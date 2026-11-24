Chiara Ferragni su Netflix rompe il silenzio su Tronchetti Provera: cosa è successo davvero tra loro
Chiara Ferragni racconta nel documentario Netflix la fine della storia con Tronchetti Provera: "Mi sentivo guardata dall'alto e valevo meno per il Pandoro Gate"
Nel documentario Chiara, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026, l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia apre per la prima volta le porte sulla relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Una storia che aveva fatto sognare molti, iniziata nell'autunno del 2024 quando i due furono fotografati insieme sul lago di Como, e conclusasi nell'ottobre 2025 lasciando dietro di sé domande e speculazioni. Ora, finalmente, arrivano le risposte.
Ma con il passare dei mesi qualcosa era cambiato. Nel documentario, seduta di fronte alla madre Marina Di Guardo, Ferragni si confessa con una vulnerabilità rara per chi è abituata a gestire ogni aspetto della propria immagine pubblica. Il problema non era Giovanni in sé, ma l'ambiente sociale e familiare che lo circondava, un mondo che Ferragni percepiva come distante dal suo. Durante la loro frequentazione, diverse indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di presunti divieti imposti dalla famiglia Tronchetti Provera all'influencer. Si era scritto di limitazioni riguardo alla possibilità di condividere pubblicamente immagini della coppia, di richieste di maggiore discrezione.
"Mi sentivo sempre molto giudicata, non tanto da lui, ma dal contesto. Mi sentivo, dalla sua famiglia non da lui, guardata dall'alto verso il basso. Per questa macchia gigantesca che era il Pandoro Gate è come se avessi accettato che valevo meno di loro". - Chiara Ferragni
Nel documentario, però, l'imprenditrice digitale fornisce una versione più articolata e sfumata della vicenda. Nessuno le aveva imposto esplicitamente di cambiare comportamento o di nascondersi. Era stata lei stessa a modificare spontaneamente il proprio modo di essere, nel tentativo disperato di ottenere l'approvazione di persone che percepiva come appartenenti a un ceto sociale superiore al suo.
"I veti non esistevano, ero io che mi limitavo perché volevo piacere a un'estrazione sociale diversa dalla mia. Cerco approvazione da tutti, non so perché, e da gente a cui faccio schifo evidentemente". - Chiara Ferragni
La relazione con Tronchetti Provera si è conclusa nell'ottobre 2025. Oggi Giovanni è tornato con l'ex moglie Nicole Moellhausen, mentre Chiara ha intrapreso una nuova storia con José Hernández, personal trainer colombiano conosciuto durante un viaggio in Sud America. Di questa nuova relazione, nel documentario Ferragni parla in termini completamente diversi: "Ho conosciuto José e con lui tutto era semplice. Non so come andrà, ma so che questa cosa è possibile".
Oggi, con la relazione con José e il documentario che rappresenta un tentativo di voltare pagina, Ferragni sembra voler riappropriarsi della propria narrazione e della propria autostima, come ha fatto raccontando della piazzata avuta con Fedez. Il percorso è ancora in corso, come lei stessa ammette quando dice di non sapere come andrà con il nuovo compagno ma di sapere che "questa cosa è possibile". Una frase che suona meno come una certezza e più come una speranza ritrovata, la consapevolezza che esiste un modo diverso di stare in una relazione, senza doversi sentire costantemente giudicata o inadeguata.