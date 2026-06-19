Buone notizie per i fan di Obsession: annunciato il nuovo progetto horror del regista Curry Barker

Pubblicazione: 19 giugno alle 13:36

Hollywood può finalmente smettere di domandarsi quale sarà la prossima mossa di Curry Barker. Il regista di Obsession, che ha trasformato un film indipendente da 750mila dollari in un fenomeno culturale da 300 milioni di dollari, ha appena chiuso un accordo stellare con Universal Film Group e Blumhouse Atomic Monster per il suo terzo lungometraggio.



L'intesa, descritta come un deal da otto cifre particolarmente ricco, mantiene Barker saldamente nella famiglia Universal dopo il successo planetario di Obsession, distribuito dalla divisione Focus Features, e in attesa dell'uscita di Anything But Ghosts, il suo secondo film già completato in cui recita accanto ad Aaron Paul, Bryce Dallas Howard e Violet McGraw. Ma cosa rende questo accordo così significativo? Si tratta del riconoscimento di un talento che ha ridefinito le regole del gioco. Barker scriverà, produrrà e dirigerà personalmente questo nuovo progetto horror basato su un'idea originale che ha presentato direttamente ai vertici di Universal.



I dettagli della trama sono custoditi con il massimo riserbo, ma le dichiarazioni dei protagonisti dell'accordo lasciano trasparire un entusiasmo difficile da contenere. Donna Langley, chairman di NBCUniversal Entertainment, ha elogiato la capacità eccezionale di Barker di intercettare il zeitgeist culturale, combinando un istinto innato per ciò che risuona con il pubblico a una straordinaria maestria registica.





Il fenomeno Obsession continua a dominare le conversazioni, spaziando dall'industria cinematografica alle dinamiche di genere. Il film ha compiuto un'impresa rarissima: registrare quattro weekend consecutivi con incassi superiori all'apertura di 17,2 milioni di dollari, diventando il titolo di maggior successo nella storia di Focus Features. Ancora in sala con performance solide, il film ha superato i 300 milioni di dollari nel weekend scorso e sta generando persino speculazioni sugli Oscar.



James Wan e Jason Blum, i partner di Blumhouse Atomic Monster, hanno sottolineato come Barker abbia fatto qualcosa che solo una manciata di registi riesce a realizzare in una generazione: creare qualcosa di completamente originale che si connette con un pubblico enorme. Quella connessione, hanno affermato, è esattamente ciò che conta di più per loro, e sono orgogliosi di avere una slate in crescita con il regista.





Lo stesso Barker ha espresso il suo entusiasmo per un progetto che desidera realizzare da tempo, definendo Blumhouse Atomic Monster e Universal Film Group la casa ideale per una narrazione audace e originale, il tipo di ambiente che ogni filmmaker sogna. La distribuzione mondiale sarà gestita da Universal Film Group, garantendo al progetto una portata globale sin dal primo giorno.



Mentre Hollywood osserva con attenzione ogni sua mossa, il pubblico italiano e mondiale attende con impazienza di scoprire quale nuovo incubo originale Curry Barker stia preparando, ma nel frattempo può godere di Obsession nelle sale e del primo film del regista reso a disposizione gratis per tutti. Se Obsession è riuscito a dominare le conversazioni culturali per mesi, trasformando location di Los Angeles in mete di pellegrinaggio per i fan, cosa potrà mai inventarsi per il suo terzo atto.