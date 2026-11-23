Pubblicazione: 23 novembre alle 20:30

Quella che per milioni di persone era sembrata una delle dichiarazioni d'amore più romantiche degli ultimi anni nascondeva una realtà molto diversa. Chiara Ferragni ha raccontato nuovi retroscena sulla proposta di matrimonio ricevuta da Fedez all'Arena di Verona, rivelando che i suoi genitori non erano affatto convinti della relazione con il rapper. Una situazione che aveva provocato dubbi e tensioni ancora prima delle nozze e che oggi assume un significato completamente diverso alla luce della separazione.

Le, il documentario disponibile su, nel quale l'imprenditrice digitale ripercorre alcuni dei momenti più difficili della propria vita. Dallo, passando per una relazione che, secondo il suo racconto, aveva iniziato a mostrare segnali preoccupanti molto prima che il pubblico se ne accorgesse., quandodavanti a migliaia di spettatori durante un concerto all'Arena di Verona.

Il rapper si inginocchiò sul palco, consegnandole un anello dopo averle dedicato una canzone. Le immagini fecero rapidamente il giro dei social, trasformando quel momento in uno dei simboli della storia d'amore dei Ferragnez. Eppure, Chiara ha rivelato di non aspettarsi affatto quella proposta, convinta che Federico volesse semplicemente sorprenderla con una canzone in occasione del suo trentesimo compleanno, che avrebbe festeggiato il giorno successivo. L'idea di sposarsi, invece, le sembrava ancora prematura, nonostante fosse profondamente innamorata.

Chiara Ferragni, fonte: YouTube

A rendere tutto più complicato era stata la presenza del pubblico. Trovarsi al centro dell'attenzione, davanti a migliaia di persone che aspettavano una risposta, aveva contribuito a farle percepire una pressione enorme. Nel documentario, infatti, Ferragni racconta di aver avuto la sensazione di non poter rifiutare una proposta così spettacolare. Ma il particolare più sorprendente riguarda l'assenza dei suoi genitori, Marina Di Guardo e Marco Ferragni, che non avevano partecipato a quella serata. Una scelta che, come emerge dal documentario, non era stata casuale.

“I miei genitori non se la sono sentita di essere presenti al concerto. Non approvavano al cento per cento”, racconta Chiara, spiegando che la sua famiglia aveva già manifestato alcune perplessità sulla relazione. A preoccupare i genitori erano soprattutto determinati comportamenti di Fedez,che, secondo, il rapper manifestava nei suoi confronti. All'epoca, però, l'imprenditrice tendeva a interpretare quegli atteggiamenti come una dimostrazione di amore particolarmente intenso, senza riconoscerne gli aspetti problematici.

Nel documentario interviene anche Filippo Fiora, amico di lunga data di Chiara, che ricorda come la futura sposa avesse già manifestato alcuni dubbi prima della proposta di matrimonio. Non si trattava di una mancanza di sentimenti, ma della difficoltà di affrontare dinamiche di coppia che stavano progressivamente diventando pesanti. Il racconto restituisce quindi un'immagine molto diversa da quella mostrata pubblicamente e mentre sui social i Ferragnez apparivano come una coppia perfetta, nella loro vita privata esistevano già tensioni che Chiara aveva scelto di non raccontare.

Chiara Ferragni nel documentario Chiara, fonte: Netflix

Il matrimonio venne comunque celebrato il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia spettacolare seguita da milioni di persone attraverso Instagram. Negli anni successivi arrivarono i figli Leone e Vittoria, insieme a una popolarità sempre maggiore che trasformò la famiglia in un vero fenomeno mediatico. Oggi, dopo la separazione, Ferragni torna a guardare quel periodo con occhi differenti. Nel documentario racconta anche di aver vissuto una relazione caratterizzata da forte competitività, arrivando a nascondere al marito alcune informazioni sui propri guadagni perché temeva le sue reazioni.