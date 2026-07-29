Blade Runner 2099 sarà come un film di otto ore: la showrunner spiega perché avrà una sola stagione

Pubblicazione: 29 luglio alle 10:00

Quando pensi a una serie TV ambientata nell'universo di Blade Runner, ti aspetti stagioni infinite, cliffhanger mozzafiato e una narrazione che si espande a macchia d'olio. Invece, Blade Runner 2099 ha scelto una strada diversa, quasi controcorrente: otto episodi, una sola stagione, una storia completa. Punto. La showrunner Silka Luisa ha recentemente spiegato questa scelta creativa che sta già facendo discutere i fan della saga cult nata dalla mente visionaria di Ridley Scott.

"Passare dal cinema alla TV è un salto enorme per qualcosa di cinematografico come Blade Runner. Per noi era fondamentale raccontare una storia che, in un certo senso, funzionasse come un film: con un inizio, una parte centrale e una fine". - Silka Luisa

Blade Runner 2099, fonte: Amazon

In un'intervista a Collider, Luisa ha chiarito fin da subito cheè stata concepita come, unache racconta dall'inizio alla fine un'unica, completa narrazione. Non ci saranno seconde stagioni, spin-off o estensioni forzate., per dare un inizio, uno sviluppo e una conclusione degna del nome che porta. Ma perché questa scelta così insolita nel panorama contemporaneo dello streaming, dove le piattaforme spingono per contenuti sempre più dilatati nel tempo?

Otto, tra l'altro, è il suo numero fortunato, ma soprattutto è la durata giusta per il tipo di racconto che aveva in mente insieme ad Alcon Entertainment e agli altri partner produttivi. L'ambientazione di Blade Runner 2099 si colloca cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, il film del 2017 diretto da Denis Villeneuve che aveva già spostato in avanti di trent'anni la timeline rispetto al primo, leggendario capitolo del 1982. E il futuro che ci aspetta non è per niente rassicurante. C'è stata una rivolta dei replicanti, una guerra vera e propria. E gli umani hanno perso.

Ora i replicanti sono i veri detentori del potere nella città, i broker dell'economia e della società., un tempo padroni assoluti,, relegati ai margini di un mondo che non controllano più. Il tagline della serie non lascia spazio a dubbi: "Benvenuti in un futuro che non controllate più". Una, dove i replicanti erano la minoranza oppressa in fuga dalla Tyrell Corporation e dai blade runner.

Al centro della storia troviamo Cora, una giovane donna umana interpretata da Hunter Schafer, attrice già conosciuta per il suo ruolo in Euphoria. Cora incontra Olwen, una replicante alla fine della sua vita, interpretata nientemeno che da Michelle Yeoh, vincitrice dell'Oscar per Everything Everywhere All at Once. L'incontro tra queste due figure, provenienti da mondi opposti in una società capovolta, promette di essere il cuore emotivo e narrativo della serie.

Blade Runner 2099, fonte: Amazon

E se vi state chiedendo quanto Ridley Scott, padre putativo dell'intero universo di Blade Runner, sia stato coinvolto nel progetto, la risposta è: moltissimo. Durante il San Diego Comic-Con, Luisa ha rivelato di aver avuto sessioni di lavoro faccia a faccia con Scott, che l'ha letteralmente "guidata" attraverso il processo creativo. Un dettaglio non da poco, considerando che lo stesso regista ha espresso pubblicamente rammarico per non aver diretto personalmente Blade Runner 2049. Sembra che con questa serie voglia assicurarsi che la sua visione venga rispettata e portata avanti nel modo giusto.

La scelta di realizzare una limited series da otto episodi riflette anche una tendenza interessante nel mondo dello streaming: non tutto deve durare per forza cinque stagioni. A volte, raccontare una storia con un arco definito, senza forzature né diluizioni narrative, è la scelta più coraggiosa. È un po' come tornare al cinema, ma con il tempo e lo spazio per approfondire personaggi, temi e atmosfere che un film di due ore non potrebbe permettersi.

Blade Runner 2099 arriverà su Prime Video il 25 novembre 2026. Manca ancora più di un anno, ma l'attesa per vedere come questa nuova incarnazione del mondo creato da Philip K. Dick si evolverà è già altissima. Una serie che si comporta come un film lungo otto ore, ambientata in un futuro dove gli oppressi sono diventati oppressori e dove l'umanità stessa è messa in discussione. Se questa non è la quintessenza di Blade Runner, cos'altro potrebbe esserlo?