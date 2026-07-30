Black Panther 3, Michael B. Jordan reagisce al nuovo T'Challa: “Non vedo l'ora di vederlo”

Pubblicazione: 30 luglio alle 10:00

L'annuncio è arrivato come un fulmine durante il panel Marvel Studios alla Hall H del San Diego Comic-Con di questo weekend. David Jonsson interpreterà il protagonista di Black Panther 3, dando volto e corpo alla versione adulta di T'Challa II, il figlio segreto del leggendario Re di Wakanda. Quattro anni dopo la sua prima apparizione adolescenziale in Black Panther: Wakanda Forever, il personaggio è pronto a raccogliere l'eredità più pesante dell'intero Marvel Cinematic Universe.

La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore, scatenando reazioni entusiaste e interrogativi tra i fan. Ma c'era una voce che tutti attendevano con particolare curiosità:, l'attore che ha incarnato, l'antagonista carismatico e tragico dei primi due capitoli della saga. E non si è fatta attendere. Alla premiere mondiale di, Entertainment Tonight ha intercettato Jordan sul red carpet, ponendogli la domanda che tutti si stavano facendo.

La sua risposta è stata breve ma inequivocabile: "Oh, lo adoro. È fantastico. Non vedo l'ora, non vedo l'ora". Un endorsement che vale oro, considerando il legame professionale e artistico tra Jordan e Ryan Coogler, sceneggiatore e regista della trilogia. Resta però un mistero se Jordan fosse già a conoscenza della scelta di Jonsson prima dell'annuncio pubblico, o se abbia scoperto tutto insieme al resto del mondo.

Black Panther e David Jonsson, fonte: Disney

La sua stretta collaborazione con Coogler lascia aperta la possibilità che avesse ricevuto qualche anticipazione, ma l'attore non ha fornito dettagli ulteriori. E c'è un'altra domanda che aleggia nell'aria: Killmonger tornerà in qualche forma in Black Panther 3, nonostante la morte del personaggio avvenuta nel primo film. Il Marvel Cinematic Universe ci ha abituati a resurrezioni, viaggi temporali e universi paralleli. Nulla è mai definitivo quando si parla di supereroi.

Comunquenon è un volto nuovo nel panorama cinematografico internazionale. Gli appassionati di fantascienza lo ricorderanno per il suo ruolo in, mentre chi segue le serie britanniche lo avrà apprezzato in Industry. Il suo curriculum include anche, dimostrando una versatilità che lo ha reso la scelta ideale per un ruolo di questa portata. In Black Panther 3 condividerà lo schermo con Letitia Wright e Winston Duke, che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Shuri e M'Baku. A sorpresa, anche Denzel Washington, sebbene il suo personaggio rimanga avvolto nel mistero più totale.

Dietro le quinte, Nate Moore torna a produrre dopo il suo addio a Marvel Studios nel marzo 2025, segnando un ritorno significativo per un progetto così delicato. La scelta di riportarlo a bordo dimostra quanto la Casa delle Idee tenga a mantenere la continuità creativa con i capitoli precedenti. La storia di T'Challa II era stata rivelata in uno dei momenti più toccanti di Black Panther: Wakanda Forever. Shuri aveva scoperto che suo fratello aveva avuto un figlio con Nakia, interpretata da Lupita Nyong'o, in un periodo precedente agli eventi di Avengers: Infinity War.

Chadwick Boseman in Black Panther, fonte: Marvel Studios

Il bambino, legalmente registrato come Toussaint, porta il nome wakandiano T'Challa II. Una scelta carica di significato, un omaggio al padre che non ha mai potuto conoscere davvero. T'Challa e Nakia avevano deciso di tenere l'esistenza del bambino segreta al mondo intero, crescendolo ad Haiti lontano dai riflettori e dai pericoli che avrebbero inevitabilmente circondato l'erede al trono di Wakanda. L'unica altra persona a conoscenza della verità era Ramonda, la regina madre interpretata da Angela Bassett, tragicamente perita durante l'attacco di Namor a Wakanda.

Al momento, Marvel Studios non ha rilasciato alcun dettaglio sulla trama di Black Panther 3. Rimane inspiegato, ad esempio, come T'Challa II sia invecchiato così rapidamente dopo gli eventi di Wakanda Forever. Si tratta di un salto temporale narrativo o ci sono elementi fantascientifici in gioco, magari legati alla tecnologia wakandiana o a qualche evento cosmico del MCU. Le speculazioni si moltiplicano, ma le certezze scarseggiano.

Prima di debuttare nel Marvel Cinematic Universe, David Jonsson sarà protagonista del crime comedy The Chaperones di A24, condividendo il set con Cooper Hoffman, Alfred Molina e Danielle Deadwyler. Nel frattempo, Michael B. Jordan è atteso nel remake di The Thomas Crown Affair, in arrivo nel 2027, mentre Black Panther 3 uscirà il 15 dicembre 2028, dopo gli eventi di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, che chiuderanno la Multiverse Saga.

L'eredità di Chadwick Boseman continuerà così a vivere attraverso una nuova generazione di eroi, con Ryan Coogler ancora alla regia e il compito di accompagnare Wakanda verso una nuova era. L'entusiasmo espresso da Michael B. Jordan per il casting di Jonsson rappresenta il primo, importante segnale di fiducia nei confronti dell'attore chiamato a raccogliere l'eredità di T'Challa II, annunciato ufficialmente durante il panel Marvel Studios al San Diego Comic-Con.