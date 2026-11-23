Da regina del web a fenice rinata: su Netflix, il film sull'influencer italiana più controversa di sempre
Chiara Ferragni rompe il silenzio con il documentario Netflix "Chiara". Tra Pandoro Gate, separazione da Fedez e rinascita: le polemiche e la trasformazione.
Oggi, lunedì 23 novembre 2026, è approdato su Netflix "Chiara", il nuovo documentario dedicato all'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Un'ora e 43 minuti diretti da Leandro Manuel Emede e prodotti da Endemol Shine Italy, con la firma di Carmen Vogani, per raccontare gli ultimi tre anni della vita dell'influencer lombarda: quelli segnati dal Pandoro Gate, dalla separazione da Fedez e da una trasformazione personale che lei stessa definisce irreversibile. Non è la prima volta che Ferragni si mette a nudo davanti alle telecamere. Nel 2019 usciva "Chiara Ferragni – Unposted", seguito poi dalle due stagioni di "The Ferragnez" su Prime Video, più l'episodio speciale dedicato all'esperienza al Festival di Sanremo 2023. Ma questo nuovo progetto arriva in un momento radicalmente diverso, dopo due anni di silenzio forzato e volontario, in un contesto in cui l'influencer si trova a fare i conti con un'opinione pubblica profondamente divisa.
La regina della comunicazione digitale ha imparato a sue spese una lezione fondamentale sulla gestione della parola pubblica. "Dopo il proscioglimento avrei potuto non parlare di quello che era successo ma mi sembrava una scelta vigliacca", ha spiegato. "Tutti in questi anni ne avevano parlato. Ma io, prima per le indagini, poi per il processo, non ero libera di parlarne". Il riferimento è all'intervista rilasciata a Fabio Fazio a "Che tempo che fa" nel marzo 2024, pochi mesi dopo la deflagrazione del caso Pandoro, un'apparizione televisiva che aveva lasciato molti con l'impressione di frasi a metà, di non detti, di una comunicazione monca. "Avevo già fatto questo genere di errore da Fazio: pensavo fosse comunque meglio dire qualcosa che non dire niente. Ma quando non sei libero di parlare ho imparato che è anche sbagliato parlare. Sembrano delle interviste in cui non dici niente. Io ora quando parlo voglio sentire che posso dire quello che penso senza limiti".
Una dichiarazione che si riflette anche nel documentario, dove Ferragni sostiene di non aver avuto alcun controllo sugli argomenti trattati. Eppure, prima ancora che il documentario venisse reso disponibile sulla piattaforma, è già scoppiata la polemica. Sotto il post Instagram che mostra la copertina di Vanity Fair si è scatenata una vera e propria tempesta di commenti al vetriolo. "Cosa dovrebbe aggiungere questo nuovo documentario? È stato detto di tutto e di più, mi sembra ridondante", scrive qualcuno. Altri si scagliano contro Netflix: "Al di là della posizione che si possa avere su una persona/personaggio, Netflix sta sbagliando con questa linea editoriale dedicata ai famosi. Sono tutto meno che vere, nel senso più ampio del termine". Una critica che non riguarda solo Ferragni, ma l'intera strategia della piattaforma di streaming di puntare su contenuti legati a personalità divisive.