Cancellato lo spin-off di Intervista col Vampiro: cosa succede ora all’universo di Anne Rice

Pubblicazione: 29 marzo alle 08:40

Lo spin-off di Intervista col vampiro è stato ufficialmente cancellato dopo una sola stagione, segnando una svolta importante per l’universo televisivo tratto dai romanzi di Anne Rice. La serie, intitolata Talamasca: The Secret Order, era stata lanciata con l’obiettivo di espandere il cosiddetto Immortal Universe di AMC. Nonostante i collegamenti diretti con le altre serie e un’ambientazione ricca di mistero, il progetto non è riuscito a ottenere un rinnovo. La notizia ha sorpreso molti fan, soprattutto perché si tratta della prima cancellazione all’interno di questo franchise.

Talamasca: The Secret Order era una serie soprannaturale sviluppata da John Lee Hancock e ambientata nello stesso universo narrativo di Intervista col vampiro . La storia seguiva Guy Anatole, interpretato da Nicholas Denton,, un’organizzazione segreta incaricata disovrannaturali, tra cui vampiri e altre entità immortali. Nel corso dei sei episodi della prima stagione, trasmessi tra ottobre e fine novembre 2025,fatto di agenti, creature immortali e antichi equilibri di potere.

La narrazione si basava sia su The Vampire Chronicles sia su The Lives of the Mayfair Witches, ampliando il contesto mitologico creato da Anne Rice. Il cast includeva anche Elizabeth McGovern, William Fichtner, Maisie Richardson-Sellers e Celine Buckens, con la partecipazione speciale di Jason Schwartzman. Inoltre, la presenza di attori come Eric Bogosian e Justin Kirk, già visti in Intervista col vampiro, rafforzava il legame diretto con le altre serie del franchise.

Lestat nella serie tv Intervista col Vampiro fonte: Netflix

Nonostante queste connessioni e un universo narrativo già consolidato, AMC ha deciso di non proseguire con una seconda stagione. In una dichiarazione ufficiale, il network ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando però che la storia della Talamasca non è conclusa del tutto: l’organizzazione e alcuni personaggi potrebbero infatti riapparire in altre serie dello stesso universo.

Fonte / ScreenRant