Pubblicazione: 24 novembre alle 11:14

Nel documentario Netflix Chiara, disponibile sulla piattaforma dal 23 novembre 2026, l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia ha deciso di alzare il velo su uno dei segreti peggio custoditi del suo impero mediatico: il rapporto conflittuale, mai pubblicamente ammesso fino ad oggi, tra suo marito Fedez e Fabio Maria Damato, il manager che per anni è stato considerato il suo braccio destro. Una dinamica tossica fatta di visioni inconciliabili, scontri verbali e insulti che, secondo la ricostruzione di Chiara Ferragni, ha contribuito a minare le fondamenta di quello che dall'esterno sembrava un castello inespugnabile.





Chiara Ferragni su Netflix, fonte: Netflix

negli ambienti del gossip italiano, alimentate da indiscrezioni e retroscena mai confermati dai diretti interessati., e arriva proprio dalla persona che di quella tensione è stata spettatrice, mediatrice e, in qualche modo, vittima. Chiara Ferragni racconta senza filtri come Fedez e Fabio Maria Damato non si siano mai sopportati, come abbiano avuto opinioni divergenti su praticamente ogni aspetto della gestione del brand Ferragni, e come questa incompatibilità caratteriale, secondo il racconto dell'influencer,, quando il meccanismo mediatico e giudiziario si è messo in moto contro di lei. In quelle ore convulse, mentre Chiara cercava di capire come gestire la tempesta,di quanto stava accadendo. "Mi ricordo che Federico ha chiamato Fabio insultandolo in tutti i modi, perché diceva che tutto questo era colpa sua", racconta Chiara, aggiungendo di aver tentato invano di difendere Damato e di riportare la calma, come aveva sempre fatto negli anni precedenti quando i due si scontravano.

Quel momento segna l'apice di un rapporto che, stando alla versione della Ferragni, non ha mai funzionato. I due uomini avevano visioni del mondo profondamente diverse, approcci al business inconciliabili, modi di stare al fianco di Chiara che si escludevano a vicenda. Ma se durante la fase iniziale del Pandoro Gate Chiara aveva difeso strenuamente il suo manager, anche a costo di scontrarsi con il marito, oggi ammette che il comportamento di Damato nei mesi successivi le ha fatto rivalutare l'intero rapporto.

Il punto di rottura è arrivato quando l'ex collaboratore, dopo essersi dimesso volontariamente nel giugno 2024, le ha chiesto di essere sollevato da ogni responsabilità legata alle vicende passate, una richiesta che tecnicamente si chiama "manleva". Per Chiara quella richiesta è suonata strana, quasi un tentativo di scaricare su di lei l'intero peso di decisioni prese insieme. Dopo aver consultato il suo avvocato, ha risposto negativamente: accettare avrebbe significato assumersi in solitaria tutte le responsabilità proprio mentre erano in corso indagini giudiziarie."Il fatto che lui tuttora non si prenda la responsabilità di nulla mi ha fatto rivalutare il nostro rapporto", dichiara Ferragni, aggiungendo che è stata contenta del fatto che fosse stato Damato a licenziarsi, risparmiandole una decisione dolorosa. Ma il colpo finale al loro rapporto, ormai inesistente, è arrivato quando l'imprenditrice è venuta a conoscenza di messaggi che l'ex manager avrebbe inviato a persone a lei vicine, invitandole esplicitamente a "salvarsi" e a interrompere la collaborazione con lei prima che fosse troppo tardi. "Non mi spiego certe cose, come mandare messaggi a persone vicine a me dicendo loro di salvarsi prima che potevano e di non lavorare più con me. Non penso che mi vuoi davvero bene come racconti in giro",

Ma al di là degli aneddoti leggeri, la sostanza emersa dal documentario Netflix dipinge un quadro molto più complesso e oscuro, come quello risultante dalla relazione avuta con Tronchetti Provera. Chiara Ferragni racconta di un rapporto professionale che nel tempo si è trasformato in qualcosa di soffocante, dove i ruoli si sono invertiti al punto da farla sentire "la bambolina" di Damato anziché la sua datore di lavoro. L'influencer ammette candidamente di aver contribuito lei stessa a creare questa dinamica, affidando al collaboratore un potere decisionale che è arrivato a estendersi anche alla sua vita privata. "Vedevo un'invadenza molto forte anche su cose mie private", confessa.

, che dopo il Pandoro Gate e la fine del matrimonio con Fedez ha scelto di riprendersi la narrazione della propria storia. Non più filtrata dai social, non più costruita attraverso post patinati e storie Instagram, ma raccontata con una vulnerabilità inedita, ammettendo errori, debolezze e contraddizioni.degli attriti tra le due persone che più le sono state vicine professionalmente e sentimentalmente fa parte di questo tentativo di ricostruzione, una pulizia necessaria per voltare pagina.