Pubblicazione: 23 novembre alle 17:00

Oggi, lunedì 23 novembre 2026, è approdato su Netflix "Chiara", il nuovo documentario dedicato all'imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Un'ora e 43 minuti diretti da Leandro Manuel Emede e prodotti da Endemol Shine Italy, con la firma di Carmen Vogani, per raccontare gli ultimi tre anni della vita dell'influencer lombarda: quelli segnati dal Pandoro Gate, dalla separazione da Fedez e da una trasformazione personale che lei stessa definisce irreversibile. Non è la prima volta che Ferragni si mette a nudo davanti alle telecamere. Nel 2019 usciva "Chiara Ferragni – Unposted", seguito poi dalle due stagioni di "The Ferragnez" su Prime Video, più l'episodio speciale dedicato all'esperienza al Festival di Sanremo 2023. Ma questo nuovo progetto arriva in un momento radicalmente diverso, dopo due anni di silenzio forzato e volontario, in un contesto in cui l'influencer si trova a fare i conti con un'opinione pubblica profondamente divisa.





"Quella che ero non sarò mai più",. "Ma non nel fatto che non farò più cose belle e importanti per me. Però quel tipo di personaggio e quel tipo di comunicazione è morto per sempre". Parole che testimoniano una presa di coscienza:. "Mi ostinavo a pensare 'Quando le cose torneranno come prima?'. Ho dovuto far pace con questo concetto: le cose non saranno mai quelle di prima. Ma non è detto che non possano essere migliori"., capace di rinascere dalle proprie ceneri., costruita a uso e consumo del pubblico. Del resto, sui social il successo dà fastidio. E gli errori si pagano caro, soprattutto in Italia.. "Dopo il proscioglimento avrei potuto non parlare di quello che era successo ma mi sembrava una scelta vigliacca",. "Tutti in questi anni ne avevano parlato. Ma io, prima per le indagini, poi per il processo, non ero libera di parlarne"., un'apparizione televisiva che aveva lasciato molti con l'impressione di frasi a metà, di non detti, di una comunicazione monca. "Avevo già fatto questo genere di errore da Fazio: pensavo fosse comunque meglio dire qualcosa che non dire niente. Ma quando non sei libero di parlare ho imparato che è anche sbagliato parlare. Sembrano delle interviste in cui non dici niente. Io ora quando parlo voglio sentire che posso dire quello che penso senza limiti".

Una dichiarazione che si riflette anche nel documentario, dove Ferragni sostiene di non aver avuto alcun controllo sugli argomenti trattati. Eppure, prima ancora che il documentario venisse reso disponibile sulla piattaforma, è già scoppiata la polemica. Sotto il post Instagram che mostra la copertina di Vanity Fair si è scatenata una vera e propria tempesta di commenti al vetriolo. "Cosa dovrebbe aggiungere questo nuovo documentario? È stato detto di tutto e di più, mi sembra ridondante", scrive qualcuno. Altri si scagliano contro Netflix: "Al di là della posizione che si possa avere su una persona/personaggio, Netflix sta sbagliando con questa linea editoriale dedicata ai famosi. Sono tutto meno che vere, nel senso più ampio del termine". Una critica che non riguarda solo Ferragni, ma l'intera strategia della piattaforma di streaming di puntare su contenuti legati a personalità divisive.





. Da un lato c'è chi la attende al varco, pronto a smontare ogni sua parola. Dall'altro c'è chi è curioso di vedere se questa trasformazione annunciata sia autentica o solo l'ennesima strategia di marketing., con l'obiettivo dichiarato di fare chiarezza su uno dei periodi più difficili della sua vita, ma conQuello che è certo è che Ferragni sembra aver maturato una diversa consapevolezza rispetto al passato. Forse meno interessata al parere degli altri, sicuramente più consapevole della complessità della sua posizione. Il mondo dei social è spietato:. E in Italia, dove il successo genera spesso più invidia che ammirazione, la caduta può essere particolarmente rumorosa.