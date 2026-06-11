Callum Turner sarà il prossimo James Bond? La sua risposta è degna di un agente segreto

Pubblicazione: 11 giugno alle 10:08

Da quando Amazon MGM ha dato ufficialmente il via alla caccia al nuovo James Bond, una domanda ha iniziato a dominare le discussioni di fan e addetti ai lavori: chi raccoglierà l'eredità di Daniel Craig? Tra i nomi più chiacchierati c'è quello di Callum Turner, attore britannico sulla cresta dell'onda che nelle ultime settimane è diventato uno dei favoriti secondo molti. In attesa di capire chi interpreta il celebre agente segreto, queste voci sono state commentate direttamente da Turner, senza chiarire però del tutto la situazione.

Quindi cosa dicestesso di tutto questo clamore sul suo possibile ruolo come? Incontrato a Regent's Park, uno dei suoi posti preferiti di Londra dove di solito passeggia con, il suo adorato cane meticcio Labrador-Rottweiler, l'attore è evasivo quanto basta, "So quanto te, davvero, so quanto te", dice dopo che Amazon MGM ha confermato che la ricerca del nuovo James Bond è ufficialmente in corso.

È almeno interessato ad accettare il ruolo, se gli venisse offerto? Turner ride tra sé, guardando le sue scarpe da ginnastica. "Non commenterò questa cosa." Ma non contento di tutto ciò, l'attore inglese ha aggiunto quanto segue:

"Ti dirò cosa c'è di così divertente nella questione Bond: anche i tuoi migliori amici ti chiedono, persone che non senti da 10 anni ti mandano messaggi, e tu non sai niente. È una cosa così strana che qualcosa sta accadendo e niente sta accadendo affatto. Genuinamente non so nulla. Lo trovo piuttosto divertente." - Callum Turner

Callum Turner in Masters of the Air, fonte: Apple TV

Ricordiamo che Callum Turner ha costruito la sua carriera attraverso una combinazione di cinema indipendente e grandi produzioni. E dopo essersi fatto notare in film come Green Room e Tramps, è stato capace di raggiungere il grande pubblico grazie alla saga di Animali Fantastici. Inoltre negli ultimi anni ha consolidato la sua crescita prendendo parte a progetti importanti come The Boys in the Boat di George Clooney e la serie Apple TV+ Masters of the Air.

Ma il 2026 potrebbe rappresentare il vero punto di svolta della sua carriera, visto che dopo l'arrivo nelle sale di due film indipendenti, Rose of Nevada e Rosebush Pruning, Turner sarà protagonista della commedia romantica One Night Only accanto a Monica Barbaro. Il regista Will Gluck, che in passato ha contribuito a lanciare star come Emma Stone, Sydney Sweeney e Glen Powell, è convinto che l'attore britannico abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei nuovi grandi volti di Hollywood.

Ma tornando a 007, per il momento Callum Turner non conferma e non smentisce nulla, con le sue parole che non fanno che alimentare il mistero attorno a uno dei casting più attesi di Hollywood, proprio mentre Amazon MGM e Denis Villeneuve sono alla ricerca del nuovo volto di 007 (tra i rumor c'è anche Jacob Elordi). Ma in attesa di capire cosa ne sarà del futuro dell'agente segreto più importante del cinema, una cosa è certa: Turner si trova nel momento più importante della sua vita professionale. E se davvero dovesse essere lui il prossimo James Bond, molti potrebbero guardare a queste dichiarazioni come al primo indizio di una storia che era già iniziata dietro le quinte.