Pubblicazione: 24 novembre alle 10:55

Nel documentario Chiara, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026, l'imprenditrice digitale più seguita d'Italia apre per la prima volta le porte sulla relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Una storia che aveva fatto sognare molti, iniziata nell'autunno del 2024 quando i due furono fotografati insieme sul lago di Como, e conclusasi nell'ottobre 2025 lasciando dietro di sé domande e speculazioni. Ora, finalmente, arrivano le risposte.





"Mi sentivo sempre molto giudicata, non tanto da lui, ma dal contesto. Mi sentivo, dalla sua famiglia non da lui, guardata dall'alto verso il basso. Per questa macchia gigantesca che era il Pandoro Gate è come se avessi accettato che valevo meno di loro". - Chiara Ferragni

Chiara Ferragni su Netflix, fonte: Netflix

era durata un anno, dall'ottobre 2024 all'ottobre 2025. Un periodo che aveva rappresentato per l'influencer la possibilità di ricostruire una vita sentimentale dopo la devastante separazione da Fedez e le conseguenze professionali del Pandoro Gate. Di Giovanni,: "Un bravissimo papà, mi piaceva che fosse un bravo ragazzo"., restituendole la speranza di poter creare qualcosa di nuovo e duraturo.Ma. Nel documentario, seduta di fronte alla madre Marina Di Guardo,per chi è abituata a gestire ogni aspetto della propria immagine pubblica., un mondo che Ferragni percepiva come distante dal suo. Durante la loro frequentazione, diverse indiscrezioni giornalistiche avevano parlato di presunti divieti imposti dalla famiglia Tronchetti Provera all'influencer. Si era scritto di limitazioni riguardo alla possibilità di condividere pubblicamente immagini della coppia, di richieste di maggiore discrezione.

Nel documentario, però, l'imprenditrice digitale fornisce una versione più articolata e sfumata della vicenda. Nessuno le aveva imposto esplicitamente di cambiare comportamento o di nascondersi. Era stata lei stessa a modificare spontaneamente il proprio modo di essere, nel tentativo disperato di ottenere l'approvazione di persone che percepiva come appartenenti a un ceto sociale superiore al suo.

"I veti non esistevano, ero io che mi limitavo perché volevo piacere a un'estrazione sociale diversa dalla mia. Cerco approvazione da tutti, non so perché, e da gente a cui faccio schifo evidentemente". - Chiara Ferragni