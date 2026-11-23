Pubblicazione: 23 novembre alle 15:00

Quando parliamo di Dungeons and Dragons nel mondo del live-action, il panorama è desolante quanto un dungeon abbandonato. I film degli anni 2000 sono entrati nella leggenda per tutti i motivi sbagliati, anche se qualcuno continua a difenderli con l'etichetta consolatoria di "talmente brutti da essere belli". Il più recente L'onore dei ladri ha finalmente portato gioia e rispetto al franchise, ma i sorrisi in sala non si sono tradotti in montagne d'oro al botteghino. Sul piccolo schermo la situazione è ancora più critica: le serie animate ispirate a D&D prosperano, specialmente l'universo Critical Role su Prime Video, ma per quanto riguarda il live-action il massimo che abbiamo ottenuto è stato Stranger Things con i suoi ragazzini che giocano ai dadi nella cantina.





. Ma qui viene il bello:che, se osservata da una certa angolazione, era unin tutto tranne che nel nome. Stiamo parlando di. La serie principale di The Witcher, quella in cui Henry Cavill viene posseduto dall'anima di un fratello Hemsworth a metà percorso, condivide pochissimo con Dungeons and Dragons. Lo show, prevedibilmente, si sente più come un videogioco che una campagna da tavolo:che oscilla tra la Terra di Mezzo e Westeros.. Hai il gruppo sgangherato di avventurieri, ognuno con background culturali diversi, abilità specifiche e armi caratteristiche. Rispetto alla serie madre, la storia semplificata di Blood Origin scorre più come una campagna vera e propria:. Vengono prese decisioni che influenzeranno le campagne future, come la creazione del primissimo Witcher, e c'è un aumento nell'umorismo che attinge più dal mondo di Dungeons and Dragons che da The Witcher stesso. C'è persino una sorta di carismatico Dungeon Master, con Jaskier che funge da narratore della storia.

Il problema con The Witcher: Blood Origin, ovviamente, è che non è piaciuto a molti. Per essere onesti, lo spinoff ha i suoi momenti luminosi. Meldof il Nano si rivela un'aggiunta ispirata, e la storia in quattro parti non può certo essere accusata di mancare di ambizione. Allo stesso tempo, Blood Origin crolla sotto il peso di dover sostenere il futuro di The Witcher, e l'inclusione di Jaskier sembra stridente e non necessaria. Il fardello di preparare nuove storyline per la serie principale, combinato con una stagione relativamente breve, produce un racconto con più esposizione che profondità dei personaggi. Il villain interpretato da Lenny Henry soffre più di tutti. Blood Origin vuole che gli spettatori si preoccupino di come il prequel impatterà Geralt e compagnia in futuro, ma questo avviene a spese della possibilità di far appassionare il pubblico ai personaggi dello spinoff nel presente.





Il fallimento di The Witcher: Blood Origin offre una lezione chiara:. Dovrebbe invece creare una storia e un gruppo di personaggi che risulterebbero altrettanto coinvolgenti anche se esistessero al di fuori di Dungeons and Dragons.. Blood Origin aveva tutti gli ingredienti giusti sulla carta pergamena, ma ha dimenticato la regola d'oro di ogni Dungeon Master: prima di tutto, devi far divertire i giocatori seduti al tavolo.