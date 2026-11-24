Pubblicazione: 24 novembre alle 13:00

Ci sono film che vivono di apparenze, e poi c'è The Good Liar - L'inganno perfetto. Un thriller britannico che fa dell'inganno non solo la sua trama, ma la sua stessa essenza narrativa. Diretto da Bill Condon e interpretato da due mostri sacri della recitazione come Ian McKellen e Helen Mirren, questo adattamento del romanzo di Nicholas Searle è in Top 10 su Netflix. La storia parte da premesse familiari per chi conosce il genere dei film truffaldini come Cena con delitto o I soliti sospetti. Roy Courtnay, interpretato da McKellen, è un truffatore professionista che incontra online Betty McLeish, una benestante vedova inglese a cui dà il volto Helen Mirren.

Siamo nel 2009, e i due anziani soli decidono di incontrarsi nella vita reale dopo essersi conosciuti attraverso un servizio di incontri. Ma Roy, naturalmente, non è chi dice di essere. Il suo obiettivo è semplice e cinico:. Quello che potrebbe sembrare l'ennesimo racconto di raggiro, però, si complica rapidamente., interpretato da Jim Carter. Nel frattempo, Steven, il nipote diffidente di Betty a cui Russell Tovey presta il volto, continua a fiutare qualcosa che non quadra in questo gentiluomo apparso dal nulla nella vita di sua nonna. La vera forza del film non risiede tanto nel mistero in sé, quanto nei temi sottostanti che

Il film si prende il suo tempo nella prima metà, posizionando con cura tutti i pezzi sulla scacchiera prima di scatenare le rivelazioni drammatiche nella seconda parte. E qui sta il punto: il film gioca apertamente con il pubblico, lanciando indizi fin dall'inizio, quasi sfidando gli spettatori a capire prima degli altri dove porterà tutto questo. Sotto la superficie del thriller ben confezionato, il film tocca temi profondi e disturbanti. Parliamo di storia, di memoria, di trauma. Di come alcune persone siano costrette a convivere per sempre con il passato, mentre altre, spesso le più privilegiate o le peggiori, riescano semplicemente a voltare pagina come se nulla fosse. È una riflessione inquietante sulla giustizia, sul peso degli eventi e su come il tempo non guarisca affatto tutte le ferite. Il film non ha paura di esplorare luoghi narrativi oscuri per esaminare l'impatto reale del trauma sulla vita delle persone.

Senza entrare nel territorio degli spoiler, possiamo dire che The Good Liar è disposto ad andare in zone scomode, dove il confine tra vittima e carnefice si fa sfumato, e dove il desiderio di vendetta incontra quello di redenzione in un confronto che non prevede vincitori morali assoluti. E qui entrano in gioco McKellen e Mirren, due attori che non hanno bisogno di presentazioni ma che in questo film dimostrano ancora una volta perché sono considerati maestri del mestiere. McKellen, in particolare, brilla nel dare vita a un uomo spregevole che si nasconde dietro una facciata di rispettabilità e gentilezza. Se siamo abituati a vederlo nei panni di mutanti moralmente complessi o maghi amabili, qui ci ricorda con forza quanto sia bravo a interpretare personaggi detestabili.

Mirren, dal canto suo, porta la sua consueta classe e profondità a un ruolo che richiede layer multipli di lettura.. E soprattutto, ci fanno continuamente interrogare sul perché agiscano in un determinato modo.. E in un mercato cinematografico sempre più dominato da blockbuster per famiglie e franchise, questo tipo di film è diventato una rarità preziosa., che tratta temi maturi con la serietà che meritano, e che offre il lusso di vedere due leggende del cinema confrontarsi per quasi due ore.