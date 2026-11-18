Pubblicazione: 18 novembre alle 17:42

Dopo tredici anni dal primo film, World War Z 2 potrebbe finalmente diventare realtà. Nel 2013 il blockbuster con Brad Pitt conquistò il pubblico internazionale, incassando oltre 540 milioni di dollari e imponendosi come uno dei titoli più spettacolari del cinema zombie moderno. Da allora il sequel ha attraversato numerose difficoltà, tra annunci, cambi di programma e lunghi periodi di silenzio. Ora è proprio il protagonista a riaccendere le speranze dei fan.

Durante un'intervista alla première di The Further Mis-Adventures of Cliff Booth,. "Oh, sta arrivando. Ci stiamo lavorando. Stiamo parlando di logica degli zombie proprio in questo momento", ha dichiarato l'attore.: "Come lo portiamo a un livello superiore, come lo manteniamo fresco? Come lo portiamo dove non è mai stato prima? Abbiamo alcune buone idee di cui sono piuttosto entusiasta. Ora dobbiamo solo dargli sostanza".

Il nodo creativo è proprio l'originalità. Il primo film si distingueva per gli zombie velocissimi e per una dimensione globale dell'apocalisse, con sequenze diventate iconiche, come l'assalto a Gerusalemme. Il sequel dovrà trovare nuove soluzioni narrative e visive senza limitarsi a riproporre quanto già visto. Al momento non sono stati svelati dettagli sulla trama, ma le parole di Pitt suggeriscono che il lavoro si stia concentrando soprattutto sulla costruzione del mondo e sulle regole dell'infezione.

La strada verso World War Z 2 è stata particolarmente complicata. Dopo il successo del primo capitolo, era stato annunciato un sequel con David Fincher alla regia, una collaborazione molto attesa, considerando i precedenti lavori del regista con Pitt, da Fight Club a Il curioso caso di Benjamin Button. Il progetto venne però accantonato prima della pandemia, anche a causa delle preoccupazioni legate ai costi di produzione. Negli anni successivi non sono arrivate conferme concrete sul suo rilancio.

, seguiva Gerry Lane, ex investigatore delle Nazioni Unite interpretato da Pitt, impegnato in un viaggio intorno al mondo per individuare l'origine dell'epidemia e trovare una possibile soluzione., puntando su tensione, grandi scenari e una minaccia capace di travolgere intere città.

Restano aperte diverse questioni, non è stato confermato il ritorno di David Fincher, non c'è una data di uscita e bisognerà capire quale budget lo studio sarà disposto a investire. Per il momento, la dichiarazione di Brad Pitt rappresenta il segnale più concreto sul futuro del sequel dopo anni di incertezza. La sceneggiatura sarà decisiva, solo quando le idee avranno trovato una forma convincente si potrà capire se World War Z 2 riuscirà davvero ad arrivare sul grande schermo.