Pubblicazione: 22 novembre alle 18:30

C'è stato un tempo in cui ottenere un tavolo a El Bulli era più difficile che vincere alla lotteria. Un milione di richieste di prenotazione all'anno per cinquanta coperti a sera. Fate voi i conti. Ora Netflix porta sullo schermo quella storia leggendaria con una serie che non è solo una celebrazione nostalgica, ma un vero e proprio viaggio nell'epicentro della rivoluzione culinaria degli ultimi decenni. La serie, disponibile sulla piattaforma di streaming, racconta l'ascesa di Ferran Adrià, lo chef catalano che ha trasformato un piccolo ristorante sulla costa di Roses, in Catalogna, nel laboratorio gastronomico più influente del mondo. Non aspettatevi il ritmo frenetico e l'adrenalina di The Bear. Qui siamo su un altro pianeta: quello della ricerca ossessiva, della sperimentazione quasi scientifica, della decostruzione dei sapori portata a livelli mai visti prima.





Il progetto ha ottenuto il benestare diretto di Ferran Adrià, elemento che garantisce un livello di autenticità raro nelle produzioni televisive dedicate al mondo della ristorazione.. Per rendere tutto ancora più credibile e immersivo, la produzione ha ricreato settanta piatti autentici del ristorante, quelli che hanno fatto la storia di El Bulli e che sono diventati pietre miliari della cucina molecolare e d'avanguardia., quelle stesse che facevano impazzire critici e chef di mezzo mondo. Parliamo di creazioni che hanno ridefinito i confini tra cucina, arte e scienza: sferificazioni, spume, gelatine, deconstruzioni che trasformavano ingredienti familiari in esperienze sensoriali completamente nuove.

Per molti, El Bulli non era semplicemente un ristorante, ma un manifesto filosofico servito su un piatto. La narrazione si concentra sull'evoluzione di Adrià e del suo team, sulla costruzione di un metodo di lavoro che prevedeva mesi di chiusura invernale dedicati esclusivamente alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecniche. Mentre altri ristoranti rimanevano aperti dodici mesi all'anno per massimizzare i profitti, El Bulli chiudeva per metà stagione per sperimentare. Era un modello economicamente rischioso, ma creativamente rivoluzionario. La serie Netflix non si limita a mostrare i successi. Racconta anche le pressioni, le aspettative, il peso di essere costantemente al centro dell'attenzione mondiale. Ogni stagione portava con sé l'obbligo implicito di stupire ancora, di andare oltre quanto fatto l'anno precedente.

Il ristorante ha conquistato tre stelle Michelin e per cinque volte consecutive è stato incoronato miglior ristorante del mondo dalla classifica The World's 50 Best Restaurants. Ma dietro quelle stelle e quei riconoscimenti c'erano notti insonni, esperimenti falliti, tentativi che non vedevano mai la luce della sala. El Bulli ha chiuso definitivamente nel 2011, al culmine della sua fama, una decisione che ha scioccato il mondo della gastronomia. Ferran Adrià ha scelto di fermarsi quando era ancora in cima, trasformando il ristorante in una fondazione dedicata alla ricerca culinaria. La chiusura non è stata un fallimento, ma un atto di coerenza con una filosofia che metteva la creatività e l'innovazione davanti a tutto il resto, anche al successo commerciale.





Per chi ama la cucina d'autore, per chi è cresciuto sentendo parlare della magia di quel luogo irraggiungibile sulla costa catalana,. Netflix offre un pass per un mondo che esisteva solo nelle cronache gastronomiche, nei libri di cucina d'avanguardia e nei ricordi dei pochi fortunati che riuscirono a prenotare. La serierispetto ad altre produzioni del genere. Niente gare contro il tempo, niente eliminazioni o giudici severi. Solo la storia vera di un uomo, di un team e di un luogo che hanno riscritto le regole del gioco.