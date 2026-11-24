Pubblicazione: 24 novembre alle 13:00

A volte i film hanno bisogno di tempo per trovare il loro pubblico. Oblivion, il thriller fantascientifico diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Tom Cruise, ne è la prova vivente. Uscito nelle sale nel 2013, il film passò quasi inosservato nonostante un cast stellare e una regia firmata dallo stesso regista che avrebbe poi portato al successo planetario Top Gun: Maverick. Oggi, oltre dieci anni dopo, Oblivion sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix, scalando le classifiche di streaming, raggiungendo la Top 10, e conquistando quegli spettatori che all'epoca gli voltarono le spalle.

Ma cosa è cambiato nel frattempo? E perché un film che faticò a imporsi al botteghino sta ora diventando un fenomeno su piattaforma? La risposta sta nella. Oblivion racconta la storia di, sessant'anni dopo una devastante guerra aliena. La sua missione sta per concludersi quando recupera Julia, una donna sopravvissuta allo schianto di un'astronave e rimasta in stasi dall'inizio del conflitto.

L'incontro con lei innesca una serie di rivelazioni che porteranno Jack a scoprire la verità su quella guerra e sul ruolo che lui stesso potrebbe aver avuto nella distruzione del pianeta. La trama gioca sapientemente con il concetto di memoria, identità e manipolazione della realtà. Kosinski costruisce un mondo visivamente ipnotico, dove paesaggi post-apocalittici si alternano a tecnologie avveniristiche e a una base aerea sospesa tra le nuvole.

Il successo attuale del film su Netflix testimonia come lo streaming stia diventando una seconda vita per opere incomprese o sottovalutate. Titoli che al cinema non trovarono il loro spazio oggi possono raggiungere milioni di spettatori, costruendo la reputazione che meritavano. È un fenomeno che sta ridisegnando la geografia del successo cinematografico: non conta più solo l'incasso del weekend d'apertura, ma la capacità di un film di resistere nel tempo, di circolare, di passare di bocca in bocca attraverso algoritmi e consigli degli utenti.

E Oblivion non è un caso isolato., con la sua esplorazione viscerale e misteriosa di una zona aliena; Ad Astra di James Gray, viaggio introspettivo ai confini del sistema solare;La rinascita di Oblivion racconta una storia più ampia sul cinema contemporaneo. Dimostra che, ma nella sua capacità di continuare a parlare agli spettatori negli anni. E soprattutto, conferma che. Alcuni hanno bisogno del silenzio di una casa, della libertà di essere scoperti quando il momento è giusto, della pazienza che solo lo streaming domestico può offrire.