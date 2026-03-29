Cancellato lo spin-off di Intervista col Vampiro: cosa succede ora all’universo di Anne Rice
Talamasca: The Secret Order, spin-off di Intervista col vampiro, è stato cancellato dopo una stagione. AMC però lascia aperto il futuro dei personaggi.
Lo spin-off di Intervista col vampiro è stato ufficialmente cancellato dopo una sola stagione, segnando una svolta importante per l’universo televisivo tratto dai romanzi di Anne Rice. La serie, intitolata Talamasca: The Secret Order, era stata lanciata con l’obiettivo di espandere il cosiddetto Immortal Universe di AMC. Nonostante i collegamenti diretti con le altre serie e un’ambientazione ricca di mistero, il progetto non è riuscito a ottenere un rinnovo. La notizia ha sorpreso molti fan, soprattutto perché si tratta della prima cancellazione all’interno di questo franchise.Talamasca: The Secret Order era una serie soprannaturale sviluppata da John Lee Hancock e ambientata nello stesso universo narrativo di Intervista col vampiro. La storia seguiva Guy Anatole, interpretato da Nicholas Denton, uno studente di legge che viene reclutato dalla Talamasca, un’organizzazione segreta incaricata di monitorare e contenere forze sovrannaturali, tra cui vampiri e altre entità immortali. Nel corso dei sei episodi della prima stagione, trasmessi tra ottobre e fine novembre 2025, la serie mostrava come Guy venisse progressivamente coinvolto in un mondo nascosto fatto di agenti, creature immortali e antichi equilibri di potere.
La narrazione si basava sia su The Vampire Chronicles sia su The Lives of the Mayfair Witches, ampliando il contesto mitologico creato da Anne Rice. Il cast includeva anche Elizabeth McGovern, William Fichtner, Maisie Richardson-Sellers e Celine Buckens, con la partecipazione speciale di Jason Schwartzman. Inoltre, la presenza di attori come Eric Bogosian e Justin Kirk, già visti in Intervista col vampiro, rafforzava il legame diretto con le altre serie del franchise.
Nonostante queste connessioni e un universo narrativo già consolidato, AMC ha deciso di non proseguire con una seconda stagione. In una dichiarazione ufficiale, il network ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, sottolineando però che la storia della Talamasca non è conclusa del tutto: l’organizzazione e alcuni personaggi potrebbero infatti riapparire in altre serie dello stesso universo.Questa scelta arriva mentre AMC continua a investire sull’Immortal Universe. Interview with the Vampire, recentemente rinominata The Vampire Lestat, è già programmata per tornare con una terza stagione il 7 giugno, mentre Mayfair Witches è stata rinnovata per una terza stagione prevista per l’inizio del 2027. La cancellazione di Talamasca rappresenta quindi più una riorganizzazione narrativa che una chiusura definitiva del mondo creato da Anne Rice, con l’obiettivo di concentrare le risorse sui progetti principali mantenendo comunque vivi i collegamenti tra le diverse storie.