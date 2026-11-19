Pubblicazione: 19 novembre alle 11:42

Svegliarsi e scoprire che migliaia di persone stanno commentando il proprio viso sui social non è certo il modo migliore per iniziare la giornata. È quello che è successo a Florence Pugh, attrice britannica conosciuta per film come Midsommar, Piccole donne, Black Widow e Oppenheimer. A scatenare le discussioni è stato un video pubblicato su Instagram dalla rivista Evie, che ipotizzava un suo ricorso alla chirurgia estetica.

La risposta dell'attrice non si è fatta attendere. Sotto il post,. Ha anche criticato chi non riesce a distinguere i normali segni dell'invecchiamento dagli eventuali interventi estetici, definendo inquietante questa incapacità. Per lei, la morbidezza dei lineamenti tipica della giovinezza non può durare per sempre., compresi gli anni in cui era ancora adolescente.

La vicenda è proseguita con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, nel quale l'attrice ha raccontato quanto sia stressante trovare migliaia di persone impegnate a discutere del proprio corpo. Tra le ipotesi circolate figuravano Ozempic, blefaroplastica, filler, liposuzione facciale, rimozione del grasso buccale e interventi al mento e al naso. Pugh ha ironizzato sulla quantità di procedure che le venivano attribuite, spiegando di non sapere nemmeno se fosse possibile sottoporvisi tutte in una sola notte.

L'attrice ha raccontato cosa è realmente cambiato nella sua vita. Il suo obiettivo era migliorare il rapporto con l'alcol, allenarsi e riuscire a eseguire almeno una trazione. Dopo un periodo in cui ha finalmente potuto riposare, dormire e seguire uno stile di vita più regolare, ha iniziato a lavorare sulla propria forma fisica. Ha perso appena un chilo, concentrandosi soprattutto sull'aumento della massa muscolare, oggi riesce a fare sei trazioni e a sollevare 110 chili. Ha anche ricordato che alcune delle fotografie utilizzate per i confronti risalivano a un periodo in cui non stava bene e non si prendeva cura di sé.

. L'attrice ha raccontato di aver subito body shaming fin dall'inizio della carriera, arrivando a vedere persino le dimensioni delle sue cosce citate in una recensione del film Fighting with My Family. Ha denunciato alcune pubblicazioni che avevano diffuso immagini generate con l'intelligenza artificiale, mostrandola mentre riceveva trattamenti estetici e attribuendole dichiarazioni mai pronunciate.

Il messaggio conclusivo di Pugh è un invito a riflettere sul modo in cui si commentano i corpi degli altri. L'attrice ha spiegato di sentirsi particolarmente libera quando recita senza preoccuparsi di apparire perfetta, anche con un trucco imperfetto o qualche difetto fisico in vista. Ha invitato il pubblico a chiedersi perché senta il bisogno di giudicare continuamente l'aspetto altrui, ricordando che il cambiamento della cultura della bellezza dipende anche da chi guarda, commenta e condivide questi contenuti.