Chiara Ferragni su Netflix, emergono dettagli sulla lite tra Fedez e Fabio Maria Damato: insulti e tensioni
Chiara Ferragni svela nel documentario Netflix il conflitto tra Fedez e Fabio Maria Damato: insulti, scontri e tensioni che hanno minato il suo impero.
Nel documentario Netflix Chiara, disponibile sulla piattaforma dal 23 novembre 2026, l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia ha deciso di alzare il velo su uno dei segreti peggio custoditi del suo impero mediatico: il rapporto conflittuale, mai pubblicamente ammesso fino ad oggi, tra suo marito Fedez e Fabio Maria Damato, il manager che per anni è stato considerato il suo braccio destro. Una dinamica tossica fatta di visioni inconciliabili, scontri verbali e insulti che, secondo la ricostruzione di Chiara Ferragni, ha contribuito a minare le fondamenta di quello che dall'esterno sembrava un castello inespugnabile.
La scena più drammatica, secondo il racconto dell'influencer, si è consumata proprio nei giorni immediatamente successivi al caso Balocco, quando il meccanismo mediatico e giudiziario si è messo in moto contro di lei. In quelle ore convulse, mentre Chiara cercava di capire come gestire la tempesta, Fedez avrebbe preso il telefono e chiamato Fabio Maria Damato per sfogare tutta la sua rabbia. Una sequenza di insulti in cui il cantante attribuiva al manager gran parte delle responsabilità di quanto stava accadendo. "Mi ricordo che Federico ha chiamato Fabio insultandolo in tutti i modi, perché diceva che tutto questo era colpa sua", racconta Chiara, aggiungendo di aver tentato invano di difendere Damato e di riportare la calma, come aveva sempre fatto negli anni precedenti quando i due si scontravano.
Quel momento segna l'apice di un rapporto che, stando alla versione della Ferragni, non ha mai funzionato. I due uomini avevano visioni del mondo profondamente diverse, approcci al business inconciliabili, modi di stare al fianco di Chiara che si escludevano a vicenda. Ma se durante la fase iniziale del Pandoro Gate Chiara aveva difeso strenuamente il suo manager, anche a costo di scontrarsi con il marito, oggi ammette che il comportamento di Damato nei mesi successivi le ha fatto rivalutare l'intero rapporto.
"Il fatto che lui tuttora non si prenda la responsabilità di nulla mi ha fatto rivalutare il nostro rapporto", dichiara Ferragni, aggiungendo che è stata contenta del fatto che fosse stato Damato a licenziarsi, risparmiandole una decisione dolorosa. Ma il colpo finale al loro rapporto, ormai inesistente, è arrivato quando l'imprenditrice è venuta a conoscenza di messaggi che l'ex manager avrebbe inviato a persone a lei vicine, invitandole esplicitamente a "salvarsi" e a interrompere la collaborazione con lei prima che fosse troppo tardi. "Non mi spiego certe cose, come mandare messaggi a persone vicine a me dicendo loro di salvarsi prima che potevano e di non lavorare più con me. Non penso che mi vuoi davvero bene come racconti in giro", afferma con una punta di amarezza.
Ma al di là degli aneddoti leggeri, la sostanza emersa dal documentario Netflix dipinge un quadro molto più complesso e oscuro, come quello risultante dalla relazione avuta con Tronchetti Provera. Chiara Ferragni racconta di un rapporto professionale che nel tempo si è trasformato in qualcosa di soffocante, dove i ruoli si sono invertiti al punto da farla sentire "la bambolina" di Damato anziché la sua datore di lavoro. L'influencer ammette candidamente di aver contribuito lei stessa a creare questa dinamica, affidando al collaboratore un potere decisionale che è arrivato a estendersi anche alla sua vita privata. "Vedevo un'invadenza molto forte anche su cose mie private", confessa.