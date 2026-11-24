Pubblicazione: 24 novembre alle 11:40

David Fincher ha finalmente rotto il silenzio su una delle domande che i fan si pongono da anni: perché Mindhunter, una delle serie più acclamate del catalogo Netflix, non avrà mai una terza stagione. La risposta, emersa durante un'intervista al podcast Happy Sad Confused, rivela un dietro le quinte fatto di settimane lavorative da novanta ore, copioni interi buttati nel cestino e uno scontro insanabile tra visione artistica e logiche di mercato.





Il regista di Fight Club e Se7en, che ha segnato la storia di Netflix con progetti come House of Cards, Mank e The Killer,. Una separazione che chiude definitivamente le porte a qualsiasi possibilità di rivedere gli agenti Holden Ford e Bill Tench interrogare serial killer nelle stanze spoglie dell'FBI.. Fincher stesso ammette candidamente che dirigere e supervisionare la serie richiedeva, anche quando non era dietro la macchina da presa. Pittsburgh doveva trasformarsi nella America degli anni Settanta, eche spinse il team a cercare un showrunner che potesse alleggerire il peso sulle spalle del regista.

Per la seconda stagione, Netflix suggerì un nome di grande esperienza, qualcuno con una reputazione solida nel settore televisivo. Il nuovo showrunner mise al lavoro una squadra di sceneggiatori che produsse otto o nove copioni completi. Ma quando Fincher, impegnato nel montaggio della prima stagione, finalmente ebbe modo di leggerli, la sua reazione fu drastica: li buttò via tutti. Non erano Mindhunter, non rappresentavano la visione della serie. Quella decisione costò quasi un anno di ritardo.





della prima stagione. Quando arrivò il momento di discutere una possibile terza stagione, erano passati ventiquattro mesi dalla seconda. Un intervallo troppo lungo che aveva raffreddato l'entusiasmo del pubblico e complicato ulteriormente i rapporti con Netflix.Fu a quel punto che la piattaforma mise le carte in tavola.di dollari a stagioneper quei numeri. I dirigenti Netflix posero a Fincher una domanda scomoda:Forse scene d'azione, inseguimenti con la pistola in pugno, qualcosa che ampliasse la base di pubblico.

La risposta del regista fu netta: no. Mindhunter non è quel tipo di show. Scene di interrogatori in stanze spoglie, tazze di polistirolo, tavoli d'acciaio inossidabile e dialoghi serrati: questa è la natura della serie, prendere o lasciare. Netflix apprezzava l'integrità della visione, ma rimaneva il problema dei numeri. Come far crescere l'audience da due a dieci o dodici milioni di spettatori.



