Body Shaming a Florence Pugh, lei replica sui social: "Non è chirurgia"
Florence Pugh rompe il silenzio sulle polemiche per il suo nuovo viso e svela la verità sui presunti ritocchi estetici e sui cambiamenti del suo aspetto.
Svegliarsi e scoprire che migliaia di persone stanno commentando il proprio viso sui social non è certo il modo migliore per iniziare la giornata. È quello che è successo a Florence Pugh, attrice britannica conosciuta per film come Midsommar, Piccole donne, Black Widow e Oppenheimer. A scatenare le discussioni è stato un video pubblicato su Instagram dalla rivista Evie, che ipotizzava un suo ricorso alla chirurgia estetica.
La vicenda è proseguita con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, nel quale l'attrice ha raccontato quanto sia stressante trovare migliaia di persone impegnate a discutere del proprio corpo. Tra le ipotesi circolate figuravano Ozempic, blefaroplastica, filler, liposuzione facciale, rimozione del grasso buccale e interventi al mento e al naso. Pugh ha ironizzato sulla quantità di procedure che le venivano attribuite, spiegando di non sapere nemmeno se fosse possibile sottoporvisi tutte in una sola notte.
L'attrice ha raccontato cosa è realmente cambiato nella sua vita. Il suo obiettivo era migliorare il rapporto con l'alcol, allenarsi e riuscire a eseguire almeno una trazione. Dopo un periodo in cui ha finalmente potuto riposare, dormire e seguire uno stile di vita più regolare, ha iniziato a lavorare sulla propria forma fisica. Ha perso appena un chilo, concentrandosi soprattutto sull'aumento della massa muscolare, oggi riesce a fare sei trazioni e a sollevare 110 chili. Ha anche ricordato che alcune delle fotografie utilizzate per i confronti risalivano a un periodo in cui non stava bene e non si prendeva cura di sé.
Il messaggio conclusivo di Pugh è un invito a riflettere sul modo in cui si commentano i corpi degli altri. L'attrice ha spiegato di sentirsi particolarmente libera quando recita senza preoccuparsi di apparire perfetta, anche con un trucco imperfetto o qualche difetto fisico in vista. Ha invitato il pubblico a chiedersi perché senta il bisogno di giudicare continuamente l'aspetto altrui, ricordando che il cambiamento della cultura della bellezza dipende anche da chi guarda, commenta e condivide questi contenuti.