Carrie, chi è Emaline? La frase “sono una spia” nasconde un segreto inquietante nella serie di Mike Flanagan

Pubblicazione: 14 ottobre alle 12:42

L’arrivo di Emaline cambia profondamente il percorso di Carrie White nella nuova serie di Mike Flanagan per Prime Video. Quella che inizialmente sembra un’amicizia nata tra i corridoi della scuola nasconde una realtà molto più inquietante. La ragazza, interpretata da Thalia Dudek, possiede capacità fuori dal comune e sembra conoscere Carrie meglio di quanto dovrebbe. Ma qual è il suo obiettivo? E perché, invece di aiutare la protagonista a controllare i propri poteri, finisce per alimentarne la rabbia? Dietro Emaline si nasconde uno dei misteri più importanti della serie, destinato a cambiare il significato degli eventi che conducono al tragico ballo scolastico.

. La serie, che ha ricevuto recensioni positive, recupera anche aspetti del libro rimasti in secondo piano negli adattamenti precedenti, tra cui la pioggia di pietre e lo sviluppo graduale delle capacità di Carrie, inserendoli in un contesto contemporaneo. Emaline compare nel secondo episodio, quando Carrie la incontra mentre sta piangendo in bagno. Tra le due nasce rapidamente un legame, ma. Emaline dichiara di essere una spia e definisce Carrie la propria missione, una frase che acquista un peso diverso man mano che emergono i segreti del personaggio.

Il dubbio sulla sua esistenza diventa particolarmente forte nel quinto episodio. Chris entra in possesso di una registrazione nella quale Carrie sembra parlare da sola e pubblica il filmato sul profilo Instagram CarrieRed. La protagonista comincia a chiedersi se Emaline sia soltanto una creazione della propria mente, anche perché è tormentata da visioni del padre. Le due situazioni però non coincidono, le apparizioni paterne sembrano legate al dolore, mentre Emaline è reale. Si tratta di una potentissima proiettatrice astrale, capace di manifestarsi e comunicare con Carrie senza essere visibile agli altri studenti. La serie dissemina indizi attraverso suoni simili a sibili quando compare o si sposta e attraverso le reazioni di chi le sta intorno, nessuno sembra riconoscerla, nemmeno quando si trova accanto alla protagonista. Elementi che, inizialmente, possono essere scambiati per dettagli marginali, ma che acquistano significato dopo la rivelazione.

Il vero problema non riguarda soltanto la natura soprannaturale di Emaline, bensì l'influenza che esercita su Carrie. All'inizio appare sarcastica, insofferente verso le ragazze prepotenti e vicina a chi viene emarginato. Quando Carrie manifesta apertamente i propri poteri, Emaline assume un atteggiamento sempre più provocatorio, la incoraggia a immaginare i compagni come bersagli, approva le sue reazioni aggressive e alimenta il desiderio di vendicarsi di chi l'ha umiliata. Quando Carrie distrugge oggetti in una discarica, le suggerisce di immaginare che a essere colpiti siano proprio gli studenti. In seguito, la spinge sempre oltre, anche contro Chris e la sua aguzzina. Ai suoi occhi, la violenza sembra diventare una forma di giustizia, ma la sua influenza finisce per trascinare Carrie verso conseguenze sempre più devastanti.

La portata delle sue intenzioni emerge nel finale, quando Emaline prende il controllo del corpo di Carrie e scatena il caos durante il ballo scolastico. La palestra si trasforma in una trappola, gli studenti vengono scagliati da una parte all'altra, divampa un incendio e la fuga diventa sempre più difficile. Anche dopo essersi separata dalla protagonista,. Il suo comportamento lascia intuire una profonda ostilità nei confronti degli altri esseri umani e una convinzione inquietante,. Nell'ultima scena, inoltre, Emaline racconta di aver già vissuto una situazione simile, con genitori pronti a uccidere il proprio figlio dotato di capacità soprannaturali. È un dettaglio che potrebbe aiutare a ricostruire il suo passato e a comprendere la sua rabbia, ma non basta a chiarire completamente la sua sete di sangue.

Restano aperti diversi interrogativi, come ha scoperto Carrie, perché ha scelto di avvicinarsi proprio a lei e quale sia il suo legame con gli altri sensitivi presenti nella storia. Emaline contribuisce infatti ad ampliare l'universo narrativo di Stephen King costruito dalla serie, nel quale compaiono anche Margaret White e altri individui dotati di capacità psichiche. Il suo ruolo potrebbe avere implicazioni più ampie rispetto al solo rapporto con Carrie, ma le sue motivazioni non ricevono una spiegazione definitiva. Un eventuale proseguimento della serie potrebbe approfondire il suo passato e chiarire se il suo intervento sia legato a un piano più grande oppure a un trauma personale mai elaborato.