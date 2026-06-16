I mondiali non fermano Gerry Scotti, La Ruota Della Fortuna continua: ecco cosa cambia per l'estate. Tutte le novità

Pubblicazione: 16 giugno alle 14:55

L’estate 2026 ha portato modifiche ai palinsesti generalisti in televisione a causa della presenza dei mondiali, ma su Mediaset c'è un programma che non vuole fermarsi. Importanti cambiamenti, infatti, verranno apportati a La Ruota della Fortuna, il quiz di successo condotto da Gerry Scotti che continuerà ad accompagnare il pubblico di Canale 5 anche durante i mesi più caldi dell’anno. Dopo la conferma della presenza in palinsesto per tutta l’estate, Mediaset ha deciso di introdurre alcune novità che promettono di rendere il game show ancora più dinamico e spettacolare.

La Ruota della Fortuna, tra i programmi più seguiti degli ultimi mesi, continuerà ad andare in onda anche durante luglio e agosto, garantendo continuità al numeroso pubblico che ogni sera segue il quiz condotto da Gerry Scotti. La decisione rappresenta una vera sorpresa per molti telespettatori. Fino a poche settimane fa, infatti,, con l’arrivo di nuove trasmissioni pronte a occupare la fascia oraria.

Invece, la dirigenza del Biscione ha scelto di puntare sulla stabilità, confermando la fiducia in un programma che ha saputo conquistare ascolti importanti e consolidare la propria presenza nel palinsesto quotidiano. Dal suo debutto a oggi, La Ruota della Fortuna si è affermata come uno degli appuntamenti più seguiti della programmazione Mediaset, attirando ogni sera milioni di telespettatori grazie a una formula semplice, ma sempre efficace.

Gerry Scotti e Samira a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

La conduzione di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, ha contribuito a rilanciare uno dei marchi storici della televisione italiana, rendendolo competitivo anche in una fascia particolarmente delicata come quella dell’access prime time. La conferma estiva rappresenta anche una precisa strategia editoriale. Mentre molte trasmissioni scelgono di fermarsi durante i mesi più caldi dell’anno, Mediaset preferisce mantenere invariata la propria offerta, cercando di fidelizzare ulteriormente il pubblico.

Il quiz game nella versione estiva subirà alcuni cambiamenti, destinati a dare una nuova immagine al format: più leggera, fresca e divertente. Secondo le ultime indiscrezioni, a partire dal 22 giugno il programma si presenterà con una veste parzialmente rinnovata. Gli autori hanno infatti studiato nuove manche a tema estivo,. Tra le novità più attese ci saranno round dedicati alle vacanze, alle tradizioni della bella stagione e soprattutto ai tormentoni musicali che accompagneranno l’estate degli italiani. La musica avrà quindi un ruolo ancora più centrale all’interno del format

.La vera sorpresa riguarda l’introduzione di un premio speciale che andrà ad arricchire ulteriormente il meccanismo di gioco. Secondo alcuni rumors si tratterebbe di una bicicletta elettrica, per alcuni una risposta alla macchina di Affari Tuoi, che in questi giorni ha subito uno stop a causa della programmazione dei Mondiali di calcio. La Ruota della Fortuna si prepara dunque a vivere una nuova stagione di successi, determinata a detenere la leadership degli ascolti della fascia preserale di Canale 5.