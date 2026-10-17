Carrie, Mike Flanagan modifica uno dei momenti più celebri: la scelta sul ballo prepara un futuro diverso

Pubblicazione: 17 ottobre alle 11:02

La scena del ballo scolastico è uno dei momenti più riconoscibili di Carrie, ma nella versione di Mike Flanagan non tutto accade come nel romanzo di Stephen King e nei precedenti adattamenti. Il regista ha scelto di intervenire proprio su questo passaggio cruciale, modificando il ruolo della protagonista nella tragedia. Una decisione che non riguarda soltanto il desiderio di sorprendere il pubblico, ma anche il futuro della ragazza. L'adattamento, distribuito su Prime Video e interpretato da Summer H. Howell, amplia infatti l'universo soprannaturale della storia. L'obiettivo di Flanagan è raccontare che cosa potrebbe accadere a Carrie se, dopo quella notte, avesse la possibilità di continuare a vivere.

Per comprendere la scelta del regista bisogna partire dal contesto in cui si muove la nuova Carrie White. Dopo una vita trascorsa in isolamento sotto il controllo della madre Margaret, la ragazza entra in una scuola pubblica e si ritrova esposta alla crudeltà dei coetanei., l'umiliazione non rimane confinata tra le mura scolastiche, ma può diventare rapidamente. È un cambiamento importante rispetto al romanzo del 1974, nel quale la vergogna si diffondeva soprattutto attraverso le voci di una piccola comunità. Il regista ha dichiarato di non voler replicare semplicemente il lavoro già realizzato da Brian De Palma nel film del 1976,

La differenza più evidente emerge durante il ballo di fine anno. Carrie viene incoronata reginetta insieme a Tommy Ross, ma lo scherzo organizzato da Chris Hargensen e Billy Nolan trasforma quella che doveva essere una serata speciale in un'umiliazione devastante. La ragazza perde il controllo e scatena i propri poteri, provocando distruzione e contribuendo anche alla morte di Tommy. A questo punto interviene Emaline, interpretata da Thalia Dudek, che propone di prendere temporaneamente il controllo del corpo di Carrie attraverso una connessione psichica. La protagonista accetta e la devastazione prosegue con il coinvolgimento diretto della nuova arrivata. È qui che Flanagan si allontana dalle versioni precedenti, la tragedia non dipende più soltanto dalla furia di Carrie, ma coinvolge anche un'altra persona. Il cambiamento non cancella però le responsabilità della protagonista, che rimane cosciente mentre Emaline agisce e sceglie di consentirle di intervenire.

Questa modifica è legata alla decisione di Flanagan di non far morire Carrie al termine della storia. Come spiegato dal regista nelle interviste dedicate alla serie, la sopravvivenza della ragazza è essenziale per sviluppare il rapporto con una comunità più ampia di donne dotate di capacità straordinarie. Nel romanzo, Carrie non ha il tempo di scoprire che potrebbero esistere altre persone simili a lei, nella serie, invece, questa possibilità diventa parte integrante del racconto. Una logica simile riguarda Margaret White, mentre nel libro Carrie provoca direttamente la morte della madre fermandole il cuore, nell'adattamento televisivo è Adelaide, interpretata da Kate Siegel e legata al gruppo di donne con poteri psichici, a ucciderla. Flanagan ha spiegato di aver voluto evitare che la protagonista dovesse portare anche questo ulteriore peso, dopo le conseguenze già devastanti della notte del ballo. Non si tratta di trasformare Carrie in una vittima innocente, ma di rendere più articolato il rapporto tra le sue azioni, il senso di colpa e le possibilità di ricominciare.