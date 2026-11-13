Beppe Grillo torna da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa dopo tre anni: un incontro destinato a far discutere

Pubblicazione: 13 novembre alle 08:30

A distanza di tre anni da un'intervista che aveva fatto discutere, Beppe Grillo si prepara a tornare in televisione e a ritrovare Fabio Fazio nello studio di Che Tempo Che Fa. Il comico genovese, cofondatore del Movimento 5 Stelle, sarebbe infatti tra gli ospiti della puntata in programma domenica 22 novembre 2026 sul Nove. Un ritorno che potrebbe riservare diverse sorprese, soprattutto considerando quanto accaduto durante la sua precedente partecipazione alla trasmissione.

La notizia è stata anticipata da Il Foglio e successivamente confermata da fonti vicine agli ambienti televisivi, come riportato da Adnkronos. Al momentoche verranno affrontati durante l'intervista, marappresenterebbe un appuntamento particolarmente significativo per il programma condotto da Fazio. L'ultima intervista televisiva del fondatore delrisale infatti al, quando aveva scelto proprio Che Tempo Che Fa per interrompere un'assenza dal piccolo schermo durata quasi dieci anni.

Anche allora il suo ritorno aveva suscitato grande attenzione, soprattutto per il modo in cui aveva deciso di presentarsi davanti alle telecamere. Grillo aveva immediatamente trasformato l'intervista in uno spettacolo imprevedibile, alternando battute, riflessioni personali e considerazioni sulla propria esperienza politica. Uno dei momenti più ricordati era arrivato proprio all'inizio della conversazione, quando il comico aveva consegnato a Fabio Fazio una campanella, invitandolo a utilizzarla qualora avesse esagerato durante il suo intervento.

“Se vado fuori tono mi suoni”, aveva scherzato Grillo, anticipando quello che sarebbe diventato un lungo monologo nel quale il conduttore aveva faticato persino a inserire le proprie domande. Nel corso della serata, il fondatore del Movimento 5 Stelle aveva pronunciato anche alcune frasi destinate a far discutere. Tra queste, una riflessione particolarmente provocatoria sul proprio ruolo nella società italiana. “Io sono il peggiore, ho peggiorato questo Paese”, aveva dichiarato, utilizzando il suo consueto stile per ripercorrere gli anni trascorsi tra spettacolo, attivismo e politica.

Non erano mancate considerazioni su Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e sul futuro del Movimento 5 Stelle, ma anche ricordi della carriera artistica e osservazioni sui cambiamenti della comunicazione. La presenza di Grillo aveva inoltre riportato alla memoria una delle sue ultime grandi interviste televisive precedenti, quella rilasciata a Bruno Vespa durante Porta a Porta nel maggio 2014. Da allora, il comico aveva progressivamente ridotto le apparizioni nei programmi televisivi, privilegiando altri strumenti per comunicare con il pubblico.

Il ritorno del novembre 2023 aveva quindi assunto un significato particolare: non soltanto una nuova intervista, ma anche l'occasione per rivedere uno dei personaggi più discussi della televisione e della politica italiana confrontarsi con un conduttore davanti alle telecamere. Negli ultimi mesi, però, Beppe Grillo non è rimasto completamente lontano dal pubblico. Lo scorso 21 settembre 2026, infatti, era stato protagonista di una puntata di Pulp Podcast, il programma condotto da Fedez e Davide Marra. Un'apparizione che aveva segnato il suo ritorno a una conversazione pubblica di ampio respiro, sebbene attraverso un formato differente rispetto alla televisione tradizionale.

La scelta di partecipare a un podcast aveva dimostrato quanto Grillo continuasse a essere interessato a confrontarsi con i nuovi strumenti della comunicazione, rivolgendosi anche a un pubblico abituato a seguire interviste e approfondimenti attraverso le piattaforme digitali. Adesso, invece, il possibile ritorno a Che Tempo Che Fa lo riporterebbe in uno studio televisivo, nuovamente davanti a Fabio Fazio. Il rapporto tra i due rappresenta uno degli elementi più interessanti di questa nuova ospitata, visto che il conduttore conosce bene il carattere imprevedibile del comico e, durante l'intervista del 2023, aveva dovuto adattare continuamente il ritmo della conversazione alle sue battute e alle sue improvvisazioni.

Fabio Fazio, fonte: Rai

In quell'occasione,aveva affrontato argomenti molto diversi tra loro, passando dalla politica all'intelligenza artificiale, fino allee alle proprie esperienze personali. Una partecipazione che aveva assunto i contorni di un vero e proprio spettacolo, nel qualesi erano sovrapposte continuamente. Non è ancora chiaro se anche l'appuntamento delseguirà questa impostazione oppure sesceglierà di concentrare maggiormente la conversazione su alcuni aspetti specifici dell'attualità. Tra gli argomenti che potrebbero emergere c'è naturalmente, protagonista negli ultimi anni di importanti trasformazioni e tensioni interne.

Si tratta, tuttavia, soltanto di una possibilità: non sono state diffuse anticipazioni ufficiali sulle domande che il conduttore rivolgerà al suo ospite, né eventuali dichiarazioni che Grillo intenda rilasciare durante la trasmissione. Per questo motivo, il contenuto dell'intervista rimane ancora tutto da scoprire. La data annunciata, inoltre, presenta una coincidenza particolarmente curiosa, poiché il ritorno del 2023 era avvenuto proprio il 12 novembre, mentre la nuova notizia è arrivata esattamente tre anni dopo, riportando l'attenzione su un incontro televisivo rimasto impresso nella memoria di molti spettatori. Per Che Tempo Che Fa si tratterebbe di un'ospitata capace di attirare l'interesse non soltanto degli appassionati di politica, ma anche di chi ha seguito per anni la carriera di Grillo come comico e uomo di spettacolo.

La sua figura, del resto, è legata a una lunga stagione della televisione italiana, precedente alla nascita del Movimento 5 Stelle, quando aveva costruito parte della propria popolarità attraverso programmi, monologhi e spettacoli teatrali. L'appuntamento è quindi indicato per domenica 22 novembre, in prima serata sul Nove, salvo eventuali modifiche alla programmazione. A tre anni dall'ultima intervista televisiva, Beppe Grillo potrebbe ritrovarsi nuovamente davanti a Fabio Fazio (che di recente ha intervistato Carlo Conti) per una conversazione nella quale non è ancora possibile prevedere quali temi finiranno al centro dell'attenzione. E proprio l'imprevedibilità che aveva caratterizzato il loro precedente incontro rappresenta uno degli elementi di maggiore curiosità in vista della nuova puntata.