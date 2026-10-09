Ben Affleck e Matt Damon, da Will Hunting a The Rip: un’amicizia che ha fatto la storia di Hollywood

Pubblicazione: 09 ottobre alle 10:37

Tutto inizia a Cambridge, nel Massachusetts, dove due bambini destinati a diventare icone di Hollywood si incontrano per caso. Ben Affleck ha 8 anni, Matt Damon 10, abitano a soli due isolati di distanza e scoprono subito di avere due grandi passioni in comune: il baseball e la recitazione.

Dall’infanzia al sogno condiviso

Cresciuti nello stesso quartiere, Ben Affleck e Matt Damon frequentano la Cambridge Rindge and Latin School, dove vengono ricordati come “drama geeks”, con l’ossessione di diventare attori. Negli anni dell’adolescenza iniziano a fare provini insieme, sostenendosi a vicenda in un’industria spietata e condividendo persino le spese per i viaggi a New York, grazie a un conto bancario comune aperto apposta per le audizioni. Il primo film che li vede entrambi sul grande schermo è School Ties (1992), un drama ambientato in un collegio degli anni Cinquanta. La vera svolta arriva però nel 1997 con Will Hunting – Genio ribelle. Partendo da un testo di 40 pagine scritto da Matt Damon per un corso ad Harvard, i due sviluppano insieme la sceneggiatura mentre vivono come coinquilini a Los Angeles, trasformando la storia in un ritratto potente della loro generazione e della loro città. Il film non solo li lancia come attori, ma vale loro l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale, consacrandoli come la coppia creativa più giovane e promettente di Hollywood. Il film è diventato un cult anche per la spettacolare interpretazione da Oscar di Robin Williams come attore non protagonista .

L’amicizia fuori dal set

L’amicizia tra Affleck e Damon non si è, quindi, mai limitata ai set. Lontano dalle macchine da presa, i due hanno condiviso passioni, vacanze e anche tavoli da poker: secondo un aneddoto raccontato da Houston Curtis, durante una delle partite private frequentate dai due attori, Matt Damon avrebbe perso circa 50.000 dollari, cifra che Ben Affleck avrebbe poi coperto di tasca propria. Anni dopo, la passione per il poker coltivata sin dai tempi delle riprese di Rounders li ha riportati al tavolo insieme, stavolta in un casinò online : nel 2020, Affleck e Damon furono infatti tra i partecipanti di punta dell’All-In For America, torneo benefico da 10.000 dollari di buy-in. Questi episodi raccontano non solo la complicità tra i due, ma anche la lealtà che li lega da decenni: un rapporto fatto di sostegno concreto, scherzi, sfide e una fiducia oltre il lavoro.

Collaborazione sul set che continua

Dopo Will Hunting, Affleck e Damon non hanno smesso di collaborare. Hanno recitato insieme in Dogma (1999), sono tornati fianco a fianco in The Last Duel (2021) di Ridley Scott e in Air – La storia del grande salto (2023), diretto da Affleck e scritto insieme a Damon. Nel 2022 hanno fondato Artists Equity, una società di produzione nata con l’obiettivo innovativo di garantire a cast e troupe una quota dei profitti, dimostrando come la loro amicizia si sia trasformata in una vera e propria partnership imprenditoriale. Il capitolo più recente di questa storia è The Rip – Soldi sporchi, uscito su Netflix nel gennaio 2026 e rimasto in vetta alla classifica globale per tre settimane consecutive , che li riunisce sia come protagonisti che come produttori attraverso Artists Equity.

Amicizia senza tempo

Da due ragazzi di Cambridge che condividevano il sogno di recitare a una delle coppie creative più longeve e influenti di Hollywood, il percorso di Affleck e Damon è unico nel panorama cinematografico. Più di un’amicizia, la loro è una storia di fiducia, visione condivisa e capacità di reinventarsi insieme, e non solo. Matt Damon, protagonista di Odissea, ha ricevuto i complimenti da Ben Affleck dopo aver visto il film, a conferma di un rapporto senza invidie e concorrenza. Una storia che fa sognare tutti i bambini che condividono una stessa passione.