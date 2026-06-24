Caos a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti costretto a fermarsi: finale interrotto, ecco cos'è successo

Pubblicazione: 24 giugno alle 12:05

Il preserale di Canale 5 continua a riservare colpi di scena clamorosi che lasciano il pubblico da casa senza parole. Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 23 giugno 2026, la tensione in studio ha raggiunto livelli altissimi, culminando in un finale del tutto inatteso. Il conduttore Gerry Scotti, volto storico e pilastro della rete, ha letteralmente troncato la trasmissione sul più bello, scatenando una pioggia di reazioni sui social network tra l'incredulità dei telespettatori e il disorientamento in studio.

Un finale che ha lasciato l'amaro in bocca, specialmente perché arrivato subito dopo un momento di grande esaltazione per gli ottimi risultati e il record di ascolti che il game show sta registrando in questa caldissima programmazione estiva, grazie anche alla programmazione altalenante dIalle partite dei mondiali. Ma cosa è successo esattamente al quiz game di Canale 5 per spingere il Scotti ad una chiusura così repentina?

La puntata del 23 giugno è iniziata sotto i migliori auspici, caratterizzata dal consueto clima di leggerezza e gioco. In studio si sono sfidati la campionessa in carica Fabiola, proveniente da Gravina di Catania, l'impiegato cesenate Federico e Delia, una giovane praticante avvocato romana. Tra una manche e l'altra, il ritmo del gioco è stato scandito anche dai soliti siparietti ironici tra Gerry Scotti e la showgirl Samira Lui. Tuttavia, l'atmosfera si è surriscaldata quando la concorrente Delia ha rivolto a Samira una richiesta definita ironicamente "umiliante" in studio, legata a un saluto particolare per il compagno, provocando le risate imbarazzate della stessa soubrette italo-senegalese.

La Ruota della Fortuna finale anticipato-fonte Mediasetinfinity

Sebbene lo scambio si sia concluso con un sorriso e un bacio virtuale inviato a quattro mani, la sensazione di un ritmo fin troppo frenetico e a tratti caotico ha iniziato a farsi strada nello studio di Cologno Monzese. Il vero punto di rottura si è verificato durante la fase cruciale del gioco, quella che precede il tabellone finale. Al momento dell'apertura dell'ultima busta, Gerry Scotti ha iniziato a giocare fortemente sulla suspense, dilatando i tempi e lasciando intendere che il contenuto potesse nascondere una delusione o una cifra inferiore alle aspettative. Quando è emerso che nella busta rimasta chiusa si celavano ben 100 mila euro, la reazione del nuovo campione Federico e del pubblico è stata di puro stupore.

Proprio inquel momento di massimo picco emotivo, anziché prolungare i festeggiamenti o concedere il consueto spazio ai saluti istituzionali e alle considerazioni sul finale, Gerry Scotti ha deciso di. Un taglio netto, una chiusura anticipata che ha spiazzato la regia e gli stessi concorrenti. "Ma perché?", si sono chiesti i telespettatori sui social, lamentando un finale deludente rispetto all'andamento esaltante di tutta la puntata.

Nonostante il finale discusso, La Ruota della Fortuna continua a confermarsi uno dei titoli più solidi del palinsesto Mediaset. L'edizione estiva ha portato una ventata di freschezza e il pubblico sembra aver apprezzato le novità introdotte dalla produzione. Gerry Scotti resta il punto di forza del format, grazie alla capacità di mantenere alta l'attenzione e creare un rapporto diretto con concorrenti e telespettatori.