Pubblicazione: 23 novembre alle 21:37

Ci sono parole che possono lasciare ferite profonde, soprattutto quando arrivano dalla persona dalla quale ci si aspetterebbe comprensione e sostegno. Chiara Ferragni ha raccontato uno degli episodi più dolorosi del matrimonio con Fedez, ricordando una discussione durante la quale il rapper le avrebbe rivolto una frase particolarmente dura, mettendo in discussione persino il suo ruolo di madre. Una confessione che emerge da Chiara, il nuovo documentario disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026, nel quale l'imprenditrice ripercorre la fine della relazione e le difficoltà vissute negli ultimi anni.

L'episodio risale al periodo in cui la coppia era ancora insieme, ma il loro rapporto attraversava già una crisi profonda., senza che lei conoscesse il motivo del ritardo. Una situazione che avrebbe provocato, durante la quale l'imprenditrice aveva manifestato apertamente il proprio malcontento.

“Ricordo che eravamo ancora insieme, era tornato tardissimo e non so perché. Gli avevo fatto una piazzata”, racconta Chiara, prima di riportare la risposta ricevuto dall'allora marito: “Stai zitta te che adesso non sai fare nemmeno la madre”. Una frase che, secondo il racconto di Ferragni, l'avrebbe profondamente ferita, soprattutto considerando il periodo complicato che stava attraversando. L'imprenditrice spiega infatti di essersi sentita colpita proprio nell'aspetto più delicato della propria vita, quello legato ai figli Leone e Vittoria.

“Quella roba mi ha distrutto proprio”, confessa nel documentario, aggiungendo che in quel momento stava cercando di fare tutto il possibile per affrontare le difficoltà personali e familiari. Per Chiara, però, non era semplice continuare a occuparsi di ogni responsabilità quotidiana mentre si trovava in una condizione di forte sofferenza emotiva. Il racconto assume un significato ancora più importante alla luce di quanto accaduto nel dicembre 2023, quando lo scandalo del Pandoro Gate aveva travolto la sua immagine pubblica e la sua carriera professionale. Ferragni ricorda di aver chiesto espressamente al marito di starle vicino, consapevole che le conseguenze della vicenda sarebbero state difficili da affrontare.

Secondo la sua ricostruzione, tuttavia, proprio in quel periodo, legate anche al rapporto della coppia con il denaro e il successo.ha infatti ammesso di aver nascosto a, sostenendo di averlo fatto perché percepiva una forte competizione da parte del rapper e temeva che i propri risultati economici potessero provocare nuove discussioni. Nel documentario,come una relazione nella quale aveva progressivamente perso sicurezza, arrivando a ridimensionare alcuni aspetti della propria personalità per cercare di mantenere un equilibrio.

Una situazione che oggi osserva con maggiore consapevolezza, riconoscendo quanto fosse diversa la realtà privata dall'immagine di famiglia felice mostrata quotidianamente sui social. La vicenda della discussione sul suo ruolo di madre rappresenta uno dei ricordi più difficili di quel periodo, anche perché Ferragni ha sempre raccontato di aver cercato di proteggere i figli dalle conseguenze della separazione. Il documentario affronta anche altri momenti controversi della relazione, compreso il Festival di Sanremo 2023, quando il bacio tra Fedez e Rosa Chemical aveva catalizzato l'attenzione mediatica durante l'esperienza di Chiara come co-conduttrice.

Chiara Ferragni, fonte: Netflix

Ferragni sostiene che quell'episodio l'avesse ferita soprattutto perché aveva reso pubblicamente evidente una mancanza di rispetto che, a suo dire, aveva già avvertito in privato. Nel racconto trovano spazio anche le difficoltà successive alla separazione e la scoperta dei presunti tradimenti, con particolare riferimento ad Angelica Montini. Si tratta della ricostruzione personale di Chiara Ferragni, mentre Fedez non interviene direttamente nel documentario per rispondere a queste specifiche dichiarazioni.