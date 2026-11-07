Bill Skarsgård e il nuovo James Bond, l'attore chiarisce il suo possibile coinvolgimento
Bill Skarsgård commenta le indiscrezioni sul possibile ruolo di villain nel nuovo James Bond e racconta quali personaggi potrebbero convincerlo.
Il nome della star svedese è finito al centro delle conversazioni dei fan, che vorrebbero vederlo alle prese con uno degli antagonisti della celebre saga cinematografica. Dopo aver interpretato personaggi inquietanti come Pennywise e il conte Orlok, l'attore ha finalmente commentato questa possibilità, chiarendo anche quali caratteristiche dovrebbe avere un eventuale nuovo ruolo per convincerlo.
La posizione dell'attore è legata soprattutto alla sua esperienza con personaggi oscuri e inquietanti. Negli ultimi anni ha interpretato Pennywise nella saga di IT e il conte Orlok in Nosferatu, due figure molto diverse ma entrambe caratterizzate da una forte componente minacciosa. Skarsgård ha spiegato di sentirsi in parte stanco di interpretare continuamente antagonisti e di non voler ripetere formule già sperimentate. Per convincerlo a vestire nuovamente i panni di un cattivo servirebbe un personaggio originale, capace di offrirgli qualcosa di diverso rispetto ai ruoli affrontati in passato.
L'idea di coinvolgerlo in James Bond non nasce dal nulla. La saga ha costruito una parte importante della propria identità proprio attraverso i suoi antagonisti, a partire dal dottor Julius No, interpretato da Joseph Wiseman nel film del 1962. Anche durante il ciclo con Daniel Craig sono comparsi avversari rimasti impressi nella memoria degli spettatori, Le Chiffre, interpretato da Mads Mikkelsen in Casino Royale, Dominic Greene in Quantum of Solace, Raoul Silva, affidato a Javier Bardem in Skyfall, e Lyutsifer Safin, interpretato da Rami Malek in No Time to Die. Un nuovo cattivo all'altezza di questi personaggi sarà fondamentale per dare una direzione riconoscibile alla prossima fase cinematografica di 007.
Il prossimo capitolo sarà diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Amazon MGM Studios, che ha confermato di aver avviato la ricerca del nuovo protagonista senza anticipare dettagli sul casting. L'intenzione è costruire una nuova versione dell'agente segreto britannico, con la possibilità che l'attore scelto torni anche nei film successivi. Restano da scoprire sia il nome del nuovo 007 sia quello dell'antagonista che dovrà affrontarlo. Per Bill Skarsgård, almeno per il momento, non sembra esserci una trattativa in corso, un'eventuale partecipazione dipenderebbe dalla qualità e dall'originalità del personaggio, non semplicemente dal prestigio di entrare in una saga così importante.