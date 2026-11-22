Pubblicazione: 22 novembre alle 19:30

North of North è tornata su Netflix, e la sua seconda stagione conferma quello che molti già sospettavano: questa sitcom canadese ambientata nell'Artico non è solo una delle migliori produzioni dell'anno, ma rappresenta un nuovo standard per il genere comedy sulla piattaforma di streaming. Con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes per due stagioni consecutive, la serie creata da Stacey Aglok MacDonald e Alethea Arnaquq-Baril ha stabilito un record senza precedenti per una sitcom Netflix. La protagonista è Siaja Kudlak, madre single inuit interpretata da Anna Lambe, che vive nella remota cittadina artica di Ice Cove insieme alla figlia e alla madre Neevee. Sebbene Ice Cove sia un luogo immaginario, la serie è girata nei dintorni di Iqaluit, capitale del territorio canadese di Nunavut, e riflette autenticamente la vita delle comunità inuit reali.

In questa seconda stagione, lo spettatore viene catapultato nella durezza delle condizioni di vita all'interno del Circolo Polare Artico quando l'inverno si abbatte sulla regione, offrendo un ritratto viscerale e poetico di un mondo che raramente vede la luce dei riflettori mainstream.: Siaja ha una sorellastra maggiore, Olivia, che fu portata via dalla madre quando era bambina. Questa trama fa eco alle esperienze reali di generazioni di genitori inuit che hanno subito la separazione dai propri figli a causa dell'oppressione coloniale e del razzismo istituzionale in Canada. Non è un dettaglio narrativo buttato lì per creare dramma:. Vediamo Siaja, sua madre Neevee interpretata da Maika Harper, suo padre Alistair e Kuuk, interpretato da Braeden Clarke, crescere in modi inaspettati ma autentici rispetto alle loro caratterizzazioni. La sorella maggiore Olivia viene introdotta attraverso una sequenza di eventi dolorosamente realistica, lasciando ampio spazio per ulteriori sviluppi in una terza stagione che la serie ha già meritato più volte.. Helen, il capo non-inuit di Siaja e amministratrice della città, interpretata da Mary Lynn Rajskub, continua a regalare risate con le sue dichiarazioni vanitose sui propri successi, riflettendo un senso di auto-importanza tragicamente fuori luogo quando si tratta di gestire le risorse della comunità.

Quello che rende North of North così speciale è il suo perfetto equilibrio tra commedia, lotte personali culturalmente specifiche e eroismo ispiratore da piccola città. Le creatrici MacDonald e Arnaquq-Baril hanno trovato il modo di affrontare i tropi tradizionali della sitcom da un'angolazione completamente nuova, con una sincerità rinfrescante che immerge completamente lo spettatore nel loro mondo narrativo. C'è la possibilità che stagioni future possano diventare leggermente ripetitive se la serie non amplia un po' il suo raggio d'azione, e il viaggio di Siaja a Toronto suggerisce che potremmo vedere di più della grande città nei prossimi episodi.





Nel panorama delle sitcom contemporanee,pur rimanendo radicata in una specificità culturale che non fa compromessi. È una serie che ti fa ridere e piangere, spesso nello stesso episodio, e che ti lascia con la sensazione di aver imparato qualcosa di importante sul mondo e sulle persone che lo abitano. Con pochissime serie là fuori che possono vantare una simile autenticità e qualità narrativa,