Pubblicazione: 23 novembre alle 19:15

Se Padre Tempo avesse un senso dell'umorismo macabro, probabilmente trasformerebbe i futili tentativi dell'umanità di sfuggire alla mortalità in una serie Netflix che ti lascia a bocca aperta. È esattamente questa la premessa di Russian Doll, uno show che usa i viaggi nel tempo non come espediente visivo per effetti speciali, ma come bisturi narrativo per sezionare l'anima umana. La formula è quella classica del loop temporale, dove i personaggi sono costretti a rivivere lo stesso giorno all'infinito. Ma ciò che inizia come un ciclo ripetitivo di risvegli e morti si trasforma rapidamente in un'esplorazione devastante di solitudine, trauma e meccanismi di sopravvivenza emotiva. La prima stagione di Russian Doll rappresenta una vera e propria masterclass nel raccontare i loop temporali. Natasha Lyonne interpreta Nadia Vulvokov, un personaggio meravigliosamente acido e arguto, simile a Fleabag, che si ritrova intrappolata in un loop temporale durante il suo trentaseiesimo compleanno.

Dopo alcuni cicli iniziali in cui cerca di capire cosa le stia succedendo, Nadia inizia ad abbracciare i loop con una miscela di incoscienza e curiosità scientifica. Ma quando puoi premere replay infinite volte, conquisti la morte stessa. Eppur. Con ogni reset, c'è decadimento ed entropia. Le cose iniziano a scomparire, a deteriorarsi. Questa è la vera genialata: mettere un orologio che ticchetta sopra la testa di Nadia e alzare la posta in gioco della sua ricerca di una via d'uscita. La serie prende una piega ancora più affascinante quandoun processo che ricorda il multiverso esplorato in Loki.

Nasce così un'improbabile alleanza tra due estranei dalle personalità diametralmente opposte, che si mettono in missione per salvare sé stessi e l'altro. Ma da qualche parte lungo il percorso, Russian Doll vira verso territori sempre più oscuri. Il sarcasmo di Nadia e la sua feroce indipendenza diventano la rappresentazione visibile dei suoi meccanismi di difesa verso un'infanzia instabile e traumatica. Il bisogno ossessivo di controllo di Alan, invece, riflette la sua paura paralizzante del rifiuto e dell'abbandono. Nadia e Alan sono agli antipodi, eppure come spettatore è difficile non riconoscersi in loro e nelle loro lotte per spezzare i cicli ridondanti di autosabotaggio. Con questa svolta, la striscia di Möbius narrativa dello show si trasforma in un ritratto tragico e tremendamente riconoscibile dei cicli ricorrenti in cui tutti ci troviamo, anche senza essere letteralmente intrappolati in loop temporali.

Russian Doll diventa spietata nella sua onestà emotiva. Nadia scopre che non può guarire se stessa tornando indietro nel tempo. Il viaggio temporale può offrire uno sguardo prezioso sulle lezioni apprese dal passato, ma non cambia nulla di concreto. Il vero cambiamento risiede solo nel presente, nella capacità di confrontarsi con ciò che ci ha ferito. Queste lezioni catartiche, nascoste nella commedia drammatica della serie Netflix, sono ciò che rende Russian Doll davvero straordinaria. Non ci sono momenti morti nelle sue 15 puntate totali. Ogni episodio aggiunge un tassello a un mosaico emotivo complesso che parla di accettazione, perdono e della difficoltà di spezzare catene generazionali di dolore.





. Sono quelli che usano l'impossibile per illuminare verità profondamente umane. Russian Doll trasforma il viaggio nel tempo in una metafora perfetta per la terapia, per il lavoro psicologico di scavare nel proprio passato non per cambiarlo, ma per comprenderlo e finalmente lasciarlo andare. Non è solo intrattenimento intelligente.finché non troviamo il coraggio di guardarci veramente allo specchio e fare i conti con chi siamo stati, chi siamo e chi vogliamo diventare.