Perché Mindhunter è stato cancellato? Arriva la verità da David Fincher: 8 copioni buttati e uno stile che non piaceva
David Fincher spiega perché Mindhunter non avrà una terza stagione: budget insostenibile, 90 ore di lavoro settimanali e rifiuto di compromessi creativi chiudono la serie.
David Fincher ha finalmente rotto il silenzio su una delle domande che i fan si pongono da anni: perché Mindhunter, una delle serie più acclamate del catalogo Netflix, non avrà mai una terza stagione. La risposta, emersa durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, rivela un dietro le quinte fatto di settimane lavorative da novanta ore, copioni interi buttati nel cestino e uno scontro insanabile tra visione artistica e logiche di mercato.
La prima stagione di Mindhunter si rivelò un incubo produttivo. Fincher stesso ammette candidamente che dirigere e supervisionare la serie richiedeva novanta ore di lavoro a settimana, anche quando non era dietro la macchina da presa. Pittsburgh doveva trasformarsi nella America degli anni Settanta, e ogni dettaglio richiedeva un'attenzione maniacale. Un carico di lavoro insostenibile che spinse il team a cercare un showrunner che potesse alleggerire il peso sulle spalle del regista.
Per la seconda stagione, Netflix suggerì un nome di grande esperienza, qualcuno con una reputazione solida nel settore televisivo. Il nuovo showrunner mise al lavoro una squadra di sceneggiatori che produsse otto o nove copioni completi. Ma quando Fincher, impegnato nel montaggio della prima stagione, finalmente ebbe modo di leggerli, la sua reazione fu drastica: li buttò via tutti. Non erano Mindhunter, non rappresentavano la visione della serie. Quella decisione costò quasi un anno di ritardo.
Fu a quel punto che la piattaforma mise le carte in tavola. Due milioni di spettatori amavano la serie, ma il budget di cento milioni di dollari a stagione non era sostenibile per quei numeri. I dirigenti Netflix posero a Fincher una domanda scomoda: poteva rendere Mindhunter più accessibile, più vicina ai canoni di un procedurale come CSI? Forse scene d'azione, inseguimenti con la pistola in pugno, qualcosa che ampliasse la base di pubblico.
La risposta del regista fu netta: no. Mindhunter non è quel tipo di show. Scene di interrogatori in stanze spoglie, tazze di polistirolo, tavoli d'acciaio inossidabile e dialoghi serrati: questa è la natura della serie, prendere o lasciare. Netflix apprezzava l'integrità della visione, ma rimaneva il problema dei numeri. Come far crescere l'audience da due a dieci o dodici milioni di spettatori.
Mindhunter rimane disponibile su Netflix, due stagioni che testimoniano cosa accade quando una visione artistica intransigente si scontra con le dinamiche di un mercato in continua evoluzione. Non ci saranno nuovi episodi, ma l'eredità della serie continua a vivere in ogni crime show che privilegia la profondità psicologica all'azione facile, il dialogo serrato alla spettacolarizzazione.