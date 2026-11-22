Su Netflix, i nuovi episodi della sitcom da record che batte The Office con arguzia e genialità
North of North, sitcom canadese ambientata nell'Artico, conquista il 100% su Rotten Tomatoes per due stagioni consecutive. Scopri perché batte tutte le serie Netflix 2026.
North of North è tornata su Netflix, e la sua seconda stagione conferma quello che molti già sospettavano: questa sitcom canadese ambientata nell'Artico non è solo una delle migliori produzioni dell'anno, ma rappresenta un nuovo standard per il genere comedy sulla piattaforma di streaming. Con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes per due stagioni consecutive, la serie creata da Stacey Aglok MacDonald e Alethea Arnaquq-Baril ha stabilito un record senza precedenti per una sitcom Netflix. La protagonista è Siaja Kudlak, madre single inuit interpretata da Anna Lambe, che vive nella remota cittadina artica di Ice Cove insieme alla figlia e alla madre Neevee. Sebbene Ice Cove sia un luogo immaginario, la serie è girata nei dintorni di Iqaluit, capitale del territorio canadese di Nunavut, e riflette autenticamente la vita delle comunità inuit reali.
La seconda stagione di North of North raddoppia la posta in gioco, mescolando personaggi imperfetti ma ben intenzionati, farsa sociale esilarante e intuizioni culturali penetranti. Vediamo Siaja, sua madre Neevee interpretata da Maika Harper, suo padre Alistair e Kuuk, interpretato da Braeden Clarke, crescere in modi inaspettati ma autentici rispetto alle loro caratterizzazioni. La sorella maggiore Olivia viene introdotta attraverso una sequenza di eventi dolorosamente realistica, lasciando ampio spazio per ulteriori sviluppi in una terza stagione che la serie ha già meritato più volte. Ma North of North non è solo dramma familiare pesante. Helen, il capo non-inuit di Siaja e amministratrice della città, interpretata da Mary Lynn Rajskub, continua a regalare risate con le sue dichiarazioni vanitose sui propri successi, riflettendo un senso di auto-importanza tragicamente fuori luogo quando si tratta di gestire le risorse della comunità.
Quello che rende North of North così speciale è il suo perfetto equilibrio tra commedia, lotte personali culturalmente specifiche e eroismo ispiratore da piccola città. Le creatrici MacDonald e Arnaquq-Baril hanno trovato il modo di affrontare i tropi tradizionali della sitcom da un'angolazione completamente nuova, con una sincerità rinfrescante che immerge completamente lo spettatore nel loro mondo narrativo. C'è la possibilità che stagioni future possano diventare leggermente ripetitive se la serie non amplia un po' il suo raggio d'azione, e il viaggio di Siaja a Toronto suggerisce che potremmo vedere di più della grande città nei prossimi episodi.