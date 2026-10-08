Bridgerton, Netflix annuncia una nuova serie prequel sul personaggio più amato

Pubblicazione: 08 ottobre alle 16:26

L'universo di Bridgerton si espande ancora. Netflix e Shondaland hanno annunciato una nuova serie limitata che esplorerà le origini di uno dei personaggi più amati della saga: Lady Violet Bridgerton. Dopo il successo planetario di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, la piattaforma di streaming punta su un altro prequel per approfondire la mitologia familiare che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.





e viene indicato semplicemente come "untitled Bridgerton project", ma Netflix ha chiarito che il rollout seguirà lo stesso schema del precedente spinoff dedicato alla Regina Carlotta."Lady Violet: A Bridgerton Story", anche se la conferma resta da venire.e la sua, il padre dei protagonisti che gli spettatori non hanno mai conosciuto sullo schermo. Edmund infatti muore prima degli eventi narrati nella serie principale,Questa nuova produzione offrirà finalmente l'occasione di vedere sul piccolo schermo il grande amore che ha dato origine all'intera dinastia Bridgerton, una relazione mai mostrata ma continuamente evocata attraverso i ricordi malinconici della matriarca.

Nella serie originale, Lady Violet Bridgerton è interpretata dall'attrice britannica Ruth Gemmell, che dona al personaggio quella combinazione di eleganza, saggezza materna e velata malinconia per un amore perduto troppo presto. In Queen Charlotte, invece, abbiamo già visto una versione adolescente di Violet nelle vesti dell'attrice Connie Jenkins-Greig. Al momento non è chiaro se Jenkins-Greig riprenderà il ruolo per questa nuova produzione, né se altri volti noti dell'universo Bridgerton faranno la loro comparsa nello spinoff. Le speculazioni dei fan sono già iniziate.





a Londra, con focus sulla storia di Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, e Michaela Stirling, a cui presta il volto Masali Baduza., debuttando al primo posto nella classifica globale Netflix per i contenuti in lingua inglese. Quanto a Queen Charlotte,dimostrando che l'appetito del pubblico per le storie ambientate in questo universo va ben oltre le vicende della famiglia principale.

La strategia di Netflix appare cristallina: espandere progressivamente il mondo di Bridgerton attraverso narrazioni satellite che arricchiscono la mitologia complessiva senza disperdere l'attenzione. Ogni spinoff funziona come tassello autonomo ma interconnesso, capace di attrarre tanto i fan più fedeli quanto nuovi spettatori incuriositi da storie autoconcludenti. Lady Violet rappresenta in questo senso una scelta quasi ovvia: personaggio centrale della serie madre, punto di riferimento morale e affettivo per tutti i fratelli Bridgerton, eppure figura il cui passato romantico resta avvolto nel mistero.



Vedere finalmente Edmund Bridgerton in carne e ossa, scoprire come è nata la scintilla tra lui e Violet, comprendere le dinamiche che hanno forgiato il carattere della donna che conosciamo: sono tutte domande a cui lo spinoff promette di rispondere. E se Queen Charlotte ci ha insegnato qualcosa, è che Shonda Rhimes sa perfettamente come trasformare personaggi di contorno in protagonisti indimenticabili, capaci di reggere un'intera narrazione sulle proprie spalle.