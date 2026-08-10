Biker Mice From Mars torna dopo 20 anni: le prime immagini svelano come rinascerà la serie su Netflix

Pubblicazione: 10 agosto alle 08:45

Sono passati più di vent'anni dall'ultima volta che Throttle, Vinnie e Modo hanno sfrecciato sui nostri schermi in sella alle loro moto futuristiche, ma i topi motociclisti più amati della televisione degli anni '90 stanno per tornare. E questa volta lo fanno in grande stile, con una nuova serie animata destinata a Netflix che promette di riportare il franchise alla gloria dei tempi d'oro. La conferma arriva direttamente da Nacelle, la società di produzione dietro il progetto, che ha appena condiviso le prime immagini ufficiali tratte dalla produzione digitale della serie.

, CEO di Nacelle, ha risposto alle pressanti domande dei fan durante ilpubblicando su Instagram alcuni fotogrammi che mostrano i tre protagonisti in azione: un lancio da una rampa che sembra strappato direttamente dalla sequenza d'apertura della serie originale, con. Un altro frame mostra invece una scena particolarmente intensa, lasciando presagire che il tono della serie non risparmierà momenti di tensione e spettacolo. Il ritorno dinon è un fenomeno isolato. Nell'ultimo anno il franchise ha vissuto: una nuova linea di giocattoli è già disponibile sul mercato, accompagnata da una serie a fumetti pubblicata da Oni Press che sta espandendo l'universo narrativo in direzioni inedite.

Ma è la serie animata per Netflix che rappresenta il vero banco di prova per capire se questi topi marziani possono ancora competere nell'affollato panorama dell'intrattenimento contemporaneo. Quello che sappiamo finora è che la nuova serie intende rimanere fedele allo spirito dell'originale, ignorando sostanzialmente il reboot degli anni 2000 che non aveva convinto né critica né pubblico. Torneranno quindi tutti i personaggi che hanno reso iconica la serie: oltre ai tre protagonisti Throttle, Modo e Vinnie, rivedremo Charlene Davidson, la meccanica terrestre alleata dei Biker Mice, e l'intero pantheon di antagonisti guidati dal malvagio Lawrence Limburger, con i suoi scagnozzi Dr. Karbunkle e Greasepit.

Ma la vera novità è l'introduzione di Scorch, una misteriosa motociclista marziana che rappresenta la più significativa aggiunta al cast originale. Il personaggio ha fatto il suo debutto proprio nella serie a fumetti di Oni Press, dove ha lasciato il segno sconfiggendo l'intero team con l'aiuto di una mazza da guerra alimentata da fiamme. La sua presenza promette di scuotere le dinamiche consolidate del gruppo e di portare una ventata di freschezza narrativa. Le origini di Scorch saranno esplorate in una miniserie a fumetti dedicata, scritta da Matt Hotson e illustrata da Ken Marion, con il primo numero uscito ad agosto. Resta da vedere se la serie animata adatterà questa storia d'origine nella prima stagione o se partirà assumendo che gli spettatori conoscano già il personaggio attraverso i fumetti.

In ogni caso,ha confermato che Scorch giocherà un ruolo centrale nella narrazione. Ricordiamo inoltre che il franchise fa parte di quella generazione diche stanno vivendo una seconda giovinezza grazie, ora genitori a loro volta, e alla curiosità delle nuove generazioni che scoprono questi classici attraverso. Serie comehanno dimostrato che esiste un pubblico affamato di questi rilanci, a patto che vengano gestiti con rispetto per il materiale originale e con un'iniezione di modernità nella narrazione e nell'animazione.

Il fatto che Nacelle abbia già costruito un ecosistema integrato con fumetti e giocattoli prima ancora del lancio della serie dimostra una strategia di lungo periodo. Non si tratta di un esperimento isolato ma di un vero e proprio tentativo di riportare il franchise nell'olimpo della cultura pop. Gli action figure prodotti da Boss Fight Studio, che includono anche personaggi secondari e versioni deluxe con le iconiche moto, hanno già riscosso un discreto successo tra i collezionisti, creando una base di fan attivi e coinvolti. L'animazione digitale mostrata nelle prime immagini sembra sposare un approccio contemporaneo pur mantenendo l'estetica distintiva della serie originale. I colori sono vividi, i design dei personaggi riconoscibili ma aggiornati, e l'azione appare dinamica e fluida.

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Biker Mice From Mars (1993) pic.twitter.com/qndKXZKk2C — Nostalgic Gamer (@16bitnostalgia) August 16, 2025

Sarà interessante vedere come Nacelle bilancerà il rispetto per l'eredità del cartone originale con le aspettative di un pubblico abituato agli standard produttivi elevati delle serie animate moderne. Al momento non esiste ancora una data di uscita ufficiale per la serie su Netflix, ma Volk-Weiss e il suo team sperano di poter rilasciare un trailer completo entro la fine dell'anno. La produzione sembra procedere a ritmo sostenuto, e le immagini condivise suggeriscono che il lavoro di animazione sia già in fase avanzata.

Per i fan che sono cresciuti con Biker Mice From Mars, il ritorno di Throttle, Vinnie e Modo è l'occasione per ritrovare un pezzo della propria infanzia, ma anche per scoprire se quei personaggi possono conquistare una nuova generazione. E non sono gli unici protagonisti degli anni '90 pronti a tornare: anche Action Man rinascerà sul grande schermo con un nuovo film, confermando quanto Hollywood stia tornando a guardare con interesse alle icone di quel decennio. Se le prime immagini sono un'indicazione affidabile, però, i topi marziani sembrano già pronti a dimostrare che, anche dopo vent'anni, sanno ancora come rubare la scena.