Bridgerton 5, Luke Thompson anticipa una novità importante sul ritorno della serie

Pubblicazione: 22 ottobre alle 15:36

La quinta stagione di Bridgerton compie un passo importante verso il ritorno su Netflix. Dopo quasi sette mesi di lavorazione, le riprese dei nuovi episodi sono terminate. A confermarlo è stato Luke Thompson, interprete di Benedict Bridgerton, durante un'intervista televisiva. La notizia riaccende l'entusiasmo dei fan, pronti a scoprire la storia d'amore tra Francesca e Michaela. Resta però una domanda, quando arriverà la nuova stagione su Netflix?

La conferma è arrivata il 20 ottobre, durante un'intervista di, dove l'attore era ospite insieme a Keira Knightley per promuovere The Lives of Others. Parlando di Bridgerton, Thompson ha spiegato che Benedict continuerà a comparire nella serie, pur lasciando spazio a Francesca e Michaela. "Abbiamo appena finito ed è andata bene", ha dichiarato. Netflix non ha ancora ufficializzato la conclusione delle riprese, ma già il 16 ottobre la direttrice della fotografia Alicia Robbins aveva salutato su Instagram Richmond upon Thames, una delle principali location della produzione.

La quinta stagione sarà dedicata a Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza). Dopo le storie di Daphne, Anthony, Colin e Benedict, la serie esplorerà un nuovo capitolo sentimentale della famiglia. Francesca, rimasta vedova, dovrà confrontarsi con sentimenti inattesi quando Michaela entrerà nuovamente nella sua vita. La loro relazione rappresenterà anche un cambiamento significativo rispetto ai romanzi di Julia Quinn, introducendo nuove riflessioni sull'amore e sulle convenzioni sociali.

Ma quando uscirà Bridgerton 5? Netflix ha indicato il 2027, senza precisare il periodo. Le precedenti stagioni hanno avuto tempi di post-produzione molto diversi, circa dieci mesi per la prima, quattro per la seconda e quattordici per la terza. La quarta è arrivata sette mesi dopo la conclusione delle riprese. Seguendo queste tempistiche, la quinta potrebbe debuttare in diversi momenti del 2027. Alcuni fan ipotizzano giugno, durante il Pride Month, vista la centralità della relazione tra Francesca e Michaela, ma non esistono conferme ufficiali.

Nel cast torneranno numerosi protagonisti, tra cui Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Claudia Jessie, Luke Newton, Ruth Gemmell e Golda Rosheuvel. Sono attesi anche Adjoa Andoh, Polly Walker, Julie Andrews, Florence Hunt, Yerin Ha e Katie Leung, insieme ad altri volti già conosciuti. Tra le novità figurano Tega Alexander, Jacqueline Boatswain e Gemma Knight Jones. La presenza di Benedict, confermata da Thompson, garantirà continuità con la quarta stagione, mentre la produzione passerà alle fasi di montaggio e post-produzione.

Il futuro della serie, intanto, appare già delineato. Netflix ha rinnovato Bridgerton per una sesta stagione, la cui scrittura è stata avviata e che, secondo le anticipazioni, dovrebbe concentrarsi su Eloise e Sir Philip. È inoltre in sviluppo un prequel dedicato alla giovane Violet Bridgerton e alla sua storia d'amore con Edmund. L'universo della famiglia continua ad ampliarsi, mentre i fan attendono l'annuncio più importante, la data ufficiale di uscita della quinta stagione.