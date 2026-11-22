Pubblicazione: 22 novembre alle 21:00

Ci sono serie che ti afferrano per la trama, altre per i personaggi. E poi ci sono quelle che ti colpiscono perché toccano nervi scoperti, quelli che preferiresti ignorare ma che esistono, pulsano, fanno male. The Golden Hour - L'ora d'oro, serie thriller olandese su Netflix, appartiene a questa categoria. Sei episodi da 45-60 minuti ciascuno che ti trascinano dentro un vortice dove passato e presente si scontrano con una violenza che non lascia scampo. Mardik è un detective della polizia olandese. Di origine afghana, cerca disperatamente di essere "uno di loro", di dimostrare di appartenere a quel mondo fatto di regole, divise, gerarchie. Ma la realtà è diversa.

Le microaggressioni sono quotidiane, sottili, velenose. Colleghi che ti guardano storto, civili che dubitano della tua autorità solo guardandoti in faccia. Nasrdin Dchar, l'attore che lo interpreta e che alcuni ricorderanno da Faithfully Yours, restituisce questa tensione costante con una recitazione controllata, quasi claustrofobica. Poi arriva il messaggio. Un SMS che cambia tutto: Faysal, il suo amico d'infanzia, è nei Paesi Bassi.Questi salti temporali non sono riempitivi narrativi, ma pezzi di un puzzle che si ricompone lentamente, rivelandoti quanto può essere complicato definire concetti come "lealtà" o "tradimento" quando la tua vita è stata spezzata a metà da guerra, fuga, sopravvivenza.

Il giorno dopo quel messaggio, Amsterdam viene colpita da un attacco terroristico. E Mardik, con il peso delle sue origini e dei suoi sospetti, inizia a credere che Faysal possa essere coinvolto. Da quel momento, The Golden Hour diventa una corsa contro il tempo dove ogni passo avanti del protagonista lo spinge verso un abisso sempre più profondo. Le conseguenze sono più grandi di quanto potesse immaginare, i legami più intricati, le verità più dolorose. Bobby Boermans dirige questa miniserie scritta da Simon de Waal con una mano sicura, che sa quando accelerare e quando lasciare respirare i personaggi. Il ritmo è serrato ma mai frenetico, perché The Golden Hour non è solo un thriller procedurale. È uno studio sul senso di appartenenza, su cosa significa essere sospeso tra due culture, due fedeltà, due versioni di te stesso che non possono coesistere.

Le produzioni olandesi su Netflix hanno dimostrato negli ultimi anni una capacità particolare di mescolare intrattenimento e profondità tematica. The Golden Hour conferma questa tendenza, affrontando con coraggio temi scottanti: l'integrazione, il terrorismo, il pregiudizio, il trauma generazionale. Lo fa senza retorica, senza sermoni, ma attraverso una storia personale che diventa specchio di tensioni collettive. La serie originariamente è andata in onda nei Paesi Bassi nel 2022, ma la sua rilevanza non ha perso un grammo di attualità.

Anzi. In un'Europa dove i dibattiti su immigrazione, sicurezza e identità nazionale sono sempre più aspri,: quella di chi vive questa frattura sulla propria pelle, ogni singolo giorno. Se apprezzate le, questa miniserie merita assolutamente la vostra attenzione. Sei episodi che si lasciano guardare d'un fiato, ma che continueranno a ronzarvi in testa ben oltre i titoli di coda.