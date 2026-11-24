Pubblicazione: 24 novembre alle 08:45

Dopo anni di critiche, polemiche e accuse reciproche, Chiara Ferragni ha deciso di parlare apertamente del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli, la giornalista che ha avuto un ruolo centrale nel portare alla luce il caso del Pandoro Gate. Lo ha fatto nel documentario Chiara, disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026, raccontando come abbia vissuto personalmente gli interventi della giornalista e ammettendo di aver percepito nei suoi confronti un atteggiamento particolarmente ostile. Ma le sue dichiarazioni nascondono anche una sorpresa: nonostante tutto quello che è successo, l'imprenditrice digitale vorrebbe ancora incontrarla faccia a faccia.

Il nome diè inevitabilmente legato a. Le sue inchieste sulle iniziative commerciali associate alla beneficenza hanno contribuito ad accendere i riflettori su alcune operazioni promozionali dell'influencer, dando origine a un caso mediatico e giudiziario destinato a cambiare profondamente la sua immagine pubblica. Nel documentario, però,distingue il lavoro giornalistico dalle sensazioni personali che sostiene di aver provato nel corso degli anni.

Non nega che alcune delle osservazioni di Lucarelli fossero fondate, ma ritiene che il modo in cui la giornalista si è occupata di lei abbia assunto talvolta toni eccessivamente duri. “Scrive di me da anni”, osserva Ferragni, ammettendo di aver avuto paura del giudizio della giornalista anche perché alcune delle cose riportate erano vere. Allo stesso tempo, però, racconta di aver percepito “molto astio”, arrivando a suggerire che esistano argomenti più interessanti della sua vita sui quali concentrarsi.

Chiara Ferragni su Netflix, fonte: Netflix

Una posizione che mostra quanto le critiche di Selvaggia Lucarelli abbiano pesato sull'imprenditrice, anche al di là delle conseguenze professionali del Pandoro Gate. Ferragni racconta infatti di essersi sentita giudicata per anni e di aver sviluppato un certo timore nei confronti delle valutazioni della giornalista. Ma c'è un particolare che rende la vicenda ancora più interessante. Selvaggia Lucarelli era stata invitata a partecipare al documentario Netflix, con la possibilità di offrire un punto di vista diverso sulla storia raccontata dalla protagonista. La giornalista, tuttavia, ha rifiutato la proposta.

non sembra voler contestare direttamente questa decisione, riconoscendo cheavrà avuto le proprie ragioni. La sua riflessione si concentra piuttosto sulle condizionisostiene infatti diattraverso una persona che non stimava e che, a suo dire, aveva scritto ripetutamente articoli offensivi nei suoi confronti., invece, avrebbe accettato di parlarle privatamente.

L'imprenditrice affronta anche la questione delle interviste realizzate dalla giornalista nel suo podcast, criticando quella che percepisce come una dinamica nella quale gli ospiti sembrerebbero cercare una sorta di assoluzione pubblica. Il riferimento riguarda anche Fabio Maria Damato, l'ex manager di Chiara Ferragni, che nei mesi scorsi aveva partecipato al podcast di Selvaggia Lucarelli. L'imprenditrice non sembra condividere la scelta di sottoporsi a un confronto pubblico di quel tipo, preferendo l'idea di un incontro personale, lontano dalle telecamere.

Chiara Ferragni su Netflix, fonte: Netflix

Nonostante le tensioni, però, Ferragni non esclude affatto la possibilità di conoscere finalmente la giornalista, ed al contrario, sostiene che un confronto diretto potrebbe forse modificare l'opinione che Lucarelli ha costruito su di lei nel corso degli anni. “Prima o poi la vorrò incontrare”, afferma, immaginando che conoscersi personalmente potrebbe rendere meno duro il loro rapporto. Non esclude comunque che la giornalista possa continuare a trovarla antipatica anche dopo un eventuale incontro. La risposta di Selvaggia Lucarelli, arrivata proprio nelle ore del debutto del documentario, racconta però una prospettiva molto diversa.

Attraverso Instagram e la propria newsletter,perché non voleva trasformarsi nell'antagonista di una storia costruita principalmente attorno alla caduta e alla rinascita di Ferragni. Secondo, il documentario avrebbe rischiato di, concentrandosi maggiormente sulle difficoltà personali dell'imprenditrice. Laha inoltre contestato l'idea di dover assolvere qualcuno attraverso un'intervista, precisando di non aver mai invitato Ferragni nel proprio podcast.per chiarire che le sue inchieste non nascevano da ragioni personali.

Secondo la sua ricostruzione, però, sarebbe stata proprio Ferragni a non accettare quella possibilità. Due versioni differenti che rendono ancora più complicata l'ipotesi di un incontro, almeno nell'immediato. Da una parte Chiara Ferragni sostiene che conoscersi personalmente potrebbe ridurre l'ostilità percepita, dall'altra Selvaggia Lucarelli rivendica la natura giornalistica delle proprie critiche e rifiuta l'idea di un confronto pensato per favorire una riconciliazione televisiva. Per il momento, quindi, le due continuano a confrontarsi soltanto a distanza, attraverso dichiarazioni pubbliche e interventi sui social.

E mentre il documentario Netflix riporta al centro dell'attenzione il periodo più difficile della vita di Chiara Ferragni, il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli sembra destinato a rimanere uno dei capitoli più controversi della vicenda. Ma le nuove rivelazioni non riguardano soltanto la giornalista: nel documentario trova spazio anche la fine del matrimonio con Fedez, tra tensioni, incomprensioni e dichiarazioni particolarmente dolorose. Tra queste, la frase che il rapper avrebbe rivolto a Chiara durante una sua piazzata, arrivando a mettere in discussione persino il suo ruolo di madre. Un episodio che l'imprenditrice ha raccontato senza nascondere quanto quelle parole l'abbiano profondamente ferita.