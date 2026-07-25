Blade Runner 2099: le prime immagini mostrano il futuro più inquietante mai visto nella saga

Pubblicazione: 25 luglio alle 08:15

Dopo anni di attesa e speculazioni, il Comic-Con di San Diego ha finalmente regalato ai fan della saga di Blade Runner ciò che attendevano dal lontano 2022: il primo trailer ufficiale di Blade Runner 2099, la serie Amazon che espande l'universo creato da Ridley Scott verso nuovi, oscuri orizzonti. E se le immagini rivelate nella Hall H sono un'anticipazione di quello che ci aspetta, preparatevi a un viaggio visivo e filosofico che non ha nulla da invidiare ai suoi illustri predecessori cinematografici.

Sul palco del San Diego Comic-Con, la, già acclamata per il suo lavoro su Shining Girls, ha presentato le prime sequenze insieme alle protagoniste. Il risultato è un concentrato di: skyline arrugginiti contro ologrammi titanici, neon che tagliano l'oscurità, quella bass music profonda che sembra voler inghiottire lo spettatore. È Blade Runner, senza dubbio, ma con una prospettiva radicalmente diversa.

La serie si colloca cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, il capolavoro di Denis Villeneuve del 2017, in una Los Angeles che è rinata dalle proprie ceneri. Ma qui sta il twist: questa rinascita non è opera dell'umanità. Nel 2099, i replicanti hanno preso il controllo dell'ordine sociale, rovesciando completamente la gerarchia che conoscevamo. È un ribaltamento audace che promette di esplorare nuove dinamiche di potere, identità e appartenenza.

Al centro della storia troviamo due figure agli antipodi. Michelle Yeoh interpreta Olwen, un replicante ormai anziano che ha solo pochi giorni di vita rimasti. Hunter Schafer è Cora, una donna in fuga dai Blade Runner che, in un ultimo disperato tentativo di smettere di scappare, assume proprio l'identità di un cacciatore di replicanti. Il destino le mette insieme in una partnership forzata, mentre danno la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità capace di far crollare l'intera fragile città.

La sinossi ufficiale recita: "Cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, Los Angeles è rinata, ma non per mano dell'umanità., una fuggitiva in un ultimo tentativo di smettere di correre, assume un'ultima identità: quella di un Blade Runner., una replicante a pochi giorni dalla morte, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità in grado di".

Il cast si arricchisce di nomi come Dimitri Abold, Matthew Needham, Daniel Rigby e Lewis Gribben, ma sono evidentemente Yeoh e Schafer le colonne portanti di questa nuova avventura. La scelta di affidare a Michelle Yeoh, fresca di Oscar per Everything Everywhere All at Once, il ruolo di un'androide morente è tanto coraggiosa quanto simbolica: chi meglio di lei può incarnare la dignità, la forza e la vulnerabilità di un essere artificiale che affronta la propria mortalità?

Blade Runner 2049, fonte: Sony Pictures

Dal punto di vista visivo, Blade Runner 2099 sembra respirare la stessa estetica che ha reso leggendari i film. Le influenze di Syd Mead, il visionario designer che ha creato l'estetica del primo film, sono evidenti: architetture impossibili, una palette cromatica dominata da neon e ombre, quella sensazione perpetua di un mondo sovraffollato eppure stranamente vuoto. Ma Silka Luisa e il suo team sembrano determinati a portare questa eredità su un canvas televisivo senza compromessi sulla grandiosità. Il timing di questa serie non potrebbe essere più pertinente. In un momento storico dove le domande sull'intelligenza artificiale, sulla nostra umanità e sul nostro posto in un mondo sempre più digitale sono all'ordine del giorno, Blade Runner 2099 arriva come una riflessione necessaria.

Cosa significa essere umani quando gli umani non sono più al vertice. Quali diritti spettano a chi è stato creato per servire ma ora governa. E soprattutto: quando i ruoli si invertono, cambia davvero qualcosa o la natura del potere resta immutata. L'approdo di Blade Runner sul piccolo schermo rappresenta la prima incursione televisiva del franchise, ma a giudicare dalle immagini rilasciate, il budget e l'ambizione produttiva non sembrano affatto "small screen". Amazon ha evidentemente investito risorse considerevoli per garantire che questa espansione dell'universo Blade Runner mantenga la qualità cinematografica che i fan si aspettano.

Il debutto è fissato per il 25 novembre su Prime Video, una data che molti appassionati hanno già segnato in rosso sul calendario. Mancano pochi mesi per scoprire se Blade Runner 2099 riuscirà a inserirsi degnamente nel canone di una delle saghe di fantascienza più influenti e filosoficamente dense della storia del cinema. Se il trailer è un indicatore affidabile, siamo di fronte a qualcosa di speciale: un'opera che non si limita a cavalcare la nostalgia, ma che vuole porre domande scomode e offrire nuove prospettive su temi che ci riguardano tutti. Nel frattempo, mentre aspettiamo novembre, una sola cosa è certa: gli androidi forse sognano pecore elettriche, ma i fan di Blade Runner sognano definitivamente il 2099.