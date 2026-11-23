Pubblicazione: 23 novembre alle 18:00

A distanza di anni da quella notte di neve del 2022 a Canton, Massachusetts, il caso di Karen Read continua a dividere l'opinione pubblica americana e ora approda nuovamente sulle piattaforme streaming. Netflix ha rilasciato Il caso Karen Read, una docuserie in tre parti diretta da Danielle Johnson Cutts che promette di scavare nelle pieghe di uno dei processi per omicidio più controversi degli ultimi anni. La serie, disponibile sulla piattaforma a partire da oggi 23 novembre 2026, è classificata come TV-MA per il pubblico adulto. Ma cosa rende questo caso così magnetico da attrarre l'attenzione di milioni di spettatori e generare teorie cospirative virali sui social media?

La vicenda al centro della docuserie ha tutti gli elementi di un thriller perfetto:e l'ipotesi di una copertura orchestrata dalle forze dell'ordine. John O'Keefe, poliziotto di Boston, viene scoperto senza vita all'esterno di una casa a Canton., che secondo i pubblici ministeri lo avrebbe investito con il suo SUV Lexus per poi abbandonarlo nella neve. La difesa di Read ha costruito una narrazione completamente opposta, sostenendo che la donna sia stata incastrata da un'indagine di polizia viziata da pregiudizi e incompetenza.

Gli avvocati difensori hanno dipinto il quadro di un'inchiesta compromessa fin dall'inizio, suggerendo che qualcun altro potrebbe essere responsabile della morte di O'Keefe e che Read sia diventata un comodo capro espiatorio. Il primo processo si è concluso con un mistrial nel luglio 2024, quando la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto unanime. Un epilogo frustrante che ha solo alimentato ulteriormente le speculazioni pubbliche. Il secondo processo, celebrato nel 2025, si è concluso con l'assoluzione di Read dalle accuse più gravi: omicidio di secondo grado e fuga dal luogo di un incidente mortale. Una vittoria giudiziaria che però non ha placato le domande né sopito i dubbi.

La docuserie Netflix include interviste con giurati e testimoni chiave del processo, tra cui Jennifer McCabe, una figura centrale nella ricostruzione di quella notte fatale. McCabe si trovava con la coppia poco prima della morte di O'Keefe e la sua testimonianza è stata oggetto di accesi confronti in aula, con la difesa che l'ha accusata di aver cancellato ricerche Google compromettenti effettuate alle 2:27 del mattino per nascondere il coinvolgimento della sua famiglia. La docuserie si propone di esplorare non solo i fatti giudiziari ma anche il fenomeno sociale che si è sviluppato attorno al caso.

La scelta di Netflix di dedicare tre episodi al caso testimonia la complessità della vicenda e l'interesse del pubblico per questo genere di true crime. In un'epoca dominata dal podcasting investigativo e dalle serie documentarie sui crimini irrisolti,e la dimensione umana di una tragedia che ha distrutto vite e diviso una comunità.