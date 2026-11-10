Capriolo Film Festival 2026, svelato il programma completo: da Federico Zampaglione all'omaggio a Nolan
Capriolo Film Festival 2026, dal 13 al 15 novembre tre giorni di cinema con Federico Zampaglione, Davide Perino, proiezioni e incontri speciali.
l cinema si prepara a diventare protagonista nel cuore della Franciacorta, visto che dal 13 al 15 novembre 2026, a Capriolo, in provincia di Brescia, si svolgerà la prima edizione del Capriolo Film Festival, una manifestazione dedicata alla settima arte che riunirà registi, doppiatori, autori e appassionati attraverso tre giornate di proiezioni, incontri e approfondimenti. Un'occasione per scoprire il cinema da una prospettiva diversa, entrando in contatto con i professionisti che contribuiscono a trasformare le storie in immagini.
La serata si sposterà alla Multisala Gemini, dove alle 20:30 sarà protagonista Davide Perino, celebre doppiatore italiano conosciuto soprattutto per aver prestato la voce a Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli. Alle 21:30 seguirà la proiezione di Springsteen – Liberami dal nulla, il film diretto da Scott Cooper con Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen. Sabato 14 novembre sarà invece dedicato all'animazione, al cinema indipendente e all'horror. La mattinata proporrà iniziative rivolte agli studenti, con la proiezione del cortometraggio A School Day, un incontro sul tema dell'autismo e un approfondimento sulla tecnica della stop motion.
Nel pomeriggio, dalle 17:00, spazio ai cortometraggi Juggernaut e Homo Homini Lupus, accompagnati da incontri con i rispettivi registi. Alle 20:30, alla Multisala Gemini, arriverà uno degli ospiti più attesi del festival: Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista di film come Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali e The Well. Il suo incontro con il pubblico precederà la proiezione delle 21:30 di The Nameless Ballad, il nuovo horror del regista, uscito nelle sale italiane il 5 novembre.
Il festival si concluderà con un omaggio a Christopher Nolan. Alle 20:30 è previsto il panel Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema, dedicato alla filmografia del regista britannico e alla sua capacità di trasformare il tempo, l'illusione e la complessità narrativa in spettacolo cinematografico. Alle 21:30, infine, sarà proiettato The Prestige, nel ventesimo anniversario della sua uscita. Una scelta che rappresenta idealmente lo spirito della manifestazione: celebrare il cinema, ma anche comprenderne i meccanismi e riscoprire il lavoro creativo che si nasconde dietro ogni storia.
Il Capriolo Film Festival nasce con l'obiettivo di costruire un nuovo spazio di incontro tra pubblico e professionisti, riservando particolare attenzione ai cortometraggi, ai giovani autori, alle produzioni locali e alle attività dedicate alle scuole. Gli appuntamenti si svolgeranno all'Auditorium BCC Basso Sebino, in Via IV Novembre 6, e alla Multisala Gemini, in Via Palazzolo 66, a Capriolo. Per gli eventi pomeridiani alla Multisala Gemini è previsto l'ingresso gratuito, mentre gli appuntamenti serali avranno un biglietto di 9 euro.