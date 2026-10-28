Bruno Vespa fa un passo indietro sui toni con Sabrina Brizzola, sulle sue parole non arretra: cosa dice ora
Bruno Vespa torna sullo scontro con Sabrina Brizzola, si scusa per i toni usati ma ribadisce le sue critiche su scuola, borse di studio e studentati.
A una settimana dal confronto televisivo con Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Universitari, Bruno Vespa torna sulla polemica nata durante Porta a Porta. Il giornalista riconosce di aver utilizzato toni troppo duri nei confronti della giovane rappresentante studentesca, ma non rinuncia alle critiche sulle sue argomentazioni. Al centro della vicenda restano il diritto allo studio, le difficoltà economiche degli universitari e il ruolo delle istituzioni nel garantire servizi e opportunità. Le nuove dichiarazioni del conduttore riaccendono così il dibattito sul confronto tra generazioni e sulla necessità di verificare i dati prima di intervenire pubblicamente.
Tra gli argomenti su cui si concentra la contestazione c’è innanzitutto l’abbandono scolastico. Vespa richiama il dato dell’8,2%, sostenendo che l’Italia avrebbe raggiunto con cinque anni di anticipo l’obiettivo fissato dall’Unione Europea. Passa poi alle borse di studio, citando una percentuale del 99,8% degli aventi diritto che sarebbero riusciti a ottenerle, secondo i dati da lui richiamati e attribuiti all’Andisu. Infine, menziona la questione degli studentati, facendo riferimento alle precisazioni diffuse dal ministero competente. Si tratta delle cifre e degli elementi utilizzati dal conduttore per motivare la propria posizione, per valutarli correttamente è importante considerarne il contesto, il periodo di riferimento e i criteri con cui sono stati calcolati.
La vicenda non riguarda soltanto la correttezza delle informazioni citate in trasmissione. Sabrina Brizzola aveva cercato di portare all’attenzione del pubblico le difficoltà denunciate dagli studenti, tra cui il costo elevato degli affitti e gli ostacoli economici che possono rendere più complicato proseguire gli studi. Dopo il confronto, la coordinatrice aveva descritto come paternalistico l’atteggiamento di Vespa, lamentando di non aver avuto abbastanza spazio per illustrare le ragioni della protesta e le posizioni dell’associazione che rappresenta. Il dibattito si concentra anche sul modo in cui vengono ascoltati gli interlocutori in televisione e sulla possibilità, per chi rappresenta una categoria, di esporre le proprie richieste senza essere interrotto o sminuito.