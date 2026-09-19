World War Z 2 torna in vita dopo 13 anni: Brad Pitt sarà ancora protagonista e ha già trovato il nuovo regista
Dopo anni di tentativi falliti, World War Z 2 torna finalmente in sviluppo: Brad Pitt sarà ancora protagonista ed Edward Berger è stato scelto per dirigere il sequel.
Brad Pitt non ha mai davvero mollato World War Z. Sono passati tredici anni dal primo film, diversi registi sono entrati e usciti dal progetto e a un certo punto il sequel sembrava definitivamente morto, ma adesso Paramount ha deciso di provarci ancora e questa volta ci sono due accordi che rendono il progetto decisamente più concreto: Brad Pitt tornerà come protagonista ed Edward Berger sarà il regista.
Secondo Deadline, Pitt avrebbe cominciato a parlare a Berger di World War Z già durante le riprese di The Riders, convinto che fosse il regista giusto per riportare in vita il franchise. Al termine della lavorazione Berger era ormai interessato al progetto e nelle ultime settimane Paramount avrebbe chiuso gli accordi con entrambi. Il film avrà inoltre una sceneggiatura firmata da Dennis Kelly, autore di Utopia e già coinvolto in una delle precedenti incarnazioni del sequel.
Pitt produrrà attraverso Plan B insieme a Dede Gardner e Jeremy Kleiner, mentre Berger sarà anche produttore esecutivo. Per il momento Paramount non ha rivelato nulla sulla trama e non sono stati annunciati né una data di inizio delle riprese né una finestra di uscita. Il ritorno di World War Z è particolarmente significativo considerando quanto sia stata travagliata la strada verso un secondo capitolo. Il film originale, diretto da Marc Forster e liberamente tratto dal romanzo di Max Brooks, arrivò nelle sale nel 2013 e incassò più di 540 milioni di dollari nel mondo, nonostante una produzione segnata da riscritture e importanti riprese aggiuntive. Il successo spinse immediatamente Paramount a pensare a un seguito. Nel corso degli anni il progetto passò anche dalle mani di J.A. Bayona, prima che Pitt provasse a coinvolgere David Fincher, con il quale aveva già lavorato in Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button.