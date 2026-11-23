Pubblicazione: 23 novembre alle 17:22

Il 23 novembre 2026 segna l'arrivo su Netflix di Chiara, il documentario che vede Chiara Ferragni raccontare in prima persona gli ultimi tre anni della sua vita: dal Pandoro gate al processo, fino alla fine del matrimonio con Fedez. Un racconto che promette di svelare "la sua verità" dopo un lungo periodo di silenzio mediatico. Ma c'è un'assenza che non passa inosservata: quella di Selvaggia Lucarelli, la giornalista le cui inchieste hanno innescato lo scandalo del pandoro Balocco.





della produzione firmata Endemol Shine Italy,attraverso le sue Instagram Stories, confermando ciò che emerge dal documentario stesso:. "Come rivelato non da me ma dai produttori stessi del documentario su Ferragni, ho rifiutato il loro invito a partecipare all'operazione diventando una sorta di controcanto o di antagonista o non so che", scrive la giornalista.in dettaglio.: "Non mi interessava per svariate ragioni che a questo punto vi racconterò". Un anticipo che alimenta ulteriormente la curiosità attorno a una vicenda già di per sé divisiva nell'opinione pubblica italiana.

Ma l'intervento della giornalista non si ferma alla conferma del rifiuto. Lucarelli articola una critica netta all'intera operazione Netflix, mettendo in discussione la narrazione di un presunto cambiamento personale da parte dell'imprenditrice digitale. "Credo comunque che se Ferragni fosse cambiata, si fosse evoluta, avesse davvero preso atto di ciò che è accaduto, non avrebbe aspettato di trasformare nell'ennesimo contenuto su piattaforma la sua storia di pubblicità ingannevole usando bambini malati e perdita di reputazione".





"Ha passato tre anni a sottrarsi alle domande di veri giornalisti, a dire che avevano frainteso i consumatori, che lei era sempre stata in buona fede e poi alla fine si preparava da tempo alla scontata operazione 'la mia verità' tramite l'ennesimo documentario su piattaforma. Dicendo che però è cambiata. Come no". - Selvaggia Lucarelli

Il ragionamento di Lucarelli si fonda su un punto preciso:prodotto per una piattaforma streaming., non si sarebbe manifestato attraverso quello che definisce "l'ennesimo contenuto su piattaforma", ma attraverso canali diversi, più esposti al confronto critico.negli ultimi tre anni.

Va ricordato che il rapporto tra Lucarelli e Ferragni è segnato da anni di scontri pubblici. La giornalista è stata tra le voci più critiche nei confronti delle iniziative commerciali dell'influencer, culminando con l'inchiesta sul caso dei pandori Balocco che ha scatenato lo scandalo della pubblicità ingannevole. Un'inchiesta che ha portato a conseguenze giudiziarie per Ferragni e ha segnato un punto di svolta nella sua carriera e nella percezione pubblica del suo brand.



Il documentario Chiara promette di affrontare proprio questi temi: il periodo del Pandoro gate, le vicende processuali, la fine del matrimonio con Fedez e la perdita di reputazione. Una narrazione che Ferragni ha costruito dopo quello che lei stessa definisce "due anni di silenzio". Un silenzio che, secondo Lucarelli, è stato in realtà una sottrazione sistematica al confronto giornalistico tradizionale.