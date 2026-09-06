Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio insieme a Venezia 83: il loro arrivo al Lido non passa inosservato

Pubblicazione: 06 settembre alle 08:30

A Venezia basta spesso un arrivo in motoscafo per attirare l'attenzione dei fotografi. Ma quando a sbarcare insieme sono due attori che hanno sempre cercato di tenere la propria relazione lontana dai riflettori, quel momento finisce inevitabilmente per raccontare qualcosa in più. È successo con Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, arrivati insieme al Lido per gli appuntamenti dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Un'apparizione di coppia tutt'altro che abituale. I due, sorridenti e complici davanti ai fotografi, concedendosi una delle rare occasioni pubbliche nelle quali hanno scelto di non separare completamente vita privata e impegni professionali.li mostrano insieme sul pontile dell'hotel, uno dei luoghi diventati ormai simbolici degli arrivi delle star durante la Mostra. Anche i look hanno seguito due strade piuttosto diverse.e un'impostazione bon ton costruita attorno a una gonna midi, mentreha puntato sulla semplicità di

Nessun eccesso da red carpet, quindi, ma due outfit decisamente più rilassati e adatti all'arrivo al Lido. A rendere particolarmente interessante la loro presenza insieme è soprattutto la riservatezza che ha accompagnato la relazione. Porcaroli e Scamarcio non sono infatti una di quelle coppie che raccontano quotidianamente il proprio rapporto sui social o trasformano ogni apparizione in un evento. Al contrario, negli anni hanno cercato più volte di lasciare che a parlare fossero soprattutto i rispettivi lavori. La loro storia è diventata pubblica dopo l'incontro professionale sul set de La scuola cattolica e si è intrecciata successivamente anche con il cinema.

Nel 2022 sono stati protagonisti insieme de L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, film nel quale interpretavano una coppia travolta dagli eventi dell'Italia fascista alla vigilia della Seconda guerra mondiale. Già allora, parlando del film, entrambi avevano insistito sull'amore come uno degli elementi centrali della storia raccontata sullo schermo. Il loro rapporto, tuttavia, non è stato sempre lineare agli occhi del pubblico. Nel corso degli anni si sono susseguite indiscrezioni, periodi nei quali sono apparsi più distanti e successivi riavvicinamenti, mentre entrambi hanno continuato a mantenere una linea piuttosto netta quando si trattava di raccontare pubblicamente la propria vita sentimentale.

ha fatto qualche eccezione. In una lunga intervista alaveva parlato apertamente della differenza d'età con Scamarcio, spiegando come tra loro non rappresentasse un problema e raccontando di riuscire a viverla in maniera “simpatica e divertente”. Nella stessa occasione aveva anche ammesso il desiderio, guardando al futuro, di avere dei figli. Negli ultimi mesi, inoltre, i due sono tornati a condividere anche un progetto professionale decisamente particolare.nel nuovo adattamento audio internazionale di Dracula realizzato da Audible, in arrivo il 1° ottobre.

Un'altra occasione nella quale il loro rapporto personale si è nuovamente incrociato con il lavoro. Venezia assume poi un significato curioso soprattutto guardando a quanto accaduto soltanto un anno fa. Nel 2025 Porcaroli era arrivata alla Mostra senza Scamarcio, attirando inevitabilmente l'attenzione sulla sua assenza. Questa volta la situazione è stata completamente diversa: i due hanno scelto di presentarsi insieme e di lasciarsi fotografare fianco a fianco.

Il loro arrivo si inserisce in una Mostra che, giorno dopo giorno, sta trasformando nuovamente il Lido in un punto d'incontro per alcune delle personalità più note del cinema e dello spettacolo. L'edizione numero 83 è iniziata il 2 settembre e proseguirà fino al 12, tra film in concorso, eventi, photocall e red carpet, pieno di star. Per Porcaroli e Scamarcio, però, sono bastati pochi minuti sul pontile dell'Excelsior per prendersi una parte della scena. Nessuna dichiarazione eclatante e nessun gesto costruito per i fotografi: semplicemente un arrivo insieme. Ed è proprio perché occasioni del genere sono così rare per loro che quelle immagini hanno finito per attirare tanta attenzione.