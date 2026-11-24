Tom Cruise in Top 10 su Netflix nel film sci-fi sottovalutato che unisce Mad Max e Passengers
Oblivion con Tom Cruise è un fenomeno su Netflix dopo il flop al cinema nel 2013. Scopri perché lo streaming ha salvato il film di Kosinski.
A volte i film hanno bisogno di tempo per trovare il loro pubblico. Oblivion, il thriller fantascientifico diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Tom Cruise, ne è la prova vivente. Uscito nelle sale nel 2013, il film passò quasi inosservato nonostante un cast stellare e una regia firmata dallo stesso regista che avrebbe poi portato al successo planetario Top Gun: Maverick. Oggi, oltre dieci anni dopo, Oblivion sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix, scalando le classifiche di streaming, raggiungendo la Top 10, e conquistando quegli spettatori che all'epoca gli voltarono le spalle.
L'incontro con lei innesca una serie di rivelazioni che porteranno Jack a scoprire la verità su quella guerra e sul ruolo che lui stesso potrebbe aver avuto nella distruzione del pianeta. La trama gioca sapientemente con il concetto di memoria, identità e manipolazione della realtà. Kosinski costruisce un mondo visivamente ipnotico, dove paesaggi post-apocalittici si alternano a tecnologie avveniristiche e a una base aerea sospesa tra le nuvole.
Il successo attuale del film su Netflix testimonia come lo streaming stia diventando una seconda vita per opere incomprese o sottovalutate. Titoli che al cinema non trovarono il loro spazio oggi possono raggiungere milioni di spettatori, costruendo la reputazione che meritavano. È un fenomeno che sta ridisegnando la geografia del successo cinematografico: non conta più solo l'incasso del weekend d'apertura, ma la capacità di un film di resistere nel tempo, di circolare, di passare di bocca in bocca attraverso algoritmi e consigli degli utenti.
La rinascita di Oblivion racconta una storia più ampia sul cinema contemporaneo. Dimostra che il valore di un film non si misura solo nei primi giorni di programmazione, ma nella sua capacità di continuare a parlare agli spettatori negli anni. E soprattutto, conferma che non tutti i film sono fatti per il grande schermo affollato di un sabato sera. Alcuni hanno bisogno del silenzio di una casa, della libertà di essere scoperti quando il momento è giusto, della pazienza che solo lo streaming domestico può offrire.