscena destinati a far discutere. Tra i personaggi che avrebbero potuto accomodarsi sul celebre sgabello del programma ci sono anche Beppe Grillo e Roberto Vannacci. Due nomi molto diversi, accomunati però da un'intervista che, per ragioni differenti, non è mai arrivata in televisione.

"Ma secondo lei io lavoro con Al Pacino, vengo a #Belve?" Leonessa Fagnani 💅 https://t.co/LzIPTUpNf0 — SOTER (@SonoSoter) November 19, 2024

. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, la sua partecipazione a Belve sembrava ormai definita, ma durante i preparativi sarebbero arrivate alcune telefonate con richieste e limitazioni relative alle domande.

La giornalista non ha nascosto il proprio disappunto per il tentativo di stabilire in anticipo i confini della conversazione. "Ma non è che puoi decidere tu le domande amico mio. E no!", ha commentato parlando dell'ex leader del Movimento 5 Stelle. Una risposta che riassume bene la filosofia del programma, chi accetta di partecipare deve essere disposto a confrontarsi con le domande della conduttrice, senza pretendere di controllare preventivamente l'intervista.

Diversa la vicenda che riguarda Roberto Vannacci. In questo caso non è stato un problema legato alle condizioni dell'intervista a far saltare l'incontro. A Fagnani era stata proposta la partecipazione del generale attraverso il suo portavoce, ma la giornalista ha preferito non procedere. Il motivo? In quel momento Vannacci si trovava in una fase di campagna promozionale e la conduttrice non voleva che il programma diventasse un'occasione per sostenere i suoi interessi.

Tra i primi ospiti della nuova edizione di #Belve con Francesca Fagnani ci saranno: Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino. Da martedì 24 Novembre su Rai 2 Fonte: Repubblica #AscoltiTv https://t.co/8iTa3u4Ps9 — Boomerissima (@Boomerissima) November 20, 2026

La scelta non sarebbe legata alla volontà di evitare ospiti controversi. Al contrario, Fagnani ha spiegato di essere interessata proprio alle personalità irregolari e divisive, ma di voler mantenere una netta distinzione tra un'intervista televisiva e un'operazione promozionale. "Non mi piace l'idea di prestare il fianco ai loro interessi", ha precisato, chiarendo la propria posizione. Un principio che rivendica anche attraverso la libertà di dare spazio agli interlocutori senza trasformare il programma in una vetrina costruita sulle loro esigenze.

Le parole della conduttrice restituiscono un'immagine precisa del tipo di televisione che vuole portare avanti con Belve, un confronto nel quale l'ospite non può scegliere le domande e nel quale la presenza di un personaggio non deve necessariamente coincidere con la sua strategia comunicativa. Due occasioni mancate ma per ragioni differenti. E mentre il programma si prepara a tornare su Rai 2 dal 24 novembre, i retroscena su Grillo e Vannacci aggiungono un nuovo capitolo alla storia delle interviste che non hanno mai visto la luce.