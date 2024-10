Blumhouse stringe un accordo con META per testare Movie Gen, nuovo strumento IA per creare brevi video

Pubblicazione: 18 ottobre alle 11:30

The Wrap riporta che la Blumhouse, nota casa di produzione specializzata in horror, ha stretto un accordo con Meta per testare Movie Gen, una nuova suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di creare video di 16 secondi sulla base di suggerimenti testuali.

Già diversi regista della società, tra cui Aneesh Chaganty ( Searching ) e Casey Affleck ( Manchester by the Sea ), stanno sperimentando la tecnologia per poi “utilizzare i video realizzati come parte di opere più grandi, visibili prossimamente", secondo quanto annunciato da Meta.

Jason Blum, fondatore e CEO di Blumhouse, ha commentato in un comunicato:

Gli artisti sono e saranno sempre la linfa vitale del nostro settore. L'innovazione e gli strumenti che li possono aiutare a raccontare meglio le loro storie sono delle cose che siamo sempre desiderosi di esplorare, e abbiamo accolto con favore la possibilità per alcuni di loro di testare questa tecnologia all'avanguardia e di fornire le loro considerazioni sui suoi pro e contro, mentre è ancora in fase di sviluppo. Questi saranno strumenti potenti per loro ed è importante coinvolgere l'industria creativa nel loro sviluppo per assicurarsi che siano i più adatti al loro lavoro.

Nel dare l'annuncio, Meta ha dichiarato di aver ricevuto finora un riscontro “inestimabile” dai registi, aggiungendo che la funzione text-to-audio di Movie Gen li aiuterà a creare musica di sottofondo per i loro progetti.

Introdotta da alcune settimane, Movie Gen sarà disponibile per il grande pubblico solo l'anno prossimo, quando sarà disponibile su app come Instagram e Facebook.