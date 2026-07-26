Black Panther 3, David Jonsson sarà il nuovo T'Challa: Ryan Coogler annuncia il film e la data d'uscita

Pubblicazione: 26 luglio alle 12:50

La Hall H della San Diego Comic-Con 2026 ha regalato uno dei momenti più emozionanti della manifestazione quando Ryan Coogler è salito sul palco per annunciare ufficialmente Black Panther 3. Il terzo capitolo della saga dedicata al protettore del Wakanda arriverà nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2028, e porterà con sé una trasformazione generazionale che i fan aspettavano dal finale di Wakanda Forever.

La notizia più importante riguarda il casting del protagonista, visto che, attore britannico noto per la serie Industry e più recentemente per il suo ruolo in, interpreterà T'Challa II, il figlio del leggendario eroe interpretato da. Jonsson diventerà quindi il nuovo, raccogliendo un'eredità pesante ma ricca di significato emotivo per milioni di spettatori in tutto il mondo.

Chi ha visto Black Panther: Wakanda Forever ricorderà la scena finale in cui Nakia presenta il giovane T'Challa II a Shuri, rivelando l'esistenza del figlio segreto del re defunto. Quel momento, carico di commozione e promesse narrative, trova ora il suo compimento naturale. Coogler ha spiegato durante la presentazione che il terzo film racconterà proprio il percorso di maturazione del ragazzo, il suo cammino per diventare il nuovo protettore del Wakanda e accettare il peso di un nome che porta con sé aspettative enormi.

La scelta di Jonsson non è casuale, poiché l'attore ha dimostrato nel teatro britannico e soprattutto nella serie Industry di possedere una presenza scenica magnetica e capacità drammatiche non comuni. La sua performance in Alien: Romulus ha confermato che può reggere il peso di produzioni blockbuster ad alto budget, mantenendo autenticità e profondità emotiva anche nel contesto di film d'azione spettacolari.

Sul palco dellaè apparso visibilmente sopraffatto dagli, che torneranno nei rispettivi ruoli di, lo hanno accolto con calore, simboleggiando il passaggio di testimone che caratterizzerà anche la narrazione del film. Ma c'è un altro elemento che rendeparticolarmente interessante dal punto di vista tecnico e visivo.

Coogler ha annunciato che il film verrà girato parzialmente in IMAX 70 mm, la stessa tecnologia che Christopher Nolan ha utilizzato per Oppenheimer e per molti dei suoi capolavori precedenti. Si tratta di un formato pellicola che garantisce una qualità d'immagine senza paragoni, con una risoluzione e una profondità di campo che trasformano l'esperienza cinematografica in qualcosa di unico.

Presenting your new #BlackPanther, David Jonsson. Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/3bJFYnZiSa — Black Panther (@theblackpanther) July 26, 2026

Questa scelta tecnica dimostra l'ambizione del progetto, poiché il 70 mm IMAX non è solo uno strumento: è una filosofia produttiva che richiede pianificazione meticolosa, costi elevati e un approccio artigianale alla cinematografia. Significa che Coogler vuole regalare al pubblico non semplicemente un cinecomic, ma un'esperienza visiva che renda giustizia alla magnificenza del Wakanda e alla portata epica della storia.

La riconferma di Ryan Coogler alla regia garantisce continuità stilistica e coerenza artistica con i primi due capitoli. Il regista ha saputo bilanciare action spettacolare, profondità emotiva e riflessione politica, costruendo un universo narrativo che va oltre i confini del genere supereroistico. Il suo ritorno è una garanzia per i fan che temevano un cambio di rotta dopo il successo di Wakanda Forever.

La data di uscita del 15 dicembre 2028 colloca Black Panther 3 in una posizione strategica nel calendario Marvel. Si tratta del tradizionale slot natalizio che la Disney riserva ai suoi titoli più importanti, quello che garantisce il massimo incasso grazie alle festività e alle vacanze scolastive. È lo stesso periodo in cui uscì il primo Black Panther nel 2018, un film che incassò oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo e venne candidato a sette premi Oscar, vincendone tre.

David Jonsson is your new Black Panther.



Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/39FVl9fwbz — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Il panel si è concluso con i fratelli Russo che hanno radunato sul palco oltre venti attori del Marvel Cinematic Universe, creando un momento di pura celebrazione davanti a una Hall H in delirio. Ma l'annuncio di Black Panther 3, con la rivelazione di David Jonsson come nuovo protagonista, è stato indubbiamente uno dei picchi emotivi della serata. L'annuncio di Black Panther 3 si inserisce in una presentazione Marvel particolarmente ricca alla Comic-Con 2026.

Oltre al ritorno del Wakanda, Kevin Feige e i Marvel Studios hanno svelato l'arrivo di Ryan Gosling come Ghost Rider, confermato la presenza di Deadpool e Peggy Carter in Avengers: Doomsday e mostrato filmati esclusivi di Spider-Man: Brand New Day con Jon Bernthal nei panni del Punisher. Il Wakanda si prepara ad accogliere il suo nuovo protettore. E il cinema si prepara a vivere un'altra grande avventura Marvel.