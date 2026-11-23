Pubblicazione: 23 novembre alle 21:10

Per anni hanno rappresentato una delle coppie più famose e influenti d'Italia, condividendo sui social momenti di vita familiare, successi professionali e persino le proprie difficoltà. Eppure, dietro l'immagine pubblica dei Ferragnez si nascondevano dinamiche che il pubblico non avrebbe mai immaginato. Chiara Ferragni ha rivelato di aver nascosto a Fedez i suoi veri guadagni, arrivando a comunicargli compensi inferiori rispetto a quelli che riceveva realmente per le collaborazioni professionali. Una scelta che oggi l'imprenditrice racconta senza nascondere l'amarezza, spiegando perché sentisse il bisogno di ridimensionare i propri successi davanti al marito.

La confessione arriva da, il documentario disponibile sudiretto dae prodotto da Endemol Shine Italy. Un progetto nel quale Ferragni ripercorre il periodo più complicato della sua vita, dalla crisi professionale legata al Pandoro Gate alla separazione da Fedez, mostrando alcuni aspetti del matrimonio che erano rimasti lontani dalle telecamere. Tra le rivelazioni più sorprendenti emerge proprio il rapporto della coppia con il denaro e il successo professionale.

Chiara racconta che, nonostante avesse costruito un impero imprenditoriale prima ancora di conoscere Federico Lucia, durante il matrimonio aveva iniziato a nascondere parte dei propri risultati economici. A Federico non dicevo mai i miei veri cachet, li riducevo perché lo sentivo molto competitivo, spiega nel documentario. Una confessione che assume un significato ancora più profondo quando l'imprenditrice chiarisce come viveva personalmente quella situazione: Per me era gonfiare il mio ego e dirmi che ero brava avere certi cachet, con lui dovevo essere piccola anche in questo.

Chiara Ferragni e Fedez, fonte: YouTube

Secondo il racconto di Ferragni, la competizione all'interno della coppia era diventata così importante da influenzare persino il modo in cui comunicava i propri successi. Invece di condividere con entusiasmo i risultati ottenuti, preferiva ridimensionarli per evitare possibili tensioni con il marito. Un comportamento che oggi considera particolarmente significativo, soprattutto pensando all'immagine di indipendenza ed emancipazione femminile che aveva sempre cercato di trasmettere attraverso il proprio lavoro.

, infatti, era diventata un'imprenditrice di successo molto prima dell'inizio della relazione con Fedez,. Dal blog The Blonde Salad alle collaborazioni con importanti marchi internazionali, aveva costruito progressivamente una carriera capace di trasformarla in una delle influencer più conosciute al mondo. Eppure, proprio nella vita privata aveva iniziato a mettere in secondo piano. Una contraddizione che emerge più volte durante il documentario, nel quale l'imprenditrice ripensa anche al rapporto

Ferragni sostiene infatti di essersi ritrovata in una situazione nella quale due uomini avevano assunto un'influenza eccessiva sulle sue decisioni. Da una parte il marito, dall'altra il manager con cui aveva condiviso una parte fondamentale della propria crescita professionale. "Ero in mano a due uomini", racconta, riconoscendo quanto fosse distante la realtà della sua vita privata dall'immagine di donna indipendente che aveva costruito pubblicamente.

Chiara Ferragni, fonte: YouTube

Le tensioni economiche sarebbero riemerse anche durante uno dei periodi più difficili della sua carriera, quando nel dicembre 2023 esplose il caso del Pandoro Gate. L'imprenditrice ricorda di aver chiesto al marito di starle vicino, consapevole delle conseguenze che la vicenda avrebbe potuto avere sulla sua reputazione. Ma proprio in quel momento, secondo la sua ricostruzione, Fedez avrebbe iniziato a rimproverarle di non essere stata completamente sincera sui compensi ricevuti. Una situazione che avrebbe aggravato ulteriormente le difficoltà già presenti nella relazione.

Il documentario affronta anche altri episodi dolorosi del matrimonio, compresa una frase che,, il rapper le avrebbe rivolto durante una discussione: "Stai zitta tu che neanche sai fare la madre". Parole che l'avrebbero ferita profondamente in una fase nella quale. Le dichiarazioni rappresentano naturalmente il punto di vista di, che attraverso il documentario ha scelto di. Fedez non interviene direttamente nel film per commentare queste specifiche ricostruzioni.

Oggi, dopo la fine del matrimonio e un lungo periodo lontano dall'esposizione mediatica che aveva caratterizzato gli anni dei Ferragnez, l'imprenditrice guarda a quella relazione con una consapevolezza differente. La confessione sui cachet nascosti diventa così uno degli esempi più concreti delle difficoltà che sostiene di aver vissuto. Non si trattava semplicemente di non rivelare una cifra al marito, ma della sensazione di dover apparire meno importante per mantenere un equilibrio nella coppia.

Del resto, nel documentario è emerso anche un altro retroscena sorprendente: i genitori di Chiara Ferragni non approvavano completamente Fedez, tanto da non partecipare alla spettacolare proposta di matrimonio all'Arena di Verona nel 2017. Un particolare che, insieme alle nuove confessioni sui guadagni nascosti, mostra quanto fosse diversa, secondo l'imprenditrice, la vita dietro le quinte rispetto alla storia d'amore che milioni di persone avevano seguito attraverso i social.