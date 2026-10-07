Bill Pullman indaga nella mente di assassini apparentemente normali, in questa serie su Netflix

Pubblicazione: 07 ottobre alle 17:00

Su Netflix, c'è una serie che ti trascina nell'abisso della psiche umana con la stessa spietatezza con cui un detective ossessionato scava nei segreti più inconfessabili. Creata da Derek Simonds e basata sul romanzo omonimo di Petra Hammesfahr, The Sinner ha ridefinito il crime drama televisivo, trasformando la domanda "chi è stato" nella ben più inquietante "perché lo ha fatto"? Nata nel 2017 come miniserie, The Sinner ha conquistato pubblico e critica al punto da evolversi in quattro stagioni, ciascuna incentrata su un caso diverso ma unite da un filo rosso: il detective Harry Ambrose, interpretato da un Bill Pullman in stato di grazia, che non si accontenta mai delle spiegazioni superficiali. Ambrose è l'anti-eroe perfetto per il nostro tempo: tormentato, metodico, incapace di lasciar andare un mistero finché non ha scavato fino al nucleo doloroso della verità.





. Cora Tannetti, giovane madre interpretata da Jessica Biel in un ruolo che segna il suo ritorno alla televisione dopo l'addio a Settimo Cielo nel 2002, vive un'esistenza apparentemente serena a Dorchester. Marito amorevole, figlio piccolo, lavoro stabile nell'azienda del suocero: la normalità incarnata. Finché, durante una tranquilla gita al lago, qualcosa si spezza. Il gesto è talmente improvviso, talmente inspiegabile, che nemmeno lei riesce a darsi una ragione. Si costituisce immediatamente, confessa, ma il movente rimane avvolto nel mistero. Ed è qui che entra in gioco Ambrose.. Ambrose torna dopo quindici anni nella sua città natale, Keller, nel nord dello stato di New York, per indagare su un omicidio che sfida ogni logica: un ragazzino di undici anni, Julian Gross, ha ucciso i propri genitori adottivi in un motel. Affiancato dalla detective Heather Novack, interpretata da Natalie Paul, Ambrose si trova di fronte a un bambino che sembra nascondere un'anima molto più oscura di quanto la sua giovane età lasci supporre.. Vera è stata la terapeuta del ragazzo, ma il suo ruolo nella vicenda è molto più complesso e inquietante di quanto appaia. La stagione esplora temi di manipolazione psicologica, sette improvvisate e la fragilità della definizione stessa di bene e male quando applicata a una mente in formazione.

Con la terza stagione, The Sinner raggiunge forse il suo apice narrativo. Matt Bomer, noto per White Collar, interpreta Jamie Burns, un cittadino modello di Dorchester in apparenza perfetto: insegnante rispettato, marito devoto, padre in attesa del primo figlio. Ma quando un vecchio amico del college, Nick Haas, interpretato da Chris Messina, riappare improvvisamente nella sua vita, l'equilibrio precario di Jamie inizia a sgretolarsi. La quarta e ultima stagione vede un Ambrose cambiato, segnato dai casi precedenti e finalmente in pensione. Cerca pace sull'isola di Hanover, nel Maine, insieme alla compagna Sonya. Ma la tranquillità dura poco: la scomparsa di Percy Muldoon, interpretata da Alice Kremelberg, figlia di una potente famiglia locale, lo trascina in un nuovo caso intricato.



