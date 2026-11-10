Capriolo Film Festival 2026, svelato il programma completo: da Federico Zampaglione all'omaggio a Nolan

Pubblicazione: 10 novembre alle 20:53

l cinema si prepara a diventare protagonista nel cuore della Franciacorta, visto che dal 13 al 15 novembre 2026, a Capriolo, in provincia di Brescia, si svolgerà la prima edizione del Capriolo Film Festival, una manifestazione dedicata alla settima arte che riunirà registi, doppiatori, autori e appassionati attraverso tre giornate di proiezioni, incontri e approfondimenti. Un'occasione per scoprire il cinema da una prospettiva diversa, entrando in contatto con i professionisti che contribuiscono a trasformare le storie in immagini.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra, con il sostegno del main partner BCC Basso Sebino, appartenente al Gruppo BCC Iccrea.partecipano come media partner, accompagnando un progetto che punta a valorizzare il territorio e ad avvicinare il pubblico al mondo del cinema. Il programma prenderà il viacon una mattinata dedicata alle scuole, tra cinema d'animazione e approfondimenti sul doppiaggio. Alle 16:45, all'Auditorium BCC Basso Sebino, si terrà la presentazione ufficiale della manifestazione, seguita dalle 17:00 da una selezione di cortometraggi legati al territorio e da un incontro con gli autori, in programma alle 18:00.

La serata si sposterà alla Multisala Gemini, dove alle 20:30 sarà protagonista Davide Perino, celebre doppiatore italiano conosciuto soprattutto per aver prestato la voce a Frodo Baggins nella trilogia de Il Signore degli Anelli. Alle 21:30 seguirà la proiezione di Springsteen – Liberami dal nulla, il film diretto da Scott Cooper con Jeremy Allen White nei panni di Bruce Springsteen. Sabato 14 novembre sarà invece dedicato all'animazione, al cinema indipendente e all'horror. La mattinata proporrà iniziative rivolte agli studenti, con la proiezione del cortometraggio A School Day, un incontro sul tema dell'autismo e un approfondimento sulla tecnica della stop motion.

Capriolo Film Fest

Nel pomeriggio, dalle 17:00, spazio ai cortometraggi Juggernaut e Homo Homini Lupus, accompagnati da incontri con i rispettivi registi. Alle 20:30, alla Multisala Gemini, arriverà uno degli ospiti più attesi del festival: Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista di film come Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali e The Well. Il suo incontro con il pubblico precederà la proiezione delle 21:30 di The Nameless Ballad, il nuovo horror del regista, uscito nelle sale italiane il 5 novembre.

entrerà nel vivo dei grandi confronti cinematografici. Sicon la proiezione di La mia vita da zucchina, proposta in occasione del decimo anniversario della sua uscita. Alleprenderà il via I duellanti, un appuntamento dedicato al confronto tra, due autori che hanno costruito immaginari fantastici profondamente riconoscibili. Allesarà invece il momento di Steven Spielberg e James Cameron, protagonisti di un approfondimento dedicato a due differenti concezioni del grande cinema spettacolare.

Il festival si concluderà con un omaggio a Christopher Nolan. Alle 20:30 è previsto il panel Christopher Nolan, il prestigiatore del cinema, dedicato alla filmografia del regista britannico e alla sua capacità di trasformare il tempo, l'illusione e la complessità narrativa in spettacolo cinematografico. Alle 21:30, infine, sarà proiettato The Prestige, nel ventesimo anniversario della sua uscita. Una scelta che rappresenta idealmente lo spirito della manifestazione: celebrare il cinema, ma anche comprenderne i meccanismi e riscoprire il lavoro creativo che si nasconde dietro ogni storia.

Il Capriolo Film Festival nasce con l'obiettivo di costruire un nuovo spazio di incontro tra pubblico e professionisti, riservando particolare attenzione ai cortometraggi, ai giovani autori, alle produzioni locali e alle attività dedicate alle scuole. Gli appuntamenti si svolgeranno all'Auditorium BCC Basso Sebino, in Via IV Novembre 6, e alla Multisala Gemini, in Via Palazzolo 66, a Capriolo. Per gli eventi pomeridiani alla Multisala Gemini è previsto l'ingresso gratuito, mentre gli appuntamenti serali avranno un biglietto di 9 euro.