Carrie, chi è Emaline? La frase “sono una spia” nasconde un segreto inquietante nella serie di Mike Flanagan
Scopri chi è Emaline in Carrie di Mike Flanagan: dai suoi misteriosi poteri al legame con la protagonista, gli indizi che svelano le sue vere intenzioni.
L’arrivo di Emaline cambia profondamente il percorso di Carrie White nella nuova serie di Mike Flanagan per Prime Video. Quella che inizialmente sembra un’amicizia nata tra i corridoi della scuola nasconde una realtà molto più inquietante. La ragazza, interpretata da Thalia Dudek, possiede capacità fuori dal comune e sembra conoscere Carrie meglio di quanto dovrebbe. Ma qual è il suo obiettivo? E perché, invece di aiutare la protagonista a controllare i propri poteri, finisce per alimentarne la rabbia? Dietro Emaline si nasconde uno dei misteri più importanti della serie, destinato a cambiare il significato degli eventi che conducono al tragico ballo scolastico.
Il dubbio sulla sua esistenza diventa particolarmente forte nel quinto episodio. Chris entra in possesso di una registrazione nella quale Carrie sembra parlare da sola e pubblica il filmato sul profilo Instagram CarrieRed. La protagonista comincia a chiedersi se Emaline sia soltanto una creazione della propria mente, anche perché è tormentata da visioni del padre. Le due situazioni però non coincidono, le apparizioni paterne sembrano legate al dolore, mentre Emaline è reale. Si tratta di una potentissima proiettatrice astrale, capace di manifestarsi e comunicare con Carrie senza essere visibile agli altri studenti. La serie dissemina indizi attraverso suoni simili a sibili quando compare o si sposta e attraverso le reazioni di chi le sta intorno, nessuno sembra riconoscerla, nemmeno quando si trova accanto alla protagonista. Elementi che, inizialmente, possono essere scambiati per dettagli marginali, ma che acquistano significato dopo la rivelazione.
Il vero problema non riguarda soltanto la natura soprannaturale di Emaline, bensì l'influenza che esercita su Carrie. All'inizio appare sarcastica, insofferente verso le ragazze prepotenti e vicina a chi viene emarginato. Quando Carrie manifesta apertamente i propri poteri, Emaline assume un atteggiamento sempre più provocatorio, la incoraggia a immaginare i compagni come bersagli, approva le sue reazioni aggressive e alimenta il desiderio di vendicarsi di chi l'ha umiliata. Quando Carrie distrugge oggetti in una discarica, le suggerisce di immaginare che a essere colpiti siano proprio gli studenti. In seguito, la spinge sempre oltre, anche contro Chris e la sua aguzzina. Ai suoi occhi, la violenza sembra diventare una forma di giustizia, ma la sua influenza finisce per trascinare Carrie verso conseguenze sempre più devastanti.
Restano aperti diversi interrogativi, come ha scoperto Carrie, perché ha scelto di avvicinarsi proprio a lei e quale sia il suo legame con gli altri sensitivi presenti nella storia. Emaline contribuisce infatti ad ampliare l'universo narrativo di Stephen King costruito dalla serie, nel quale compaiono anche Margaret White e altri individui dotati di capacità psichiche. Il suo ruolo potrebbe avere implicazioni più ampie rispetto al solo rapporto con Carrie, ma le sue motivazioni non ricevono una spiegazione definitiva. Un eventuale proseguimento della serie potrebbe approfondire il suo passato e chiarire se il suo intervento sia legato a un piano più grande oppure a un trauma personale mai elaborato.