Carrie, il finale nasconde un legame con Shining: la scoperta su Margaret e il mistero delle altre donne

Pubblicazione: 17 ottobre alle 10:46

Il ballo di fine anno si trasforma in una tragedia che cambia per sempre la vita di Carrie White. La serie di Mike Flanagan, disponibile su Prime Video, rilegge il romanzo di Stephen King introducendo nuovi personaggi e misteri. Dietro la furia della protagonista si nasconde una verità più complessa, che coinvolge anche sua madre Margaret. Il finale svela infatti un legame inatteso tra diverse donne dotate di capacità straordinarie e apre la strada a possibili collegamenti con altri racconti di King. Ma chi sono le misteriose figure che osservano gli eventi e quale segreto nasconde davvero Margaret?

Al ballo di fine anno, Carrie perde il controllo dopo l'ennesima umiliazione orchestrata da Chris Hargensen. Quando viene ricoperta di sangue, Emaline West le propone di prendere il controllo della situazione. Carrie accetta e permette all'amica di agire attraverso di lei, trasformando la vendetta in un massacro. Tra le vittime ci sono Chris e Billy Nolan, schiacciati nella loro automobile. Persino Chris tenta di scusarsi poco prima di morire, ma ormai è troppo tardi.

Terminata la strage, Carrie è sconvolta dalle conseguenze delle proprie azioni. Emaline, invece, la invita a rivendicare il diritto di esistere senza vergognarsi di sé. Le due ballano per strada sulle note di Shy Girl di Haute & Freddy, in un momento di liberazione che contrasta con la violenza appena consumata. Quando Emaline viene colpita, però, la sua proiezione astrale svanisce e Carrie rimane sola davanti all'orrore.

La ragazza torna quindi da Margaret, cercando il conforto materno. La donna, tuttavia, è convinta che gli eventi del ballo confermino i timori di Amanda e decide di uccidere la figlia. Dopo averle fatto il bagno e averla invitata a pregare nell'armadio, Margaret tenta di colpirla con un ferro da maglia e poi con delle forbici. Carrie riesce a difendersi e scatena i propri poteri, provocando il crollo della casa. Entrambe sopravvivono inizialmente alle macerie, ma Carrie fugge con l'aiuto della versione fisica di Emaline, mentre Margaret rimane intrappolata.

È a questo punto che arriva una delle rivelazioni più importanti della serie,. Durante il crollo, infatti, aveva trattenuto le macerie senza toccarle, descrivendo l'esperienza come un momento in cui aveva flesso. Un ricordo dell'infanzia conferma la scoperta, dopo aver pregato Dio di mostrarle un segno,. All'epoca aveva interpretato l'episodio come un miracolo religioso, senza comprendere che fosse una manifestazione delle sue capacità.

Adelaide, che indaga sulle donne dotate di poteri, le spiega quindi il funzionamento del cosiddetto gene TK, una caratteristica che può rimanere inattiva per tutta la vita. Margaret, però, non riesce a controllare stabilmente le proprie capacità. Prima di ucciderla, Adelaide le parla della luccicanza, o splendore, posseduta in misura diversa da molte persone. Il riferimento è significativo per i fan di Stephen King, in Shining, infatti, questo termine descrive le facoltà psichiche di Danny Torrance. La serie suggerisce un possibile collegamento tra i poteri di Carrie e quelli presenti in altre storie dell'autore, senza chiarire definitivamente la natura di questa connessione.

Resta infine il mistero delle altre ragazze, le donne introdotte all'inizio della miniserie e percepite da Sue durante il ballo. Il gruppo comprende Caitlyn, capace di avvertire la forza sprigionata da Carrie e di informare la propria guida. Le rivelazioni del finale suggeriscono che queste donne conoscano l'esistenza di altre persone dotate di capacità soprannaturali e ne seguano le manifestazioni. La serie non chiarisce completamente la loro organizzazione né i loro obiettivi. Il finale rimane aperto, Carrie potrebbe essere soltanto una delle tante persone coinvolte in una realtà molto più vasta, mentre il destino delle altre donne e il possibile legame con Shining restano interrogativi da approfondire.