Pubblicazione: 23 novembre alle 18:40

Sei anni. Tanto è passato dall'ultima volta che Lee Chang-dong ci ha regalato un film, quel Burning del 2018 che aveva conquistato festival e pubblico internazionale. Ora, con Possible Love, il regista coreano torna a fare quello che sa fare meglio: costruire storie che non si limitano a scorrere davanti ai tuoi occhi, ma si depositano nella mente come sedimento, stratificandosi giorno dopo giorno. E se ti stai chiedendo cosa significhi davvero quando qualcuno definisce un film "romanzesco", ecco la risposta: questo lungometraggio è un libro che si guarda invece che si legge. Possible Love è un'opera che richiede tempo, concentrazione e la capacità di lasciarsi trasportare in un viaggio lento ma inesorabile. È il tipo di film che pianti semi nella prima mezz'ora per raccogliere frutti nell'ultima, quando finalmente il nodo si scioglie e capisci quanto intricata fosse davvero la trama che hai seguito.





, le cui vite si intrecciano in modi sempre più complessi e disordinati. Ho-seok e Mi-ok sono una coppia della classe operaia segnata da una tragedia economica: lui ha perso il lavoro due anni prima, insieme a diversi colleghi, dopo che uno sciopero alla SP Heavy Industries è finito male per i lavoratori. Quando li incontriamo, stanno andando al funerale di un ex collega che si è suicidato, portando con sé il peso di un trauma collettivo mai elaborato.. Lei è una documentarista che sta realizzando un film sui lavoratori licenziati dalla SP, lui viene da una famiglia benestante e ha soldi veri. Ye-ji vede in Ho-seok e Mi-ok i soggetti perfetti per il suo progetto e, determinata a conquistare la loro fiducia, coinvolge anche il marito nel tentativo di avvicinarsi a loro. Mi-ok accetta con quello che sembra un entusiasmo quasi inspiegabile, mentre Ho-seok rimane chiuso, impenetrabile, spento.. Perché Ye-ji non è affatto la manipolatrice esperta che crede di essere, e Mi-ok potrebbe avere le sue ragioni personali per abbracciare questa situazione. Lee Chang-dong trasforma la relazione tra queste due donne in una pietra preziosa, girandola continuamente per farci vedere una sfaccettatura diversa a ogni scena.. Non nel senso banale e didascalico del "ricchi contro poveri", ma in tutte le sue sfumature complicate e contraddittorie. Ye-ji, per esempio, non si vede come privilegiata.. Non riesce a vedere quello che invece è cristallino per qualcuno come Mi-ok: che, qualunque sia la sua storia, ha comunque iniziato a metà della scala sociale, non dal fondo.

Tutto questo lavoro di costruzione meticolosa esplode nell'ultimo terzo del film, quando la location cambia e le tensioni tra le due coppie vengono messe sotto una lente d'ingrandimento spietata. La sequenza di scene che ne deriva è a dir poco magnetica, finalmente rivelando l'intera portata delle performance di questo quartetto di attori straordinari. Sul Kyung-gu, Jeon Do-yeon, Cho Yeo-jeong e Zo In-sung formano uno degli ensemble migliori dell'anno, capaci di sostenere il peso drammatico di un film che chiede tutto da loro. Il finale di Possible Love accende tutte le idee che hanno covato per le oltre due ore di durata, lasciandole bruciare lentamente nella parte posteriore della tua mente. È il tipo di esperienza che ti fa uscire dalla sala con la voglia disperata di parlarne con qualcuno, solo per scoprire che la persona accanto a te ha visto un film completamente diverso.





Possible Love non è un film per chi cerca intrattenimento immediato., e che ti lascia con domande che continuano a risuonare molto dopo che le luci si sono riaccese. In un panorama cinematografico spesso dominato dall'immediatezza, è un promemoria potente di quanto possa essere gratificante un cinema che chiede tempo, attenzione e riflessione.