Bill Skarsgård e il nuovo James Bond, l'attore chiarisce il suo possibile coinvolgimento

Pubblicazione: 07 novembre alle 15:04

Il nome della star svedese è finito al centro delle conversazioni dei fan, che vorrebbero vederlo alle prese con uno degli antagonisti della celebre saga cinematografica. Dopo aver interpretato personaggi inquietanti come Pennywise e il conte Orlok, l'attore ha finalmente commentato questa possibilità, chiarendo anche quali caratteristiche dovrebbe avere un eventuale nuovo ruolo per convincerlo.

Il commento è arrivato durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused. Quando si è parlato delle ipotesi circolate online e della possibilità di vederlo nel mondo di 007,. Una risposta che ridimensiona le aspettative dei fan, senza chiudere completamente la porta a un'eventuale collaborazione con il franchise.

La posizione dell'attore è legata soprattutto alla sua esperienza con personaggi oscuri e inquietanti. Negli ultimi anni ha interpretato Pennywise nella saga di IT e il conte Orlok in Nosferatu, due figure molto diverse ma entrambe caratterizzate da una forte componente minacciosa. Skarsgård ha spiegato di sentirsi in parte stanco di interpretare continuamente antagonisti e di non voler ripetere formule già sperimentate. Per convincerlo a vestire nuovamente i panni di un cattivo servirebbe un personaggio originale, capace di offrirgli qualcosa di diverso rispetto ai ruoli affrontati in passato.

okay but listen…… bill skarsgard as the bond villain https://t.co/dg35tYIA9c — Sarah | fan account (@cloiskryptonite) November 7, 2026

L'idea di coinvolgerlo in James Bond non nasce dal nulla. La saga ha costruito una parte importante della propria identità proprio attraverso i suoi antagonisti, a partire dal dottor Julius No, interpretato da Joseph Wiseman nel film del 1962. Anche durante il ciclo con Daniel Craig sono comparsi avversari rimasti impressi nella memoria degli spettatori, Le Chiffre, interpretato da Mads Mikkelsen in Casino Royale, Dominic Greene in Quantum of Solace, Raoul Silva, affidato a Javier Bardem in Skyfall, e Lyutsifer Safin, interpretato da Rami Malek in No Time to Die. Un nuovo cattivo all'altezza di questi personaggi sarà fondamentale per dare una direzione riconoscibile alla prossima fase cinematografica di 007.

Bill Skarsgård says the James Bond franchise never called him and he turned against them "I know you love this James Bond villain...Well, cause they didn’t call me about James Bond. I don’t know what that was about" "Every European, every single British, Australian...I wasn’t even thrown into the mix. Come on, man...You just want to go in and do one. A Mads Mikkelsen villain. Javier Bardem.” “Stroke a cat. You love cats" "I love to stroke cats. I’m sorry for all of us" — CreativeDude (@creativeburne) November 6, 2026

Nel frattempo, l'attenzione è concentrata anche sulla scelta del nuovo interprete di James Bond. Dopo l'uscita di scena di Daniel Craig, diversi attori sono stati accostati alla parte, tra cui Robert Pattinson, Nicholas Hoult, Theo James e Harry Styles. Altri nomi circolati nelle indiscrezioni sono Jack Lowden, Josh O'Connor e Callum Turner, indicati tra i possibili candidati più vicini alla selezione finale. Si tratta di indiscrezioni e non di annunci ufficiali,

Il prossimo capitolo sarà diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Amazon MGM Studios, che ha confermato di aver avviato la ricerca del nuovo protagonista senza anticipare dettagli sul casting. L'intenzione è costruire una nuova versione dell'agente segreto britannico, con la possibilità che l'attore scelto torni anche nei film successivi. Restano da scoprire sia il nome del nuovo 007 sia quello dell'antagonista che dovrà affrontarlo. Per Bill Skarsgård, almeno per il momento, non sembra esserci una trattativa in corso, un'eventuale partecipazione dipenderebbe dalla qualità e dall'originalità del personaggio, non semplicemente dal prestigio di entrare in una saga così importante.